L’auto volante Alef è la rivale inaspettata di Tesla

Il CEO di Tesla, Elon Musk, si è affermato come un innovatore nel settore aerospaziale e automobilistico sin dal lancio di SpaceX. Musk ha anche creato la società Neuralink, che sta sviluppando impianti cervello-computer, e ha fondato la Boring, un’azienda specializzata in infrastrutture e costruzioni di tunnel che si propone di creare soluzioni di trasporto innovative. Ma dal punto di vista delle auto volanti?

Il CEO miliardario ha già ottenuto un grande successo nelle sue attività, ma in passato Elon Musk ha suscitato interesse anche per l’idea di una macchina volante. Nel 2019, ha affermato che Tesla stava lavorando alla creazione di un’auto volante, anche se al momento non ci sono informazioni riguardo alla commercializzazione o alla vendita di un veicolo del genere.

Nel corso dell’anno scorso, l’azienda svedese Jetson ha presentato il suo primo veicolo volante, un eVTOL (veicolo a decollo e atterraggio verticale) elettrico, ispirato ai veicoli volanti dei cartoni animati degli anni ’60.

Anche Xpeng, la rivale cinese di Tesla, ha ottenuto un permesso di volo speciale in Cina per il suo veicolo volante a due posti X2, diventando il primo veicolo di questo tipo in Cina a ricevere tale approvazione, come riportato da China Daily.

Alef Aeronautics, con sede a San Mateo, in California, è adesso l’ultima azienda in ordine cronologico ad annunciare l’intenzione di vendere auto volanti. Il loro veicolo, chiamato Model A, è un eVTOL che ha fatto il suo debutto come prototipo nell’ottobre 2022. Secondo l’azienda, Model A avrà un’autonomia di guida di oltre 300 km e un’autonomia di volo di 170 km. Si tratta di un veicolo completamente elettrico, adatto alla guida su strade pubbliche, con capacità di decollo e atterraggio verticale e una capacità di trasporto di uno o due passeggeri.

Alef Aeronautics ha iniziato a prendere ordini per Model A tramite il proprio sito web nel corso dell’ottobre 2022. Gli acquirenti possono effettuare un deposito di 150 dollari, o un deposito prioritario di 1.500 dollari, che garantisce una consegna anticipata. Entro la fine del 2022, l’azienda aveva già registrato 440 prenotazioni. La data di consegna di Model A, tuttavia, non è stata ancora annunciata.

Il CEO di Alef Aeronautics, Jim Dukhovny, ha dichiarato che l’azienda sta sviluppando il nuovo Modello Z che dovrebbe arrivare entro il 2030, con un’autonomia di guida e volo maggiori e un prezzo di vendita di 35.000 dollari. Sempre secondo il dirigente per pilotare questo veicolo non servirà il brevetto di volo ma solamente una licenza per droni, come riportato da CNET.

Il 27 giugno, Alef Aeronautics ha raggiunto un traguardo senza precedenti, ottenendo dalla Federal Aviation Administration (FAA) una Certificazione Speciale di Aeronavigabilità, diventando così il primo veicolo di questo tipo ad ottenere l’approvazione legale per volare da parte del governo degli Stati Uniti, come indicato in una dichiarazione ufficiale.

