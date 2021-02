Il prototipo del primo Apple Watch svela diverse sorprese

L’utente di Twitter Giulio Zompetti, che condivide spesso foto, immagini e dettagli sui prototipi di prodotti Apple, ha pubblicato nelle scorse ore alcune immagini di un prototipo del primo Apple Watch che risale all’inizio del 2014. Questo dispositivo ha un design completamente diverso nel lato posteriore, con una disposizione alternativa dei sensori che rendono possibile il rilevamento del battito cardiaco.

Apple Watch di prima generazione aveva un array di quattro sensori per i LED e i fotodiodi utilizzati per monitorare la frequenza cardiaca. Il prototipo condiviso da Zompetti mostra tre fori per sensori molto più grandi rispetto a quelli che conosciamo oggi, e disposti orizzontalmente. Sembra ancora che ci fossero quattro sensori, poiché il foro centrale mostra due sensori più piccoli appena sotto.

Questo prototipo del primo Apple Watch sembra anche avere solo un ritaglio per l’altoparlante, rispetto ai due presenti nella versione finale spedita agli utenti. Il foro del microfono sembra essere lo stesso, e a parte queste piccole modifiche, la forma e le dimensioni generali del case sembrano invariate.

Oltre alla diversa disposizione dei sensori effettivi, il testo stampato sul retro dell’orologio è posizionato diversamente. In effetti, ricorda il layout di alcuni dei design originali del quadrante di Apple Watch. Mostra una icona in entrambi gli angoli superiori con il testo incurvato attorno al cristallo posteriore in basso.

Un’altra cosa da notare è il modo in cui i caratteri vengono utilizzati da Apple. Il numero di serie stesso è stampato in Myriad Pro, come i vecchi prodotti Apple, mentre il resto del testo è in una prima versione del carattere ormai standard San Francisco Compact. Sembra che Apple stesse testando l’aspetto dei diversi caratteri sull’hardware con l’icona nell’angolo in alto a destra che mostra “Abc 789”. Non è chiaro quale sia l’icona in alto a sinistra.

