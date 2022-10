Recensione ANNKE Crater, la camera essenziale economica e motorizzata

Il mondo della sicurezza domestica passa ormai per periferiche davvero economiche, ma ricche di funzionalità. Sebbene il marchio ANNKE sia maggiormente noto per i suoi sistemi di videosorveglianza professionali, il brand ha scelto questa volta di lanciare un prodotto estremamente semplice, economico, ma funzionale. Crater è la camera di sorveglianza per interni essenziale.

Unboxing

L’Unboxing di ANNLE Crater riserva poche sorprese. Si tratta di una dotazione snella ed essenziale, dove oltre alla videocamera è presente l’alimentatore e il supporto da parete nel caso in cui scegliate di appenderla a muro. Si tratta di un pack essenziale, proprio come la camera, che risulta estremamente semplice da montare.

Al momento dell’acquisto è possibile anche scegliere di abbinare una MicroSD, fino a 128 GB, utile per memorizzare clip e foto della camera in locale. Non solo, nel carrello potrete anche selezionare un cavo da 3 metri, che permetterà di installare la videocamera anche in zone piuttosto lontane dalla presa elettrica. Considerando che la camera non ha batteria integrata, è essenziale scegliere la giusta dimensione del cavo per installarla al meglio.

Estetica

A livello estetico questa Crater è piuttosto familiare. Ricorda lo stile essenziale di Xiaomi. La camera ha una base a piuttosto ampia su cui viene posizionata la sfera contenente l’occupo della camera. E’ molto minimale e moderna, e ben si adatterà sia agli ambienti domestici, che a quelli di lavoro. La parte nera ha una forma che originale, e nel complesso la camera risulta compatta e leggera.

Lo stesso occhio, proprio sulla parte bassa, nascosto alla vista quando in funzione, cela il vano per la MicroSD e un pulsanti per il reset, mentre sulla parte posteriore è presente l’ingresso MicroUSB( sì, un po’ datato) e l’altoparlante che consente di parlare a chi si trova nella stanza.

A livello estetico risulta essere una camera snella, leggera e minimale, che certamente si adatterà al meglio in qualsiasi angolo della casa.

Configurazione

Facile da installare, dato che necessità di un solo cavo, altrettanto facile da configurare con lo smartphone. Dopo averla collegata alla presa elettrica sarà sufficiente scaricare da App Store e Google Play l’app gratuita ANNKE Smart. Dopo aver scelto di aggiungere un dispositivo, selezionando l’icona della camera WiFi, sarà sufficiente seguire le poche e semplici indicazioni a schermo.

Si tratta, essenzialmente, di selezionare il proprio router di casa, inserire la chiave, e inquadrare con la stessa camera il codice QR che viene visualizzato sullo schermo dello smartphone. La configurazione è, a questo punto, terminata. Insomma, dopo davvero pochi minuti sarà possibile visionare il flusso live dall’app, naturalmente anche da remoto.

Mentre non abbiamo riscontrato alcun problema in fase di primo setup, gli smartphone Android hanno restituito qualche incertezza nell’invio delle notifiche. Su iPhone, invece, nessun problema. Quasi certamente si tratta di problematiche legate ai sistemi di gestione della batteria che alcuni brand forzano su Android, rendendo le notifiche non sempre precise e puntuali.

Utilizzo & app

Dal canto suo, invece, la camera registra qualsiasi movimento con precisione, restituendo ogni attività all’interno di un registro, che si trova nell’hub Messaggi. Oltre a questa sezione, l’app presenta poi un secondo hub con un pad virtuale, che consente di spostare l’occhio della camera in verticale e orizzontale. Si tratta di una camera motorizzata, che offre possibilità di Pan e Tilt, rispettivamente, di 330 e 90 gradi. In questo modo, si riuscirà a coprire la visuale di un’intera stanza, che sia di piccole o grandi dimensioni.

Crater offre tutte le funzioni che ci si aspetterebbe da una periferica del genere. E’ possibile, azitutto, impostare una modalità privacy, così da tenerla spenta quando si è in casa. Ancora, è possibile scegliere se attivare o meno il rilevamento del movimento e addirittura se attivare o no funzioni di tracking. Quest’ultima scelta permetterà all’occhio della camera di muoversi automaticamente quando viene inquadrata una persona.

Grazie alla dotazione hardware della camera, di altoparlante e microfono, è possibile gestire dall’app l’audio a due vie così da poter ascoltare i rumori in casa, e anche lanciare messaggi a chi si trova all’interno.

A livello di compatibilità con gli assistenti vocali, questa Crater risulta leggermente carente. A differenza di molte altre che supportano Alexa e Google, quest’ultima è compatibile soltanto con l’assistente di Amazon. Non che sia una grossa perdita, considerando che spesso la funzione di controllo con gli assistenti di questa tipologie di camere non è particolarmente utilizzata. Solitamente, gli assistenti permettono di monitorare il flusso video su uno smart display. Certo, può essere interessante nel caso in cui la si utilizzi come baby monitor per visualizzare cosa accade nella stanza accanto, ma tale funzione risulta più utile nelle camere da esterno. In questi ultimi casi è interessante poter visualizzare all’interno della casa cosa accade fuori, ma su una camera indoor l’utilizzo con gli assistenti virtuali potrebbe passare in secondo piano.

Qualità audio video

Crater non delude nemmeno dal punto di vista della qualità video, anche a fronte del fatto che si tratta di una camera realmente low cost. Propone una qualità di immagine Full HD, che certamente potrà soddisfarvi, sia nell’utilizzo domestico, che per un eventuale impiego in ambito lavorativo.

L’audio dell’altoparlante non ha un volume altissimo, ma considerando che l’utilizzo della camera è da interno, si riuscirà a effettuare una conversazione senza particolari problemi, così come si potranno ascoltare eventuali suoni sospetti all’interno della casa.

La visione notturna è presente, e sufficiente per tenere sotto controllo una stanza di medie dimensioni.

Archiviazione

E’ possibile memorizzare foto e video dalla camera direttamente sulla MicroSD, da acquistare separatamente, ma ANNKE mette a disposizione anche piani cloud a partire da 2,29 euro al mese. Questo consente di memorizzare sul cloud qualsiasi evento registrato nei 14 giorni prima. Se, invece, volete allungare il tempo di memorizzazione, il piano da 6,39 euro consentirà registrazioni per i 30 giorni prima. Esiste anche un piano gratuito che consente di provare il servizio per 30 giorni, registrando eventi accaduti nei 7 giorni passati.

Conclusioni

Crater è una camera di sicurezza essenziale, sia nelle forme, che nelle funzionalità. Ha tutto quello che serve per tenere sotto controllo la propria abitazione, e il prezzo è davvero contenuto. Sicuramente vale quello che costa, non fosse altro che per la possibilità di Pan e Tilt. La consigliamo a chi non vuole spendere tanto, ma necessità di una camera motorizzata.

PRO

Esteticamente valida

Facile da configurare

Audio a due vie

Pan e Tilt reattivi e silenziosi

Qualità video

CONTRO

Su Android qualche problema di notificaì

Non supporta Google Home

Prezzo e disponibilità

Si acquista a questo indirizzo ad appena 24,99 euro.