Al Ces 2020 vedremo le Tv Samsung “Dual LED”

La sfida all’OLED riparte dal dual LED? Samsung produce da anni TV di vario tipo. La maggior parte dei televisori con questo marchio sono modelli QLED, un tipo di schermo basato su nanocristalli semiconduttori o punti quantistici (“Quantum Dot”) che forniscono un’alternativa ad applicazioni commerciali per la tecnologia degli schermi, ma l’azienda produce anche TV LED come l’UHD 4K da 50″ (50RU7410).

Da una nuova domanda di registrazione per marchio si apprende che Samsung ha in cantiere una nuova tecnologia denominata “Dual LED” per i suoi TV. Il 21 ottobre Samsung Electronics ha chiesto la registrazione del marchio in questione presso l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Il brand “Dual LED” è stato chiesto per la classe, quella nella quale rientrano, tra le altre cose, “apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini” e quindi televisori, monitor per usi televisivi, telecomandi per TV, ecc.

Il sito letsgoditial riferisce che la domanda è stata presentata da Perani & Partners Spa dall’Italia, società che ha spesso agito per nome e per conto di Samsung Electronics.

Non è chiaro quali saranno le peculiarità delle TV Samsung Dual LED. All’inizio di quest’anno al Consumer Electronics Show di Las Vegas, l’azienda sudcoreana ha mostrato le TV Micro LED con display modulari.

All’inizio di questo mese ha presentato i nuovi televisori Lifestyle che combinano risoluzione 4K con tecnologia Qled, promettendo il 100% del volume colore (standard DCI-P3) e la riproduzione di colori accurati. Altri marchi registrati in Europa sono “Zero Bezel”, “Infinity Screen”, tutte e due legati a nuove evoluzioni dei pannelli per monitor e TV.