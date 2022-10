Apple prevede calo sostanziale dei Mac a dicembre 2022

Come ampiamente previsto dagli analisti, Apple ha fatto molto meglio di altri colossi Big Tech annunciando risultati trimestrali superiori alle attese in quasi tutti i comparti, sempre grazie alle vendite iPhone, ma anche per vendite sostenute di Mac: purtroppo secondo Luca Maestri, Chief Financial Officer di Apple, questo non si ripeterà nel trimestre di dicembre 2022 in corso durante il quale la società prevede un brusco calo nel fatturato Mac, oltre che un rallentamento della crescita.

L’avvertimento del responsabile finanziario di Apple arriva perché nel trimestre di dicembre 2021 Apple ha introdotto i primi MacBook Pro 14” e 16” con processori Apple Silicon M1 Pro e M1 Max. Si trattava di un rinnovo totale di design e hardware che gli utenti pro attendevano da anni, generando una impennata anomala di vendite negli ultimi tre mesi dello scorso anno, per macchine disponibili da ottobre 2021.

Per il trimestre di dicembre 2022 Apple non ha a listino novità Mac paragonabili. Anche se le anticipazioni indicano come imminenti i nuovi MacBook Pro 14” e 16” con processori di generazione Apple Silicon M2, si tratterà di un upgrade limitato alle componenti principali. In aggiunta la disponibilità potrebbe iniziare a novembre. Per questa ragione tutti i confronti di fatturato e vendite di Mac nel trimestre di dicembre 2022 risulteranno inferiori ai risultati record registrati nello stesso trimestre del 2021.

Così come già avvenuto in pandemia, ora anche con inflazione, crisi economica e minacce di guerra alcuni analisti indicano Apple tra i pochi colossi IT in grado di limitare i danni, ma nemmeno Apple è immune all’andamento globale. Sia il CEO Tim Cook che il CFO Luca Maestri hanno dichiarato che Apple è soggetta agli impatti della macroeconomia, per questa ragione non sono state fornite né previsioni né linee guida per il trimestre di dicembre 2022 in corso, salvo indicare che è previsto un rallentamento della crescita del fatturato.

