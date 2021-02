Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma è tutto porte, potenza e luci

Ce ne sono tanti di dock Thunderbolt 4, ma pochi sono come quello che Razer ha iniziato a proporre in preordine negli Stati Uniti: si chiama Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma ed è una soluzione carica di porte e potenza. Parliamo di 90W per lasciar passare energia sufficiente ad alimentare e ricaricare qualsiasi computer portatile e al contempo garantire il trasferimento dati a 40 Gbps, con 10 porte che aggiungono qualsiasi tipologia di collegamento anche al computer meno fornito.

Nello specifico ci sono quattro prese USB-C compatibili Thunderbolt 4 (di cui una, come dicevamo sopra, con funzione pass-through), una porta Ethernet RJ-45, tre prese USB-A 3.2 Gen 2, uno slot per leggere e scrivere le schede SD UHS-II e una presa jack audio da 3,5 millimetri. E siccome lo fa Razer c’è chiaramente il sistema di illuminazione RGB ad incorniciare la base, in modo da poterlo accostare visivamente a tutti gli altri prodotti dell’azienda.

Quel che ne risulta è un mattoncino che pesa meno di un chilo capace persino di supportare il collegamento di un monitor 4K a 60 Hz. Funziona con tutti con i Mac con processore Intel e anche col nuovo chip Apple Silicon M1 a partire da macOS Big Sur, anche se bisogna tenere presente che il software Synapse, con il quale si può regolare il sistema di illuminazione, non è attualmente disponibile per la piattaforma di Apple. Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma è compatibile con i PC Windows alimentati da un processore Intel di undicesima generazione (e successivi).

Ovviamente funziona con tutti gli altri prodotti di Razer compatibili con la tecnologia Thunderbolt, incluso l’alloggiamento esterno per GPU Razer Core. L’unica cosa che fa storcere il naso è il prezzo: 330 dollari, circa 275 euro: alto se lo si raffronta agli altri dock di questo tipo che attualmente troviamo sul mercato. Per fare un esempio, quello di OWC che offre quasi lo stesso numero di connessioni, costa 250 dollari. Sicuramente è una scelta azzeccata per chi possiede già un computer di Razer e gli altri accessori dell’azienda, visto che va a completare visivamente l’aspetto generale di tutto il sistema.

I preordini sono disponibili già oggi sul sito del costruttore e le prime spedizioni partiranno il 14 febbraio. Per ora si può comprare solo negli Stati Uniti: vi faremo sapere appena sarà disponibile anche in Italia.

