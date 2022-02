realme GT NEO 3 offre la ricarica più veloce al mondo

Ogni promessa è debito ed ecco che realme mantiene quanto promesso qualche giorno fa: al Mobile World Congress MWC 2022 in corso arriva la presentazione dello smartphone con la ricarica più veloce al mondo: 50% in solamente 5 minuti, grazie al supporto 150W per il terminale realme GT NEO 3, il primo a supportare questa nuova tecnologia.

Non solo, realme introdurrà anche la prima architettura di ricarica per dispositivi smart da 100W – 200W al mondo – chiamata UltraDart Charging Architecture (UDCA).

Le affermazioni di realme sono piuttosto chiare e decise in merito al fattore ricarica. Il marchio afferma che la ricarica rapida nel campo degli smartphone è una delle innovazioni più significative degli ultimi anni e ha cambiato le abitudini dei consumatori su come si ricaricano e utilizzano gli smartphone:

La UltraDart Charging Architecture (UDCA) è la nuova svolta tecnica di realme ed è anche la prima architettura di ricarica al mondo capace di supportare potenze di ricarica comprese tra 100W – 200W con tre importanti progressi tecnologici come velocità, sicurezza e durata della batteria

La UDCA, spiega realme, offre la velocità di ricarica più rapida al mondo grazie all’utilizzo di soluzioni di ricarica Multi Boost per aumentare il flusso di corrente, consentendo allo smartphone di essere ricaricato più velocemente.

Oltre alla velocità, la tecnologia UDCA assicura anche sicurezza e durata della batteria in quanto aiuta lo smartphone a mantenere sempre la temperatura a un livello ideale durante la ricarica. La UDCA di realme è in grado di mantenere l’80% della capacità della batteria a oltre 1.000 cicli di carica completi garantendo una durata maggiore e una carica massima più elevata.

Al momento non ci sono informazioni sulle caratteristiche tecniche del terminale che supporterà per primo questa tecnologia. Attualmente si sa che realme porterà presto questa tecnologia sui prossimi dispositivi e realme GT Neo 3. Maggiori dettagli arriveranno in seguito. Chissà che tale tecnologia potrà essere sfruttata anche dalla serie GT 2 appena presentata.

Tutte le novità presentate a Mobile World Congress MWC 2022 sono disponibili a partire da questa pagina.