Stampante 3D Longer Laser B1 30W: l’ultima innovazione nel campo della lavorazione laser

Se siete appassionati di stampa 3D e siete alla ricerca di una macchina potente ed efficiente, la staLonger Laser B1 30W è ciò che farà al caso vostro. Dotata di una potenza di uscita di 33W e una lunghezza focale di 50mm estesa, questa stampante è in grado di aumentare l’efficienza di taglio di oltre il 20% rispetto ai laser di potenza simile. Si acquista da questo indirizzo.

Una delle caratteristiche più interessanti della Longer Laser B1 30W è la sua ampia area di lavoro, che misura 17.72×17.32 pollici (450×440 mm) in grado di soddisfare una vasta gamma di esigenze. Questa dimensione è particolarmente adatta per pannelli A3, consentendo di realizzare progetti di dimensioni generose. Inoltre, grazie alla sua innovativa scheda madre a 32 bit, la Longer Laser B1 30W può raggiungere velocità di incisione fino a 30.000 mm/min, quattro volte più veloce rispetto ai normali incisori laser.

La stampante in offerta non solo offre prestazioni eccezionali, ma è anche caratterizzata da una struttura in alluminio e un design meccanico potenziato che garantiscono una stabilità senza pari, anche a velocità elevate. Inoltre, è dotata di funzionalità Air-Assist e di otto misure di sicurezza essenziali, offrendo un’esperienza operativa sicura e protetta.

Grazie alla sua ampia area di lavoro, questa Longer Laser B1 30W offre uno spazio di lavoro più grande del 23,75% rispetto ad altri modelli sul mercato. La Laser B1 utilizza inoltre il driver silenzioso TMC2209 per ridurre efficacemente il rumore durante il funzionamento, offrendo un’esperienza di stampa più rapida e piacevole.

Se siete un hobbista o un professionista in cerca di una stampante 3D laser di alta qualità, la Laser B1 è la scelta perfetta. Con la sua potenza di uscita impressionante, la sua ampia area di lavoro e le sue funzionalità innovative, questa stampante vi permetterà di realizzare progetti straordinari in modo rapido ed efficiente. Non perdere l’opportunità di sperimentare la potenza della Longer Laser B1 30W, adesso in sconto del 20% a 999 dollari. Clicca qui per acquistarla.