Recensione Realme GT 2 Pro, piacevole e performante

Realme è un brand entrato a gamba tesa nel palcoscenico degli smartphone, presentando ottimi dispositivi con un rapporto qualità prezzo sempre valido e interessante. Questa volta, però, il brand esce allo scoperto, presentando un terminale di fascia alta che non vuole temere confronti. Lo si capisce subito dalla scheda tecnica, che annovera il processore di top di gamma di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1. Ecco come è andata la nostra prova su strada.

Realme continua nella sua volontà di stupire l’utenza sin dall’unboxing, presentando dispositivi dai tratti originali e riconoscibili. Con il modello GT Pro Explorer il brand ha proposto insoliti pannelli posteriori in pelle vegana, con design ispirati a trolley da viaggio. Adesso, Realme utilizza una nuova formula per rivolgersi a un pubblico diverso, questa volta non interessato ai viaggi, ma preoccupato per l’impatto ambientale.

Lo fa con le versioni Paper Green o Paper White, realizzati in collaborazione con il designer industriale Naoto Fukasawa; i due modelli a tema Paper restituiscono l’aspetto e la consistenza della carta reale. Il vero significato di questo design, tuttavia, va al di là dei semplici gusti estetici, e la scelta è molto precisa: la scocca posteriore è realizzata con polimeri a base biologica. In questo modo, afferma il brand, si arriva a produrre il 35,5% in meno di emissioni di carbonio, il 63% in meno per chilogrammo, che in realtà è molto considerando quanti di questi telefoni saranno prodotti durante la loro vita. Esistono anche altre due finiture, Steel Black e Titanium Blue, realizzati invece con i materiali tradizionali, ma considerando che la particolarità sta proprio nel modello Paper, siamo pronti a scommettere che saranno questi ad essere venduti maggiormente.

Realme tiene a precisare che il suo impegno nella tutela del pianeta non si esaurisce nella sola scocca posteriore della sua ammiraglia: design e imballaggio riducono l’uso di plastica equivalente a 3,5 milioni di bottiglie di plastica. In confezione, però, rimane presente l’adattatore a muro per la ricarica.

Display

La scocca posteriore di questo terminale non è l’unica scelta insolita operata dal brand. Anche lo schermo, infatti, propone delle caratteristiche originali. Si tratta di una unità AMOLED 2K con LTPO 2.0 da 6,7 pollici di diagonale, 509 PPI, e una luminosità di 1400 nits di picco. A differenza di altre ammiraglia dei brand concorrenti, realme ha preferito un display piatto, senza bordi ricurvi, scelta che piacerà a molti utenti, che in passato non hanno gradito l’impiego di display ricurvi ai lati, operate dai top di gamma.

I colori del display appaiono sin da subito vivaci, con neri profondissimi. Il pannello supporta frequenze di aggiornamento variabili fino a 120 Hz, con il software che può ridurre le frequenze fino a 1 Hz, quando possibile, per preservare la batteria in alcuni casi.

Prestazioni

Come già anticipato, Realme GT2 Pro non fa sconti a nessuno in termini di caratteristiche tecniche. E’ per questo che annovera tra le sua fila lo Snapdragon 8 Gen 1, come molti dei top di gamma attualmente in commercio. A supportare il processore, soprattutto per mantenere a freno le alte temperature, Realme ha inserito quella che definisce la più grande camera di raffreddamento a vapore in acciaio inossidabile mai vista su un telefono, insieme ad un “Diamond Thermal Gel”.

In effetti, abbiamo notato che durante l’utilizzo anche intensivo, Realme GT2 Pro riesce a mantenere basse le temperature, e anche i dati benchmark suggeriscono sicuramente che il processore non è soggetto a throttling.

Nell’uso quotidiano, probabilmente anche grazie a questa grande camera di vapore, e dunque alle temperature mai alte, si avverte una grande fluidità di sistema, una delle più evidenti apprezzate sui terminali odierni. Lo abbiamo confrontato anche con altri top di gamma di oggi, anche più costosi, e Realme GT 2 Pro non è mai risultato secondo a nessuno. I test di benchmark, per chi ama i numeri, hanno superato competitor della stessa fascia, ma dal listino più elevato.

Mai un lag, mai un rallentamento, con una reattività di fondo davvero notevole, tra le più alte apprezzabili su un terminale di oggi.

Quando al reparto sonoro, invece, Realme GT2 Pro impiega una configurazione di altoparlanti stereo, dove è la capsula auricolare a fungere da secondo altoparlante. Il risultato è un audio comunque buono, dal volume abbastanza elevato, che manca di un po’ di potenza quando si tratta di bassi. Nel complesso, però, è un reparto che soddisferà assolutamente la stragrande maggioranza di utenti.

Fotocamere

Realme GT2 Pro ha un sistema a tripla fotocamera. Il sensore principale è un ​​Sony IMX766 da 50MP, che si comporta egregiamente, restituendo foto con colori brillanti e un livello di dettaglio elevato, anche in condizioni di illuminazione non ideale, come potrebbe essere la luce indoor. Anche la modalità notturna fa un lavoro apprezzabile, e anche da questo punto di vista non sfigura di fronte a configurazioni più performanti di altri top di gamma concorrenti.

Il sensore principale viene affiancato da una camera ultra-wide, con sensore Samsung JN1 da 50 MP, con un obiettivo FOV di 150 già apprezzato in altre ammiraglie, come OnePlus 10 Pro. Il reparto camere del dispositivo è davvero divertente da utilizzare anche per il sensore macro da 3 MP con ingrandimento 40X, e con la funzionalità microscopio che si lascia davvero apprezzare, anche dopo lunghi utilizzi.

Ci siamo divertiti ad sfruttare questa modalità, anche semplicemente per fotografare oggetti di uso comune, come una semplice tovaglia, un pezzo di stoffa, la foglia di una piante. In diverse occasioni abbiamo voluto vedere come apparissero, al microscopio, gli oggetti che ci circolavano.

Quello che manca è, purtroppo, un teleobiettivo dedicato, e il reparto multimediale soffre dunque sul reparto zoom. Tale mancanza influisce negativamente anche sulle immagini bokeh: in effetti la stima della profondità e la sfocatura non sembrano sempre massimamente uniformi.

Di seguito una serie di scatti realizzati con il terminale:

Tre scatti al microscopio, in cui è possibile vedere le fibre di un tappeto, e quelle di una foglia:

Autonomia

Il terminale ha una grande batteria da 5.000 mAh che sembra essere ormai un dato standard per le ammiraglie odierne. Ad essere sinceri, l’autonomia ci è sembrata leggermente inferiore rispetto al Realme GT 2 Neo, che vanta la stessa potenza nominale. Inoltre, rispetto ad altri competitor che stanno puntando a raggiungere velocità di ricarica impressionanti, GT2 Pro propone una SuperVOOC da 65 W di OPPO. Si tratta, comunque, di un’ottima velocità di ricarica, che riesce a caricare il terminale in meno di 40 minuti: anche una ricarica flash di 10 o 15 minuti vi assicurerà, ad esempio, di superare egregiamente la mezza giornata.

Realme UI 3.0

Realme GT2 Pro esegue Android 12 con la Realme UI 3.0, che si basa sulla ColorOS di OPPO. Il software gira davvero bene, non ha mancanze rilevanti, ed anzi offre funzioni importanti, come l’uso ad una mano, che richiama in modo simile la funzione Reachability di Apple.

Presenti anche l’always on, le scorciatoie a schermo con le barre per lanciare app e funzioni in modo rapido. Nel complesso il sistema operativo è sempre reattivo, anche una cosa che farà storcere il naso agli utenti non manca: la società ha ufficialmente dichiarato che non andrà oltre i due anni di supporto software per i suoi dispositivi. Considerando che si tratta di un top di gamma, in effetti, ci saremmo aspettati un supporto più longevo.

Piacerà, invece, la modalità GT, soprattutto ai gamer, in grado di potenziare ancor di più le prestazioni del dispositivo, anche se a discapito del consumo energetico, che precipiterà in modo tangibile.

Conclusioni

Realme GT2 Pro è il primo ingresso della società nel mercato dei top di gamma. Per noi si tratta di un tentativo assolutamente riuscito. Si tratta di un terminale piuttosto maneggevole, con dimensioni contenute, e un peso di 189 grammi che permette di utilizzarlo davvero bene.

Un plauso per i materiali impiegati, che gli conferiscono anche un’estetica originale e in grado di distinguersi dalla massa. Nell’utilizzo quotidiano risulta essere massimamente fluido, senza alcun lag, in grado di mantenere a bada anche le temperature.

Il prezzo di lancio a partire da 649 euro lo rendeva praticamente un must, considerando le caratteristiche tecniche, processore in primis, mentre il listino attuale a partire da 749 euro lo renderà un po’ meno appetibile ai più. Se avesse mantenuto come prezzo standard quello early bird staremmo parlando di un acquisto praticamente obbligato.

In ogni caso, Realme GT 2 Pro è un terminale divertente da utilizzare, performante, e con tutte le carte in regola per essere un vero top di gamma.

PRO

Estetica nella gamma paper

Maneggevole e dal giusto peso

Display ottimo

Fluidissimo nell’uso quotidiano

Reparto camere divertente da usare…

CONTRO

.. ma manca il teleobiettivo

Niente ricarica wireless

Niente certificazioni

Prezzi e disponibilità

Nella versione 8+128 GB si acquista a 749,99 euro (al momento in cui scriviamo a 649 è un must), mentre nella versione 12+256 il prezzo sale a 849,99 euro.