Razer Tartarus Pro, il nuovo keypad per gamer con switch ottici analogici

Razer Tartarus Pro è il nuovo arrivato della famiglia di keypad Tartarus dell’omonima azienda ed è il primo dotato di switch ottici analogici progettati per fornire ai giocatori un controllo di livello superiore.

Tartarus Pro dispone nello specifico dei Razer Analog Optical Switch che consentono al keypad di misurare la profondità di pressione di ciascun tasto ed è così in grado di emulare un input analogico simile alle levette dei controller.

I giocatori possono inoltre regolare il punto di attivazione tra 1.5 millimetri per una pressione in sequenza più rapida, fino a 3.6 millimetri per agire sui tasti in modo più profondo e ragionato.

Sostanzialmente l’elemento centrale di questi switch è un raggio a infrarossi che passa attraverso lo stelo dello switch, mentre un sensore misura la profondità dello stesso in base alla quantità di luce che filtra. I tasti sono di conseguenza in grado di registrare i livelli di variazione di pressione nella medesima sequenza di attivazioni.

Ciò consente agli utenti avanzati di sfruttare i tasti bi-funzione per associare due funzioni a ciascun tasto: una che si attiva tramite sequenza parziale e un’altra con sequenza completa. Razer Tartarus Pro aiuta così a semplificare complesse pressioni di tasti e migliorare l’esperienza di gioco adattandosi a stile ed esigenze dei giocatori.

Questo nuovo keypad dispone di 32 tasti programmabili incluso un tastierino direzionale a otto direzioni che può essere configurato per la navigazione o altri comandi specifici a seconda delle esigenze dell’utente. Gli otto profili di quick-toggle consentono inoltre di passare senza problemi da un’impostazione all’altra tramite un pulsante laterale che cambia il profilo in modo istantaneo.

Alternativa personalizzabile per qualsiasi tastiera, l’input analogico del Tartarus Pro è compatibile con ogni titolo che supporta l’utilizzo di gamepad, senza la necessità di ulteriori integrazioni.

Per chi fosse interessato all’acquisto segnaliamo che è già in vendita sul sito ufficiale al prezzo di 149,99 euro. Il modello precedente si può invece comprare anche su Amazon per 85,99 euro.

