AirPods Pro 3 forse rimandati al 2026

Apple potrebbe lanciare gli AirPods Pro 3 non prima del 2026. A dirlo è l’analista Jeff Pu di GF Securities (Hong Kong), che inserisce gli auricolari di nuova generazione nella sua roadmap per l’anno prossimo, contraddicendo in questo modo le ipotesi di un lancio imminente avanzate nei mesi scorsi da diversi osservatori.

AirPods Pro 3 nel 2026 con Apple Watch 12

Come detto, il lancio degli AirPods Pro 3 l’anno prossimo per ora è solo una grafica condivisa su X, proposta dall’utente Jukan Choi.

Sulla timeline si vede un 2025 che sarà dedicato ad altri prodotti: Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 e il rumoreggiato “HomePad”, l’ormai ben noto incrocio tra iPad e smart display per il controllo della casa.

I nuovi AirPods Pro, invece, arriverebbero solo l’anno successivo, in compagnia di un Vision Pro aggiornato e dell’Apple Watch Series 12.

La sua previsione si affianca a quella dell’analista Ming-Chi Kuo, secondo cui nessun aggiornamento significativo della linea AirPods è atteso prima del 2026, quando Apple dovrebbe introdurre per la prima volta auricolari con fotocamera a infrarossi, che però potrebbero essere anche un’altra cosa.

Apple Product Timeline by Jeff Pu, GF Securities Hong Kong pic.twitter.com/jEIGMi7Twv — Jukan Choi (@Jukanlosreve) June 15, 2025

AirPods Pro 3 nel codice della beta di iOS 26

Il punto di vista di Pu si scontra con un indizio concreto emerso durante la WWDC 2025. All’interno della prima beta di iOS 26 per sviluppatori è stato scoperto un riferimento esplicito proprio agli “AirPods Pro 3”.

Oltre alla stringa di codice, ci sono sul tavolo anche le voci di numerosi osservatori che parlano di un lancio autunnale con iPhone 17 per gli AirPods Pro 3. Tra gli altri, crede in un debutto entro l’anno dei nuovi auricolari una fonte autorevole come Mark Gurman.

Se vale la pena di dare credito a Jeff Pu è perché l’analista di GF Securities di Hong Kong, in passato ha dimostrato di avere una buona affidabilità, particolarmente nel campo degli iPhone. È stato il primo a parlare, ad esempio, di iPhone 17 Air già nella primavera del 2024, azzeccando anche i nuovi sensori di iPhone 15 Pro.

Cosa sappiamo finora: tutte le novità attese

I rumor sulle funzionalità sono numerosi e concordano nel segnalare un upgrade sotto tutti i punti di vista rispetto agli AirPods Pro 2. Ne parliamo in un nostro articolo specifico. In sintesi: