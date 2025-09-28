Realme GT 8 Pro, il nuovo flagship pronto ad alzare l’asticella della potenza in Italia

Il Realme GT 8 Pro è pronto a fare il suo debutto nel mercato italiano entro la fine del 2025, con la promessa di di ridefinire il concetto di smartphone flagship. Il nuovo dispositivo sarà uno dei primi in Italia ad adottare il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Realme, brand noto per la sua rapida crescita nel settore, mira con questo terminale a consolidare la sua presenza nell’ambito degli smartphone di fascia alta, offrendo prestazioni top anche per il gaming professionale e il multitasking.

Come già anticipato, il cuore del GT 8 Pro è il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, costruito con tecnologia TSMC N3p a 3 nanometri, che garantisce non solo velocità grazie al processore octa-core con architettura 2+6 e frequenze fino a 4,61 GHz, ma anche efficienza energetica da top di gamma. Per gli amanti dei numeri, il produttore ha dichiarato su Antutu un punteggio di 4 milioni di punti.

Realme GT 8 Pro viene presentato come terminale gaming, anche grazie al chip AI Hyper Vision+ proprietario e alla tecnologia GT BOOST 3.0, che servirà a gestire in modo predittivo l’autonomia e ottimizzare il consumo energetico.

Tanto per infuocare la scena Gaming, il produttore ha dichiarato che le performance sono tali che il GT 8 Pro può gestire due giochi impegnativi come PUBG e Genshin Impact in parallelo, mantenendo un frame rate elevato per un’ora intera.

Indiscrezioni su come sarà

Il design del GT 8 Pro è già stato svelato da una teaser ufficiale e ulteriori immagini apparse online. A svettare, in primis, è il modulo fotografico posteriore, del tutto riprogettato con due lenti circolari affiancate da un sensore periscopico quadrato, una soluzione che conferisce personalità e innovazione e che conferma le prime indiscrezioni.

Sul piano tecnico, il GT 8 Pro dovrebbe offrire un sensore principale da 50 megapixel, una lente ultra-wide e una fotocamera periscopica da ben 200 megapixel. Lo schermo sarà un OLED piatto da 6,78 pollici con risoluzione 2K e sensore di impronte digitali a ultrasuoni integrato; saranno presenti anche speaker “dual master”, motore lineare X-axis e certificazione IP68 per poter affrontare polvere e immersioni.

Disponibilità in Italia

Il Realme GT 8 Pro sarà lanciato in Italia entro la fine del 2025. I prezzi non sono ancora stati annunciati.

Potete restare aggiornati su tutte le novità di questo brand a partire da questo indirizzo.