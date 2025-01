Recensione smartphone Realme 12 Pro+ 5G, fotografia super in questa fascia prezzo

Pubblicità

La fascia media del mercato degli smartphone è sempre più competitiva e sempre più popolata. Il Realme 12 Pro+ è uno smartphone che in questo segmento fa parlare di sé, grazie a un design certamente premium, una dotazione hardware equilibrata e un comparto fotografico che può dire la sua proprio nella fascia media.

Design e Display

Realme ha affinato il design del 12 Pro+ rispetto alle precedenti edizioni, proponendo un design davvero particolare e che in questa faccia di prezzo è raro vedere. La finitura in pelle vegana conferisce una sensazione piuttosto lussuosa, che solitamente si affianca a prodotti più costosi, oltre ad essere particolarmente funzionale, perché assicura un’ottima presa, mentre la cornice dorata che circonda il modulo circolare delle fotocamere richiama l’eleganza degli orologi.

Il design non è, a dire il vero originale, riprendendo molto da vicino quello del predecessore diretto, sempre con pelle vegana sul retro. Non dispiace, però, che il nuovo dispositivo sia così simile al suo predecessore, considerando che già lo scorso anno era stato fatto un ottimo lavoro.

Con un peso di 196 grammi, il telefono trasmette una certa solidità, grazie anche alla certificazione IP65 che lo protegge da polvere e schizzi d’acqua. In m ano si tiene particolarmente bene, anche grazie alla curvatura nei bordi, che lo rende più confortevole quando lo si impugna.

Sul frontale svetta lo schermo AMOLED da 6,7 pollici con bordi curvi per l’appunto, con un refresh rate di 120Hz dinamico e una luminosità di 800 nits, che non può competere con i top di gamma, ma che offre una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Spiace per la mancanza del supporto Dolby Vision e HDR10+ nelle app di streaming.

Prestazioni e Software

Sotto il cofano, Realme 12 Pro+ monta il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, un chip a 4nm che garantisce buone prestazioni per la maggior parte delle attività quotidiane. Il modello da noi in prova è quello con 12GB di RAM, in grado di offrire un’esperienza d’uso molto fluida, non fulminea, ma comunque più che soddisfacente.

Tra le altre caratteristiche, non manca il supporto al Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, una porta USB C sulla parte frontale e due slot per le SIM.

La differenza con un top di gamma la si avverte solo quando si mettono fianco a fianco, ma nell’uso quotidiano questo Realme 12 Pro Plus risulta più che godibile e pronto per qualsiasi attività.

Il software è basato su Android 14 con Realme UI 5.0, che porta funzionalità interessanti come la Flash Capsule per notifiche interattive in stile Dynamic Island, anche se purtroppo constatiamo la presenza di numerose app preinstallate, alcune delle quali addirittura impossibili da disinstallare.

Specifiche tecniche

Sistema operativo: Realme UI 5.0 (basato su Android 14)

Realme UI 5.0 (basato su Android 14) Display: AMOLED curvo da 6,7 pollici, risoluzione FHD+ (2.412×1.080), refresh rate a 120Hz

AMOLED curvo da 6,7 pollici, risoluzione FHD+ (2.412×1.080), refresh rate a 120Hz Processore: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 RAM: 8GB/12GB

8GB/12GB Storage: 128GB/256GB

128GB/256GB Audio: Altoparlanti stereo con Dolby Atmos

Altoparlanti stereo con Dolby Atmos Connettività: 5G dual-SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

5G dual-SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Sicurezza: Sensore di impronte sotto il display

Sensore di impronte sotto il display Resistenza: Certificazione IP65 per resistenza a polvere e schizzi

Certificazione IP65 per resistenza a polvere e schizzi Batteria: 5.000mAh con ricarica rapida 67W SUPERVOOC

5.000mAh con ricarica rapida 67W SUPERVOOC Fotocamere posteriori: Principale da 50MP (Sony IMX890 con OIS), ultragrandangolare da 8MP, teleobiettivo periscopico da 64MP (OmniVision OV64B) con OIS

Principale da 50MP (Sony IMX890 con OIS), ultragrandangolare da 8MP, teleobiettivo periscopico da 64MP (OmniVision OV64B) con OIS Fotocamera frontale: 32MP (Sony)

32MP (Sony) Dimensioni: 161,47 x 74,02 x 8,75mm

161,47 x 74,02 x 8,75mm Peso: 196g

196g Colori: Submarine Blue, Navigator Beige, Explorer Red

Fotocamere

Uno dei punti di forza di questo terminale, che nel momento in cui scriviamo costa circa 350 euro nella sua variante più potente, è il reparto multimediale. Il sensore principale è il Sony IMX890 da 50MP con OIS, che offre scatti nitidi e dettagliati in tutte le condizioni di luce, anche se certamente il meglio degli scatti lo si porta a casa in condizioni di buona illuminazione.

La vera sorpresa, però, è la fotocamera periscopica da 64MP con zoom ottico 3x e digitale fino a 120x, una caratteristica rara in questa fascia di prezzo. Anche sfruttando questo sensore i risultati sono davvero buoni, con dettagli che ben conservati e con i colori che tendono a rimanere naturali.

Di contro, l’obiettivo ultra-grandangolare da 8MP non riesce a mantenere lo stesso livello di qualità, con dettagli meno definiti e colori meno vivaci.

Manca una fotocamera macro o una modalità dedicata, il processore, sebbene adeguato, non spicca rispetto alla concorrenza, e si sente la mancanza della registrazione video in 4K a 60fps.

I selfie, invece, sono affidati a una fotocamera da 32MP che regala buoni scatti diurni, ma fatica in condizioni di scarsa illuminazione.

Batteria e Ricarica

La batteria che alimenta il terminale è da 5.000mAh, che garantisce un’autonomia eccellente, superando la giornata e mezza con un utilizzo normale. A ciò si aggiunge il supporto alla ricarica rapida da 67W. che permette di arrivare all’80% di carica in poco più di mezz’ora, ance se poi la ricarica completa arriva all’incirca al sessantesimo minuto.

Conclusione

Il Realme 12 Pro+ si conferma un eccellente smartphone di fascia media, capace di distinguersi per il design curato, tra i migliori in questa fascia di prezzo, sempre che amiate il retro in pelle. Sembra quasi un dispositivo a cui viene applicata una back cover in pelle, naturalmente senza il fastidio di avere un maggiore ingombro o spessore.

La batteria dura più della media degli altri smartphone, mentre le prestazioni nel quotidiano possono soddisfare praticamente qualsiasi tipologia di utenza, ad eccezione dei gamer o di chi ricerca un top di gamma fulmineo.

In più, se volete un camera phone che costi davvero poco, questo può essere la scelta ideale, se volete portare a casa scatti impeccabili quando le condizioni di luce sono ottimali.

PRO

Design premium e materiali di qualità

Ottima fotocamera

Autonomia eccellente

ricarica rapida

Prezzo giusto

CONTRO

Troppi bloatware pre installati

Manca certificazione IP68

Prestazioni nei giochi non al top

Niente video 4K 60 fps

La variante da 8+256 GB su Amazon costa 319 euro.