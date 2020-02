La cover per iPad Pro 2020 punta a modelli con più fotocamere

Nonostante la lenta ripresa della attività produttive in Cina per l’allarme Coronavirus, sembra che il nuovo tablet professionale Apple sia già in produzione: la fotografia della presunta cover per iPad Pro 2020 conferma la presenza sul retro di una grande sporgenza quadrata con angoli arrotondati per ospitare le fotocamere.

Finora tutti i tablet di Apple hanno messo a disposizione una sola fotocamera. Se la nuova foto della cover iPad Pro 2020 mostra un accessorio autentico, si tratterebbe della conferma dell’arrivo di più fotocamere, una soluzione simile a quella che Cupertino ha già impiegato sugli iPhone 11 e iPhone 11 Pro.

Ormai da mesi le anticipazioni sui nuovi tablet professionali indicano un sistema a tripla fotocamera, con la possibile aggiunta di un ulteriore sensore per rilevare distanza e profondità degli oggetti. Per questi tablet l’attendibile Ming Chi Kuo indica processore Apple A14X, Face ID migliorato, fotocamera a tempo di volo, siglata ToF, e data di arrivo entro la prima metà di quest’anno.

In questo articolo riportiamo una fotografia della presunta cover iPad Pro 2020 pubblicata dal leaker seriale Ben Geskin, oltre a un render del possibile design del tablet apparso alla fine dello scorso anno. Sembra che ingombri e design saranno molto simili se non addirittura identici a quelli dei modelli attuali.

Non è ancora chiaro però se Apple deciderà di introdurre Apple A14, fotocamera ToF e magari anche la connettività 5G prima nei suoi tablet professionali invece che sugli iPhone 12 attesi a settembre. Non concordano nemmeno le data di lancio previste: secondo alcuni infatti la produzione è già iniziata e potrebbero arrivare nel keynote Apple del 31 marzo, secondo altri invece il rilascio potrebbe avvenire in autunno, o comunque dopo gli iPhone 12.

