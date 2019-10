Nuove presunte foto della custodia di ricarica delle AirPods Pro

Il sito SlashLeaks ha pubblicato due foto che mostrerebbero l’interno della custodia di ricarica delle AirPods Pro, presunto nuovo prodotto di Apple di cui si è cominciato a parlare dall’inizio del mese.

La parte inferiore in plastica – riferisce Appleinsider – include una piastra superiore con incavi che, presumibilmente, dovrebbero ospitare le Airpods di nuova generazione. Gli orifizi che scendono dall’alto nell’alloggiamento più grande, sono probabilmente intesi per trattenere in sede gli “steli” degli auricolari sulla falsariga dell’attuale custodia di ricarica wireless. Anche la dimensione e la forma della presunta nuova custodia non sembra diversa dall’attuale.

Le diciture “Designed in California” e “Assembled in China” sono esposte sotto quella che sembra una cerniera; sotto di questa appare un foro che dovrebbe corrispondere ad un pulsante per l’accoppiamento.

Nelle foto pubblicate da SlashLeaks, la sezione superiore e inferiore della custodia è parzialmente ricoperta da uno strato protettivo azzurro. Non sono visibili altri elementi grafici o componenti interni, e si potrebbe supporre che la foto arriva da qualche fornitore di involucri di plastica.

Secondo voci che arriverebbero dalla catena di distributori della Mela, Apple avrebbe intenzione di presentare le nuove “AirPods Pro” prima della fine di ottobre. Fonti non meglio precisate avrebbero riferito di funzionalità per la cancellazione del rumore, sulla falsariga di quanto già visto sulle Solo Pro di Beats (marchio Apple) che offrono la cancellazione del rumore adattiva pura (Pure ANC) che consente di bloccare attivamente i rumori ambientali.

L’analista Ming-Chi Kuo ha in altre occasioni riferito che Apple avrebbe intenzione di presentare due nuovi modelli di AirPods: uno alla fine del 2019, e l’altro nel 2020, con almeno uno che dovrebbe vantare un design rinnovato.

Apple stessa in iOS 13.2 beta ha inserito dei riferimenti ad “AirPods Pro”, inclusa una icona che mostra un prodotto finora non ufficialmente presentato.

Le indiscrezioni più recenti sostengono che la presentazione degli AirPods Pro dovrebbe coincidere con l’evento di annuncio delle novità Pro di Apple previsto tra la fine del mese e i primi giorni di novembre mentre la commercializzazione dovrebbe avvenire in tempo per le festività natalizie o alla peggio per l’inizio del 2020. Il produttore di custodie ESR ha intanto già messo in vendita un guscio in silicone per proteggere la custodia di ricarica e facilitarne il trasporto.