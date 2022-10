Samsung SmartThings ora è certificato Matter

A fine mese arriverà l’aggiornamento che aggiungerà il supporto dello standard Matter agli hub della piattaforma SmartThings di Samsung per la casa smart: la seconda versione di questi hub controllerà quindi i dispositivi Matter tramite Wi-Fi oppure via Ethernet, mentre l’hub più recente e il dongle SmartThings fungeranno anche da router.

Samsung è la prima azienda ad annunciare pubblicamente la certificazione Matter: Jaeyeon Jung, vicepresidente di Samsung Electronics e capo del business mobile di SmartThings, ha dichiarato che la società ha ricevuto la certificazione Matter mercoledì 12 ottobre, ovvero una settimana dopo il lancio di Matter. Una notizia confermata da Michelle Mindala-Freeman della Connectivity Standards Alliance che sovrintende a Matter, secondo cui le certificazioni sono cominciate ad arrivare questa settimana e Samsung è stata tra i primi ad ottenerne una.

Abbiamo collaborato con Silicon Labs per la realizzazione del software che esegue contemporaneamente Zigbee e Thread utilizzando lo stesso processore.

Il supporto a Matter sarà quindi implementato sulla piattaforma Samsung questo mese – spiega Mark Benson, a capo di SmartThings – tramite un aggiornamento via OTA per tutti gli hub SmartThings v2 e v3 esistenti, oltre che per il dongle SmartThings e all’app SmartThings per Android. In un secondo momento saranno invece aggiornati gli hub SmartThings basati sui software integrati nei nuovi smart TV, monitor e frigoriferi della Family Hub di Samsung.

Anche se gli hub aggiornati continueranno a supportare Zigbee e Z-Wave, almeno per il momento non fungeranno da ponte per Matter. Spiega Jung:

Non abbiamo ancora un piano per supportare questa funzione. Gli utenti di SmartThings potranno continuare a utilizzare quei dispositivi collegati a un hub SmartThings, ma i dispositivi Zigbee e Z-Wave esistenti non lavoreranno tramite Matter.

La notizia forse più interessante è l’aggiunta dello standard Matter al dongle: questo infatti significa che, ad esempio, chi possiede una smart TV Samsung compatibile o un frigorifero smart e acquista lo SmartThings Dongle VG-STDB10A (costa 39 euro), avrà a disposizione un controller SmartThings certificato Matter con router Thread pronto all’uso entro la fine di questo mese. Naturalmente, non ci sono ancora dispositivi Matter da controllare, ma col lancio appena avvenuto possiamo aspettarci il lancio di prodotti simili nel prossimo futuro.