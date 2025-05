Recensione Aqara M3, l’hub matter è il telecomando smart per il tuo condizionatore

Nelle le pagine di Macitynet siamo ormai soliti parlare di casa smart e di tutte le periferiche che ruotano attorno a questo mondo. Vi abbiamo parlato anche degli hub e degli accessori Aqara in un articolo di qualche mese fa, e nel frattempo sono usciti nuovi prodotti ma nelle righe che seguono vogliamo approfondire una particolarità di Aqara M3 Hub (che è in commercio da tempo): la possibilità di utilizzarlo come telecomando universale per le diverse periferiche presenti in casa, come TV, condizionatori e altri apparati.

L’Aqara M3 Hub può essere considerato come il fulcro di una domotica avanzata, capace di collegare fino a 127 dispositivi Zigbee 3.0 e Thread, oltre a gadget di terze parti grazie al supporto nativo di Matter. Grazie all’integrazione con Apple HomeKit, Google Home e Amazon Alexa, l’Hub consente di controllare sensori di movimento, porte, temperatura, interruttori e molto altro da un’unica app, senza dover installare diverse app terze messe a disposizione dai vari brand di demotica.

Ad esempio, vi abbiamo parlato del funzionamento di questo Hub con la serratura intelligente Aqara U200, che nel caso di specie aggiunge la possibilità di aprire la porta anche da remoto, controllare i registri di apertura e chiusura o anche attivare la serratura tramite gli assistenti vocali.

Progettato per tutelare la privacy, M3 non monta microfono né videocamera e conserva in locale, su memoria eMMC da 8 GB crittografata end‑to‑end, impostazioni e log di automazione.

L’Aqara M3, però, non è solo un hub, ma integra anche un blaster IR a 360° che rileva lo stato dei dispositivi a infrarossi e funge da telecomando universale, così da consentire l’accensione del condizionatore, piuttosto che della TV o di altri apparati presenti in casa.

Inoltre, se l’Hub M3 viene abbinato al sensore di temperatura e umidità Aqara, è possibile automatizzare l’accensione o spegnimento del condizionatore a seconda della temperatura rilevata.

Per poter utilizzare M3 come telecomando per il condizionatore è sufficiente selezionarlo all’interno dell’App Aqara ed entrare nel menù Telecomando a infrarossi.

Qui è possibile aggiungere il telecomando, potendo controllare TV, TV Box, Proiettori, Stereo, Condizionatori, e altro ancora. Tutto quello che si dovrà fare è selezionare la marca del proprio condizionatore e seguire le informazioni a schermo.

Di norma basta accendere il condizionatore, inquadrare il sensore IR dell’Hub con il telecomando originale e premere il tasto “+”. L’Aqara M3 registrerà il segnale e inviterà l’utente a completare la procedura sullo smartphone: sul display appariranno pulsanti virtuali per accensione/spegnimento, regolazione della temperatura e altre funzioni essenziali.

Una volta ultimata la configurazione, basterà usare l’app sul telefono per gestire il climatizzatore come se fosse il telecomando fisico. Non serve che il tuo smartphone disponga di porta a infrarossi, perché sarà l’Hub M3 a emettere i comandi IR verso l’apparecchio.

Se volete una panoramica dei prodotti Aqara e degli hub che il brand mette a disposizione, vi consigliamo di partire direttamente da questo indirizzo.

Per acquistare l’Hub M3 vi lasciamo il link diretto ad Amazon. Al momento sia acquista con uno sconto coupon di 20 euro.

Sto caricando altre schede...