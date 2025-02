Arriva la ricerca testuale nei video su Google Drive

Pubblicità

Da questo momento in poi nei video caricati su Google Drive è possibile individuare rapidamente un determinato momento digitandone la parola chiave.

Immaginate di essere lì a rivedere con la vostra famiglia il video dell’ultima festa di compleanno e di voler saltare rapidamente a quel momento in cui un vostro amico ha fatto una gaffe incredibile. Il video però dura più di un’ora e non vi ricordate proprio quando è accaduto il fatto. Normalmente dovreste star lì a trascinare il cursore avanti e indietro fino a che non ritrovate il punto esatto; e il più delle volte, se non vi ricordate cosa è accaduto poco prima o poco dopo, significa dover perderci dietro un sacco di tempo.

Questo diventa un lontano ricordo se il filmato che state guardando si trova sul vostro spazio cloud in Google Drive: infatti l’ultimo aggiornamento rilasciato poco fa introduce le trascrizioni automatiche nei video, con tanto di sistema per la ricerca testuale.

Come visualizzare le trascrizioni automatiche nei video su Google Drive

Per visualizzarle è sufficiente cliccare sull’ingranaggio ⚙️ nell’area strumenti per aprire le impostazioni dedicate al video, quindi selezionare la voce Trascrizioni.

Pochi secondi di attesa e, sulla destra, vedrete comparire la nuova barra dedicata alle trascrizioni dei video. Al suo interno sono raccolte in forma testuale tutte le parole che vengono dette nel filmato.

Come generare i sottotitoli nei video su Google Drive

Se l’area risulta vuota vuol dire che non sono presenti sottotitoli per quel particolare filmato.

In tal caso vi basta cliccare col tasto destro del mouse in un punto a caso del video e selezionare la voce Gestisci tracce di sottotitoli, quindi cliccare su Genera sottotitoli automatici.

Come effettuare una ricerca testuale nei video su Google Drive

Ed eccoci arrivati al dunque: se ci fate caso, sopra l’elenco delle trascrizioni video è presente anche un’area vuota dove poter digitare le parole da ricercare (la riconoscete perché è contrassegnata da una lente di ingrandimento 🔎).

L’elenco delle trascrizioni sarà scremato in base proprio a ciò che si è digitato mostrando solo quei momenti in cui la parola digitata è stata detta da qualcuno. Cliccando sulla relativa voce si salterà direttamente al punto interessato e da lì, eventualmente, potrete poi tornare un po’ più indietro attraverso il cursore per rivedere quella scena.

Perché non vedo le trascrizioni video su Google Drive

Se questa funzione non è ancora visibile nei vostri video caricati su Google Drive, potrebbe essere normale.

In questa prima fase infatti Google ha deciso di rilasciare la nuova funzionalità ai soli clienti Google Workspace mentre entro il 26 Marzo (scrive l’azienda) dovrebbe essere disponibile per tutti, compresi gli utenti con un account Google personale.

