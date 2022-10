Shazam regala sfondi e wallpaper per iPhone e Apple Watch

Apple ha rilasciato l’app Shazam aggiornata a inizio mese e, oltre alla cronologia integrata dei brani riconosciuti sia con l’app che tramite Siri e Centro di Controllo, ora offre anche una raccolta di wallpaper e sfondi esclusivi per iPhone e Apple Watch.

Le immagini promuovono concerti e artisti e possono essere scaricate direttamente dall’applicazione: così, la popolare piattaforma di riconoscimento dei brani comprata da Apple quattro anni fa per 400 milioni di dollari, attraverso l’ultima versione dell’app per iOS permette agli utenti di personalizzare telefono e orologio con gli sfondi dei loro artisti preferiti. Nel momento in cui scriviamo sfondi e wallpaper di Shazam sembrano disponibili solo in USA, ma è probabile che vegano resi disponibili anche in altre nazioni.

Vi si accede attraverso una nuova sezione denominata Download Esclusivi inserita all’interno della pagina degli artisti; tra i primi c’è il cantante Tai Verdes, che ne ha aggiunti alcuni per promuovere il suo Tour HDTV. Dentro Shazam è possibile scegliere wallpaper e sfondi progettati a misura di iPhone, così come quadranti per personalizzare il volto di Apple Watch, e per ciascuno è ovviamente presente un’anteprima che mostra come appare l’immagine selezionata su ciascuno dei due dispositivi.

Come installarli

Nel caso degli sfondi, basta toccare l’apposito pulsante che scaricherà l’immagine nell’app Foto e da lì si potrà poi impostare come sfondo del telefono. La configurazione dei quadranti di Apple Watch è ancora più intuitiva perché Shazam sfrutta una API introdotta con watchOS 7 che sostanzialmente consente alle applicazioni di terze parti di fornire quadranti personalizzati.

Non solo

Da quando Apple ha comprato la società, in Shazam sono state introdotte numerose funzionalità che consentono di sfruttare al meglio ciò che iOS e gli altri sistemi Apple operativi sono in grado di fare. Ad esempio con la versione 16 di iOS questi sfondi esclusivi forniti dagli artisti sono in grado di offrire un maggiore livello di personalizzazione della schermata di blocco.

Le altre novità dell’ultima versione di Shazam, la numero 15.20, sono descritte in questo articolo di macitynet. Se volete scaricare l’app, vi ricordiamo che è gratis e la trovate da questa pagina di su App Store in versione universale per iPhone, iPad, Apple Watch e iMessage.

Ricordiamo che Shazam è nata 20 anni fa in Regno Unito come servizio di riconoscimento delle canzoni tramite messaggi SMS: per la storia della nascita e altre curiosità sul celebre servizio rimandiamo a questo articolo.