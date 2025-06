Razer Kishi V3 fa giocare tutti, da iPhone ai tablet extra large Android

Il mondo del gaming mobile acquista sempre più importanza nel panorama globale, come del resto provano le numerose console disponibili sul mercato, cui da ultimo si sono aggiunte le ROG Xbox Ally. C’è un modo più semplice per accedere a questa tipologia di esperienza, quella dei controller appositamente creati per dispositivi iOS o Android: tra le ultime soluzioni presentate la serie Razer Kishi V3.

Composta da tre modelli – Kishi V3, Kishi V3 Pro e Kishi V3 Pro XL – la serie nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza di gioco su dispositivi mobili sempre più simile a quella delle console tradizionali.

In particolare i modelli Kishi V3 Pro e Pro XL sono progettati per adattarsi a smartphone ai tablet di grandi dimensioni, dotati di tecnologia Razer Sensa HD Haptics, che migliora la risposta tattile durante il gioco, restituendo un feedback aptico più ricco.

Il modello Kishi V3 Pro propone un layout simile a quello di un controller da console full-size, con thumbstick TMR intercambiabili, doppi pulsanti posteriori con funzione di clic del mouse e bumper ergonomici. Non manca il supporto sia alla modalità cablata sia wireless, utile soprattutto per i giocatori su PC. Si tratta, dunque, di veri e propri controller ormai paragonabili a quelli tradizionali per console e PC.

La variante Kishi V3 Pro XL, invece, si rivolge a un segmento specifico: chi utilizza tablet di grandi dimensioni, fino a 13 pollici, come iPad Pro e iPad Air, con un’impugnatura pensata per offrire comfort e stabilità anche su dispositivi più ingombranti.

Kishi V3: Essenziale, compatto, performante

L’ultima delle soluzioni proposte da Razer è quella più semplice e leggera, il modello base Kishi V3 con un design compatto che, tuttavia, mantiene gli elementi fondamentali della linea, come i thumbstick simili a quelli su console, pulsanti posteriori multifunzione e un feedback tattile bilanciato.

Anche in questo caso, il controller offre il supporto per la ricarica USB-C passthrough e la compatibilità con iPhone serie 15 e 16, smartphone Android recenti e persino PC Windows.

Disponibilità e prezzi

Tutti e tre i modelli sono già disponibili all’acquisto anche su Amazon.

Kishi V3 è proposto a 109,99 euro, il Kishi V3 Pro a 169,99 euro, mentre la versione XL ha un prezzo di 229,99 euro.

