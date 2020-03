Bang & Olufsen Beosound Balance è lo speaker wireless per audiofili di lusso

Dimenticate la plastica economica e l’aspetto di dispositivo hi-tech: anche se non funzionasse e non avesse alcuna funzione, il nuovo speaker Bang & Olufsen Beosound Balance è disegnato e costruito come se fosse un complemento di arredamento, quasi una scultura poggiata sul suo piedistallo, un oggetto da esporre in salotto o in qualsiasi altra stanza della casa.

Questa idea fa parte del suo design: una base circolare in legno massello di rovere naturale, con certificazione per la tutela delle foreste, sulla quale capeggia un elemento cilindrico rivestito in tessuto lavorato a maglia, con una forma che richiama quella di un vaso. La cura per materiali e design si estende anche all’interno per acustica e prestazioni audio.

Il costruttore assicura bassi profondi e potenti grazie a due woofer da 5,25” posti uno di fronte all’altro: uno puntato verso l’alto è installato nella base, mentre il secondo puntato verso il basso si trova alla base dell’elemento superiore.

Nella parte frontale dello speaker troviamo due driver full range da 2 pollici e un tweeter da 3/4 di pollice, infine sul retro sono installati due driver full rage da 3 pollici. A questi si aggiunge un microfono che viene impiegato per rilevare l’acustica della stanza per pareti e altri oggetti per ottimizzare la riproduzione audio in base a dove lo speaker viene posizionato.

Nella parte superiore la superficie in alluminio mostra illuminandoli i comandi touch solo quando l’utente si avvicina tramite un sensore di prossimità: per alzare il volume e saltare la traccia si scorre con il dito lungo la circonferenza. Può essere utilizzato per due esperienze sonore distinte: suono focalizzato sull’utente oppure con riproduzione in grado di riempire l’intera stanza. In entrambi i casi il costruttore assicura ampia immagine sonora e bassi potenti.

Oltre al Bluetooth supporta Apple AirPlay 2 e Google Chromecast. Si controlla anche con comandi vocali di Assistente Google ed è previsto un aggiornamento per introdurre anche il supporto ad Amazon Alexa. Abbinato a un altro speaker gemello offre riproduzione stereo, mentre insieme ad altri speaker Bang & Olufsen può far parte di un sistema multi stanza.

Come facilmente prevedibile tutto questo ha un prezzo ben al di sopra della media degli speaker in commercio: Bang & Olufsen Beosound Balance nelle due colorazioni Natural Oak e Black Oak è già disponibile per l’acquisto al prezzo di 2.000 euro anche in Italia.

