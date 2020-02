realme X50 Pro 5G: lo smartphone 5G per tutti con processore Snapdragon 865

realme, l’azienda di smartphone che ha registrato la più rapida crescita negli ultimi anni, ha presentato oggi (primo giorno dell’ideale MWC 2020 Barcellona con il keynote “Speed of the Future”) il suo prodotto di punta, il modello realme X50 Pro 5G, il primo smartphone dotato di processore Qualcomm Snapdragon 865 5G e in grado di supportare la tecnologia Dual-Mode 5G.

E’ equipaggiato con quad-camera Hawk Eye AI da 64 MP, fotocamera dual selfie In-Display ultra-grandangolare da 32 MP, display Super AMOLED con frequenza di aggiornamento da 90Hz e ricarica SuperDart da 65 W. Ma vediamo insieme i dettagli con alcune immagini ricavate dalla presentazione.

ìrealme X50 Pro 5G ha uno stile unico ed è disponibile in due colorazioni: verde muschio e rosso ruggine.

Il corpo dello smartphone presenta una cornice centrale in metallo mentre la superficie dello schermo e la cover posteriore sono realizzati in Corning Gorilla Glass 5 adattato con tecnologia 3D di piegatura del calore, rendendo lo smartphone più solido e resistente, con un arco elegante che si adatta al palmo della mano. realme X50 Pro 5G utilizza inoltre la tecnologia AG leader nel settore.

Il display AMPLED da 90Hz con Refresh Rate

realme X50 Pro 5G è dotato di un display Samsung Super AMOLED da 6,44 pollici ultra-ampio che offre un rapporto di formato 20: 9 e un rapporto schermo-corpo fino al 92%. Supporta HDR10+, la gamma cromatica DCI-P3 al 100% e display sunlight, raggiungendo una luminosità massima di 1000nits e un rapporto di contrasto di picco da 2000000: 1. Il nuovissimo materiale luminescente E3 riduce la luce blu del 37,5% e il consumo energetico del 5%.

realme X50 Pro 5G ha un display con frequenza di aggiornamento da 90Hz, con frequenza dei fotogrammi aumentata del 50% rispetto ai normali display per smartphone. Inoltre, ha una frequenza di campionamento di 180Hz che migliora la sensibilità del touchscreen e la scorrevolezza quando lo si utilizza per giocare.

Grazie al display Super AMOLED, realme X50 Pro 5G è dotato della funzione di riconoscimento delle impronte digitali in-display, adatta il modello di sblocco delle impronte digitali di nuova generazione Goodix e richiede solo una media di 0,27 secondi per sbloccare il telefono. La sicurezza è ulteriormente migliorata in quanto viene aggiornata alla proiezione laser bianca a spettro completo e combina la proiezione dello schermo ad alta luce e il potente nucleo di elaborazione, nonché i filtri di sicurezza incorporati.

Soluzioni Dual-Mode 5G per una ricezione “universale” con l’aiuto di Qualcomm

L’utilizzo commerciale del 5G su larga scala sarà lanciato ufficialmente quest’anno e come primo smartphone di punta realme 5G, il realme X50 Pro 5G supporta il 5G SA/NSA Dual-Mode, insieme alla copertura di tutti i 5G tradizionali del mondo , tra cui n1, n3, n41, n78 e n79, per ottenere il pieno supporto in Dual-Mode 5G.

Per offrire agli utenti il meglio della tecnologia 5G, realme X50 Pro 5G è dotato di una tecnologia Smart 5G unica, in grado di intercettare in modo intelligente il segnale circostante e passare da 4G a 5G. Inoltre, l’adeguamento della rete, l’allocazione della larghezza di banda e della batteria possono migliorare efficacemente la durata della batteria e ridurre il consumo energetico del 30%. Lo smartphone supporta anche il Wi-Fi 6 con distanza di trasmissione e velocità più elevata. Inoltre, consente sia il 5G che il doppio Wi-Fi contemporaneamente, migliorando ulteriormente la velocità e la stabilità della rete.

Il primo smartphone dotato di processore Qualcomm Snapdragon™ 865 5G

Le prestazioni sono il cuore di questo nuovo smartphone. realme X50 Pro 5G è dotato del processore Qualcomm Snapdragon™ 865 5G con GPU Adreno 650. Rispetto al processore Snapdragon™ 855, sia la CPU che la GPU sono aumentate del 25% e hanno un chip di elaborazione AI 2 volte più veloce della generazione precedente. È uno degli smartphone con la prima DRAM LPDDR5, con velocità aumentata del 29% e il consumo energetico ridotto del 20%, rispetto a LPDDR4X. L’uso di UFS 3.0 + Turbo Write + HPB ha aumentato la velocità dell’80% riducendo il consumo energetico del 20%. realme X50 Pro 5G è un vero smartphone di punta 5G ad alte prestazioni e offre tre varianti: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB e 12 GB + 256 GB.

“Siamo orgogliosi di supportare realme nel lancio del realme X50 Pro 5G, il primo dispositivo 5G dell’azienda in Europa”, ha commentato Enrico Salvatori, SVP e Presidente di Qualcomm® EMEA. “Questo lancio conferma la stretta collaborazione tra le due aziende e non vediamo l’ora di lavorare ulteriormente con realme in futuro”.

Per garantire che lo smartphone funzioni al meglio, realme X50 Pro 5G è dotato di 5D Stereoscopic Ice Cooling Pro composta da materiali di dissipazione del calore come camera in rame con raffreddamento a liquido VC, fogli di grafite 3D a più strati e cuscinetti in silicone termico. L’area della piastra in rame per raffreddamento a liquido VC è fino a 1821 mm2, più grande dei tradizionali tubi di raffreddamento, e può coprire il 100% della fonte di calore principale. La capacità di dissipazione del calore è notevolmente migliorata, in modo che lo smartphone possa continuare a funzionare al meglio in qualsiasi situazione.

La batteria e la ricarica veloce come non mai

realme X50 Pro 5G, con batteria a doppia cella da 4200 mAh, è dotato della nuovissima tecnologia di ricarica flash SuperDart da 65 W e può essere caricato con schermo acceso con una velocità di ricarica elevata. Bastano 35 minuti per caricare completamente la batteria, una delle più veloci del settore. Tutte le varianti sono dotate di adattatori GaN di nuova generazione per ottenere una maggiore densità di potenza e meno calore. Allo stesso tempo, realme X50 Pro 5G è compatibile sia con la ricarica flash VOOC 4.0 da 30 W sia con la ricarica rapida QC/PD da 18 W.

La tecnologia SuperDart non prevede semplicemente la ricarica rapida. Il chip five-core garantisce anche una protezione completa, compresa la protezione da sovraccarico dell’adattatore, la protezione dell’identificazione della condizione di carica flash, la protezione da sovraccarico dell’interfaccia, la protezione da sovracorrente e la protezione da sovraccarico di tensione, la protezione del fusibile della batteria, che rende più sicura la ricarica rapida.

Quad-camera Hawk Eye AI da 64 MP e fotocamera dual selfie In-Display ultra-grandangolare da 32 MP

realme X50 Pro 5G è dotato di una quad-camera Hawk Eye AI da 64 MP, e di una doppia fotocamera anteriore, con una varietà di eleganti funzioni. La doppia fotocamera ultra-grandangolare anteriore ha un obiettivo principale che adatta un sensore Sony IMX616 da 32 MP e un’apertura f/2.5, mentre l’obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP ha un’apertura f/2.2 in grado di raggiungere un campo visivo di 105°. Entrambe le fotocamere supportano selfie in modalità HDR e Nightscape. In termini di funzione di registrazione video, sono disponibili riprese video ultra-grandangolari, stabilizzazione video UIS, selfie-beauty beauty-cam e video effetto bokeh in tempo reale.

L’obiettivo principale della fotocamera Hawk Eye da 64 MP sul retro ha un’apertura f/1.8 che cattura un mondo estremamente limpido e può sfruttare la tecnologia Tetracell 4 in 1 per combinare quattro pixel adiacenti in uno singolo ultra-grande da 1,6 μm, insieme al nuovissimo aggiornamento Nightscape 3.0 con supporto modalità tripod. Allo stesso tempo, quando viene attivata la modalità “Ultra Nightscape”, gli utenti possono scattare foto meravigliose anche con 1Lux di luminosità. L’obiettivo ultra-grandangolare / ultra-macro da 8 MP ha pixel ultra-grandi da 1,4 μm; l’obiettivo anti-distorsione a 119° ultra-grandangolare cattura facilmente una magnifica vista e l’obiettivo super-macro da 3 cm offre immagini straordinarie a distanza ravvicinata. L’obiettivo con zoom 12MP può consentire uno zoom ibrido massimo di 20x. Il sistema di filtro colore cattura luci e ombre che migliorano gli effetti dei ritratti mostrando una gamma più vibrante di trame.

La fotocamera posteriore supporta la risoluzione video 4K e la stabilizzazione ultra-video UIS e UIS Max. Combinato con l’algoritmo AI, il giroscopio ad altissima sensibilità corregge qualsiasi movimento o scuotimento della mano in tempo reale. Il ritaglio delle immagini può essere realizzato attraverso un grandangolo, con una stabilizzazione dell’immagine più sorprendente e un campo visivo più ampio, che può essere confrontato con una fotocamera sportiva professionale. Inoltre, può anche ottenere effetti bokeh in tempo reale, video ultra-grandangolari e molti altri video divertenti.

Interfaccia utente aggiornata

realme X50 Pro 5G è dotato di un’interfaccia utente realme basata su Android 10, confermando autenticità, freschezza, semplicità e design. Ha anche un NFC completo di funzionalità, un motore lineare tattile e altre caratteristiche principali come GPS dual-band e doppi altoparlanti super liner con certificazione Dolby Atmos e Hi-Res, migliorando l’esperienza utente a 360°.

Prezzo al pubblico

Le configurazioni disponibili sono 3 e i prezzi indicati sono quelli relativi al mercato spagnolo ma non dovrebbero discostarsi di molto nel nostro paese. Li vedete nell’immagine a chiusura della presentazione.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla sito realme in versione italiana.