Razer rende bollente l’estate dei gamer con Moray e Cobra

L’estate è sempre più calda per chi gioca, grazie anche ai nuovi lanci di Razer: i nuovi prodotti del marchio in rampa di lancio sono gli auricolari per giochi e streamer via cavo Razer Moray e la coppia di mouse Razer Cobra e Razer Cobra Pro.

Giochi e streaming senza confini con Razer Moray

Progettati per lunghe sessioni di streaming con amici oppure in tornei di eSport, gli auricolari Razer Moray uniscono comfort totale e alta qualità audio, anche grazie alla connessione via cavo (con connettore Jack), in modo così da non dipendere dalla durata di una batteria e poter affrontare sessioni di battaglie lunghissime.

Gli auricolari offrono voci e dialoghi chiari, un’esperienza priva di distorsioni e un efficace isolamento dal rumore, garantendo i più alti standard sia per il gaming che per lo streaming.

La certificazione THX (ottenuta acquistando il marchio che fu di George Lucas qualche anno addietro) fa sì che l’ascoltatore percepisca la reale visione dell’artista, fondendo arte, tecnologia e dinamiche degli ambienti di ascolto reali. L’entusiasmo dietro questo lancio è alto, dato anche dalle parole di Alvin Cheung, Senior Vice President della divisione Hardware Business Unit di Razer, che racconta:

“Il lancio di Moray apre un altro entusiasmante capitolo per Razer. Si tratta di un’evoluzione dell’audio di gioco, pensata per offrire agli streamer un suono ad alta definizione e un comfort che dura tutto il giorno. Con Razer Moray, stiamo portando l’eccezionale qualità audio tipicamente associata ai monitor in-ear non solo agli streamer, ma anche ai gamer. E siamo orgogliosi di annunciare che questo prodotto si è guadagnato l’ambita certificazione THX, lo standard mondiale di fedeltà audio”.

Gli auricolari sono caratterizzati da un design acustico a doppio driver ibrido, che ne abbina uno ad armatura bilanciata per alti cristallini a uno dinamico per bassi profondi e ricchi, una forma ergonomica a basso profilo e un isolamento passivo superiore, in grado di bloccare fino a -36 dB di rumore.

Dotato di cavi MMCX OFC e di tubi flessibili intrecciati di alta qualità assicurano che gli auricolari rimangano saldi mentre gli streamer intrattengono gli utenti: nella confezione è inclusa anche una pratica custodia semirigida e una serie di cuscinetti di ricambio.

Razer Cobra e Cobra Pro, forma e funzione

Anche dal punto di vista del gaming ci sono grandi novità per quanto riguarda i mouse: Razer ha presentato i nuovi Razer Cobra e Cobra Pro, pesentati come un riuscito connubio di forma e funzionalità. La nuova linea di mouse integra le migliori funzionalità viste negli ultimi modelli della linea Razer in una forma ambidestra, per assicurare ai giocatori comodità e precisione.

“Sul mercato mancava un mouse in grado di offrire un’esperienza bilanciata e coinvolgente. Consci di ciò, abbiamo creato la nuovissima linea Cobra”, dichiara Barrie Ooi, Head della divisione PC Gaming di Razer. “Il Cobra Pro è il mouse wireless simmetrico più coinvolgente e ricco di funzionalità oggi disponibile e non vediamo l’ora che la nostra community lo provi”.

Il modello Cobra Pro è dotato di sette pulsanti sulla parte superiore, due laterali e uno nella parte inferiore, unitamente a 11 zone Chroma RGB attivabili individualmente, il maggior numero della sua categoria (con 16,8 milioni di colori, una moltitudine di effetti luminosi e un integrazione con oltre 250 giochi).

Al pari del fratello Razer Basilisk V3 Pro monta un sensore ottico Focus Pro 30K, HyperSpeed e la terza generazione degli Optical Mouse Switch, con un aggiornamento a polling rate reali di 4000 Hz con il Razer Mouse Dock Pro o con il Razer HyperPolling Wireless Dongle (venduti separatamente).

Il peso è di soli 77g, con 100 ore di autonomia con HyperSpeed Wireless (e ben 170 ore via Bluetooth), anche se grazie al cavo USB Type C Speedflex è possibile continuare a giocare durante la fase di ricarica. Per i casual gamer che preferiscono una connessione cablata, Razer Cobra rappresenta l’alternativa, perchè grazie al cavo non necessita di ricarica.

Razer Cobra Pro è disponibile per ora solo dal sito Razer o rivenditori autorizzati al prezzo di 149,99 euro assieme al Razer Cobra che invece ha un prezzo di 49,99 euro. Gli auricolari Razer Moray sono invece disponibili sia sul sito Razer che da questa pagina del negozio del marchio su Amazon.

