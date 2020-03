Razer Viper Mini, il mouse per videogiocatori su misura delle mani piccole

Da oggi anche donne e bambini possono giocare al computer al meglio delle proprie possibilità grazie al nuovo mouse di Razer. Si chiama Viper Mini ed è pressappoco la versione in miniatura del Razer Viper, di cui vi abbiamo già parlato in più occasioni, ultima per ordine di tempo la nostra recensione.

Le tecnologie sono infatti in gran parte le stesse ma sono raccolte all’interno di uno chassis compatto, pensato proprio per le mani di piccole dimensioni, che lo rendono anche il più leggero della categoria: solo 61 grammi di peso, quasi la metà della media dei mouse per videogiocatori.

Il nuovo Razer Viper Mini è caratterizzato dallo stesso design ergonomico ambidestro del Razer Viper, ed è dotato di sei pulsanti programmabili (di cui due laterali sul lato sinistro e uno accanto alla rotellina) e dei Razer Optical Mouse Switch, che offrono una risposta di 0,2 millisecondi: tra l’altro l’azionamento di questi switch elimina la necessità di ritardi per la neutralizzazione del rimbalzo e non causa mai clic involontari, offrendo parallelamente un controllo maggiore.

Questo mouse integra inoltre un sensore da 8.500 DPI con tracciamento a 300 IPS, offre la possibilità di memorizzare i profili nello storage on board ed è dotato di illuminazione Razer Chroma RGB Underglow con 16,8 milioni di colori e una gamma di effetti luminosi dinamici che si possono programmare o creare da zero.

Come dicevamo è studiato appositamente per i giocatori con le mani piccole ma anche per chi desidera un mouse ad alte prestazioni e ricco di funzionalità con uno chassis però più leggero e maneggevole, ridotto sia nella lunghezza che nella larghezza dell’impugnatura.

Razer Viper Mini è dotato di un cavo altamente flessibile ed è progettato per ridurre al minimo l’attrito. I piedini sono invece realizzati in puro PTFE, un materiale impiegato per il rivestimento delle pentole antiaderenti. Se siete interessati all’acquisto, lo trovate già in vendita sul sito ufficiale al prezzo di 49,99 euro. Della stessa famiglia fa parte anche Razer Viper Ultimate: anche di questo potete approfondire l’argomento dando un’occhiata alla nostra recensione.