WD Gold NVMe SSD, il disco su misura dei NAS aziendali

Sono arrivati i WD Gold NVMe SSD, speciali dischi di archiviazione appositamente progettati per l’impiego nei NAS aziendali. Prodotti da Western Digital, supportano il passaggio da parte delle piccole e medie imprese (PMI) al protocollo di archiviazione NVMe e consente loro di migliorare significativamente le prestazioni delle applicazioni.

Secondo la società di consulenza e ricerche di mercato IDC è da aspettarsi un aumento della distribuzione delle unità NVMe fino a coprire oltre il 79% del mercato entro il 2023. Con i progressi nelle CPU multi-core e multi-thread, la tecnologia di archiviazione tradizionale impedisce oggi di raggiungere il massimo delle prestazioni nelle applicazioni.

Queste nuove unità, come dicevamo destinate principalmente ai data center, sono le prime della famiglia WD Gold di fascia enterprise con standard NVMe. In base a quanto si apprende, verranno distribuite all’inizio del secondo trimestre del 2020 e saranno disponibili con quattro capacità per i partner di canale e i consumatori finali.

L’unità WD Gold NVMe SSD è progettata per diventare la fonte primaria di archiviazione nei server grazie alla sua capacità di fornire tempi di risposta più rapidi, alle più elevate capacità di trasmissione e una maggiore scalabilità rispetto ai dispositivi SATA esistenti per le applicazioni enterprise.

Le unità WD Gold NVMe SSD, che possono ad esempio essere impiegate in periferiche come l’Asustor Lockerstor ed il QNAP TVS-872XT, forniscono fino a cinque volte in più le prestazioni sequenziali rispetto alle unità SATA SSD di fascia enterprise e possono così aiutare le infrastrutture delle aziende a scalare i picchi di domanda per applicazioni quali la business intelligence, le data analytics, la virtualizzazione e l’ERP in tutta tranquillità grazie alla protezione contro le interruzioni dell’alimentazione e del percorso dei dati e ad una garanzia limitata estesa di cinque anni.

Ricordiamo che la gamma di soluzioni per i data center di Western Digital include la famiglia di Ultrastar HDD e SSD; WD Gold HDD e SSD; l’infrastruttura componibile aperta OpenFlex NVMe over Fabrics (NVMe-oF); le piattaforme di storage Ultrastar JBOF/JBOD; le soluzioni NVMe-oF bridge solutions e l’unità di estensione della memoria Ultrastar.