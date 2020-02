iPod touch X Generation, Apple TV Gen X e altre novità Apple in arrivo

Prima è stato avvistato AirPods X Generation di cui abbiamo riferito in questo articolo: poco dopo nello stesso database di una nota catena di negozi statunitensi sono apparsi anche iPod touch X Generation, Apple TV Generation X e anche Apple Watch Series X Band. Come già rilevato per il nuovo dispositivo audio Apple, anche per gli altri tre prodotti si tratta di nomi segnaposto accompagnati dai rispettivi prezzi.

Ma mentre Apple TV Generation X e Apple Watch Series X Band rimandano direttamente a nuovi modelli del set top box TV di Cupertino e anche a una nuova gamma di cinturini, il riferimento a iPod touch X Generation potrebbe essere qualcosa di completamente diverso. Anche i prezzi abbinati sembrano confermarlo, perché per la nuova Apple TV il prezzo è di 180 dollari, in linea con i 179 dollari di partenza del modello ora a listino.

Stesso discorso per i cinturini Apple Watch indicati a 50 dollari, anche in questo caso si tratta di un prezzo identico o molto simile ai 49 dollari del listino. Tutto questo anche tenendo conto che nelle ultime beta di iOS 13.4 sono stati individuati riferimenti a una nuova Apple TV con processore più recente e potente Apple A12, mentre da anni Cupertino lancia una nuova linea di cinturini per Apple Watch in primavera.

Invece non sono mai apparse anticipazioni e nemmeno riferimenti interni per un nuovo iPod touch, dispositivo da anni in secondo piano che Cupertino aggiorna solo saltuariamente e che al momento è proposto a partire da 199 dollari, in Italia 249 euro per arrivare alla capacità massima di 256 GB a 399 dollari, in Italia a 469 euro. Modelli che Cupertino ha introdotto nel 2019 e che probabilmente non verranno aggiornati di nuovo quest’anno.

Il segnaposto iPod touch X Generation è affiancato al prezzo di 399 dollari, lo stesso prezzo da mesi anticipato per il nuovo iPhone economico indicato come iPhone 9 e anche iPhone SE 2, come rileva 9to5Mac da cui riportiamo le schermate degli avvistamenti nel database di Target. Per tutte queste ragioni secondo molti osservatori il segnaposto scoperto potrebbe celare il nuovo iPhone economico. Sono attese diverse novità da Apple: alcune di queste potrebbero essere introdotte anche semplicemente con un comunicato stampa ma, secondo una quantità crescente di indizi, Cupertino potrebbe concentrare tutte le sorprese in un keynote Apple il 31 marzo.

Tutto quello che sappiamo su iPhone 9 o iPhone SE 2 è riassunto in questo articolo. Tutti gli articoli di macitynet dedicati a iPhone sono disponibili da questa sezione del nostro sito.