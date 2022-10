realme festeggia Halloween, smartphone e prodotti AIoT in offerta su Amazon

Arrivano i realme Days Halloween Edition: fino al 31 ottobre il brand sconterà su Amazon smartphone e prodotti AIoT. Tra i principali protagonisti di questa promozione la serie realme GT 2 e realme GT NEO 3 con ricarica da 80W, ma anche altri smartphone della serie 9, narzo e alcuni dispositivi AIoT. Gli sconti arrivano fino a 400 euro. Li trovate tutti di seguito.

Tra gli smartphone in offerta ci sono quelli della serie GT. Il primo in sconto è il recentissimo GT NEO 3 con ricarica da 80W, che si potrà acquistare a 499,99 euro, anziché 599,99 euro. In lista non mancano realme GT 2 Pro, recensito a questo indirizzo, nella variante 12+256GB in offerta a 799,99 euro (prezzo originale 849,99 euro) e 8+128GB a 679,99 euro (prezzo originale 749,99 euro). Al suo fianco anche realme GT 2 12+256GB a 549,99 euro (prezzo originale 599,99 euro) e nella versione 8+128GB a 449,99 euro (prezzo originale 549,99 euro).

Ancora, tra i prodotti in sconto realme GT Master 8+256GB, in promozione a 329,99 euro (prezzo originale 399,99 euro) e nella sua versione 6+128GB a 299,99 euro. Ancora, il realme GT NEO 2 12+256GB si trova in offerta a 419,99 euro, mentre realme narzo 30 5G si può trovare al prezzo promozionale di 179,99 euro. Infine, anche gli smartphone delle serie numeriche realme 9 e realme 8 saranno disponibili a prezzi eccezionali.

Quanto all’ecosistema AIoT in offerta ci saranno dispositivi come realme Pad, Book Prime e TechLife Robot Vacuum; su Amazon è possibile trovare realme Book Prime 16+512GB in offerta a 849,99 euro e nella versione 8+512GB a 599,99 euro anziché 999,99 euro. Ancora realme Pad 6+128GB si trova in promozione a 239,99 euro invece di 289,99 euro, e nella versione 4+64GB a 189,99 euro anziché 259,99 euro.

Anche il TechLife Robot Vacuum con il suo kit di accessori è disponibile al prezzo promozionale di 219,99 euro anziché 279,99 euro.

Di seguito la lista sconti su Amazon:

realme Techlife Robot Vacuum Cleaner + accessory kit, RMH2101

In offerta a 209,99 € – invece di 299,99 €

sconto 30% – fino a 30 ottobre

realme USB C Charger, compatibile con MacBook Pro/Air, iPad Pro, Dell XPS 13, iPhone 13/Pro e altri modelli Supporta ricarica rapida da 18 W | Compatibilità universale | Dimensioni ridotte e portatile

In offerta a 8,99 € – invece di 14,99 €

sconto 40% – fino a 30 ottobre

realme Book Prime CloudPro002 16+512GB Intel i5-11320H, PC Notebook Ultra Slim 14”, 2.1K Full-View, Ricarica Rapida 65W, Audio DTS & Harman, Thunderbolt 4, Wi-Fi 6, Fingerprint, Metal Grey, It

In offerta a 849,99 € – invece di 956,34 €

sconto 11% – fino a 30 ottobre

realme Narzo 50A Prime 4+64GB smartphone Display Full HD+ da 6,6”, Tripla fotocamera con AI da 50 MP, Batteria da 5.000 mAh, Potente processore Unisoc T612, Flash Black, caricabatteria non incluso

In offerta a 139,40 € – invece di 169,99 €

sconto 18% – fino a 30 ottobre

realme Narzo 50 4+128GB Smartphone, Processore Gaming Helio G96 FHD+ UltraAdaptive Refresh 120Hz Tripla camera AI 50MP Quick Charge 33W MegaBatteria 5000mAh DRE Dual Sim 1xMicroSD, Speed Black

In offerta a 179,99 € – invece di 219,99 €

sconto 18% – fino a 30 ottobre

realme GT 2 Pro 5G, Smartphone, Snapdragon 8 Gen 1, AMOLED 120Hz, 50MP OIS, Sensore Sony IMX766, Batteria 5.000mAh, Ricarica SuperDart 65W, NFC, DualSim, BT 5.2, 8+128 GB, Paper Green

In offerta a 609,00 € – invece di 749,99 €

sconto 19% – fino a 30 ottobre

realme GT 2 5G, Smartphone, Snapdragon 888 5G, AMOLED 120Hz, 50MP OIS, Sensore Sony IMX766, Batteria 5.000mAh, Ricarica SuperDart 65W, NFC, DualSim, BT 5.2, 8+128 GB, Steel Black

In offerta a 390,98 € – invece di 549,99 €

sconto 29% – fino a 30 ottobre

realme 9 Pro+ 5G Smartphone, Fotocamera top di gamma Sony IMX766, Processore MediaTek Dimensity 920 5G, Carica SuperDart a 60 W, Display super AMOLED da 90 Hz, Dual Sim,NFC,6 + 128 GB,Midnight Black

In offerta a 293,21 € – invece di 399,99 €

sconto 27% – fino a 30 ottobre

realme 9i Smartphone, Mega batteria da 5.000 mAh, Processore Qualcomm Snapdragon 680, Ricarica rapida Dart da 33 W, Display Ultra Smooth da 90 Hz, Dual Sim, 4+64 GB, Android 11, Prism Blue

In offerta a 178,00 € – invece di 229,99 €

sconto 23% – fino a 30 ottobre

realme Buds Q2S Cuffie Bluetooth 5.2, Audio Dolby di alta qualità, Driver Dynamic Bass Boost da 10 mm, 30 ore di riproduzione totale, Impermeabilità IPX4, Paper White

In offerta a 22,99 € – invece di 29,99 €

sconto 23% – fino a 30 ottobre

realme Buds Air 3 Cuffie Bluetooth 5.2, Cancellazione Attiva Del Rumore, Blu, 11 x 10.3 x 3.9 Cm

In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a 30 ottobre

