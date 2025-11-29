Recensione notebook Asus ExpertBook PM3406CKA, portatile per chi lavora

Asus propone a listino un numero impressionate di notebook, modelli per tutte le esigenze, compresa la serie ExpertBook P3 indicata come progettata per le aziende, con prestazioni adatte in ambito business.

IL modello che abbiamo avuto modo di provare è l’ExpertBook PM3406CKA con CPU AMD AI R7-350 da 2GHz, unità SSD da 1TB, 16GB RAM, in grado di gestire con sicurezza i carichi di lavoro quotidiani e le applicazioni di una utenza business. Cominciamo ad ogni modo dall’inizio…

Confezione

All’interno della confezione (una semplice scatola di cartone) troviamo il notebook vero e proprio e l’alimentatore USB-C da 90W (una scatoletta da 7x7x2,5cm); un capo del connettere USB-C è attaccato direttamente all’alimentatore e on è possibile staccarlo; il cavo che consente di collegare l’alimentatore a una presa può essere invece scollegato; quest’ultimo da una parte ha il classico connettore Schuko, dall’altro il connettore C5, utilizzato sulla maggior parte dei principali alimentatori per laptop. La batteria del portatile (ai polimeri di litio) è da 70WHr.

Il notebook vero e proprio (31,26 x 22,71 x 1,79cm) appare come leggero e resistente e in una colorazione che il produttore chiama “Misty Grey”. Il produttore riferisce che sfrutta una struttura robusta in alluminio che soddisfa gli standard statunitensi MIL-STD 810H7, con un telaio ultraleggero (ma in grado di resistere anche a urti, polvere, vibrazioni e condizioni ambientali estreme) e peso di 1,35kg (il peso può variare leggermente secondo la configurazione). Sul lato destro abbiamo: una porta USB 3.2 Gen 1 Type A, una porta RJ45 (Ethernet), lo slot di sicurezza Kensington (per l’eventuale ancoraggio a una scrivania); sul lato sinistro abbiamo: una porta USB 3.2 Gen 2 Type C, uscita HDMI 2.1 (per collegare monitor esterni, TV o prouettori), una porta USB 3.2 Gen 1 Type A, una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C e il jack audio.

Sollevando il coperchio (accessibile anche con una sola mano) appare il display IPS (da 14”), antiriflesso con risoluzione 2,5K (2560 x 1600 pixel), luminosità di 400 nit (leggibilità molto buona anche in ambenti luminosi) e copertura sRGB al 100%; lo schermo è adatto per applicazioni di produttività, fogli di calcolo, editing documenti e multitasking in generale).

La RAM di serie è 16GB (può arrivare a 64GB sfruttando due banchi DDR5 DA 32GB cadauno) e uno dei banchi nella variante da 16GB è libero. La webcam IR (al centro della cornice superiore) è integrata (così come il microfono) non è di altissima qualità ma offre una copertura fisica che scorre sull’obiettivo per garantire la privacy quando non è in uso, supporta la tecnologia Windows Hello (accesso tramite riconoscimento facciale) e supporta alcune funzioni di miglioramento automatizzato grazie all’AI.

Il sistema di archiviazione dual-SSD consente di installare due unità M.2 (2280 + 2230) PCIe 4.0. L’unità SSD (M.2 2280 NVMe, PCIe 4.0) del modello che abbiamo provato è da 1TB )già che sufficiente per documenti, file multimediali e gestione di macchine virtuali) e nelle prove che abbiamo effettuato si è dimostrata molto veloce: fino a 6832 MB/s in lettura e fino a 5269 MB/se in scrittura. Non manca il WiFi 6 (802.11be), il Bluetooth 5 e la possibilità di impostare l’accesso alla macchina (e altre funzioni) tramite impronta digitale con autenticazione FIDO2.

Tastiera e trackpad

La tastiera (retroilluminata) è di buon livello (resistente ai liquidi), con layout di tipo tradizionale, con i tasti funzione posizionati in modo pratico (e accesso veloce per bloccare l’audio, diminuire o aumentare volume, disattivare microfono, ecc.). I tasti hanno un passo di 1,5mm e risultano comodi (coadiuvati probabilmente dalla rigidità della scocca che garantisce una risposta convincente) L’area del trackpad è ampia, ottenuta spostando le porte I/O sulla sinistra; è confortevole (funziona bene nel tracciamento del cursore), ma la qualità non è ai livelli del trackpad di un MacBook Pro.

Soluzione termica

Il produttore offre una soluzione termica denominata “ExpertCool” che promette raffreddamento e prestazioni ottimali, anche sotto carichi pesanti. Il sistema in questione consente di dissipare efficacemente il calore, sia che il laptop sia aperto o chiuso, garantendo prestazioni elevate. Nella parte inferiore del notebook è presente un’area con una grande griglia forata per l’aerazione e piedini che mantengono la scocca leggermente rialzata rispetto al piano di appoggio, facilitando l’uscita dell’aria calda. Anche dopo lunghi periodi di utilizzo con applicazioni di vario tipo non abbiamo in effetti notati problemi di riscaldamento, anche se bisogna dire che non si tratta di una macchina adatta per usi diversi da quelli commerciali (non è, per intenderci, una macchina adatta al gaming o al video editing avanzato).

Le funzionalità AI

Molte le “funzionalità AI” disponibili grazie al processore che è predisposto allo scopo e Windows 11 Pro di serie; è supportata, ad esempio la cancellazione del rumore nelle chiamate, sono offerte funzionalità per la fotocamera (che dovrebbero assicurare un aspetto sempre perfetto durante le conferenze virtuali) e interessante è anche “AI Meeting Minutes”, utile per catturare e trascrivere le riunioni, trasformando l’audio in testo; il software in questione è in grado di identificare più oratori, ordinare e riassumere i punti chiave di ciascun oratore. Altre funzioni AI sono i sottotitoli per le chiamate in diretta e le registrazioni, e la “Filigrana” (per personalizzare le videochiamate). Altre funzioni AI sono quelle incluse in altri notebook etichettati come “Copilot+ PC” e riguardano essenzialmente la produttività in generale.

Sicurezza e aggiornamenti

Asus garantisce protezioni di livello aziendale che includono un BIOS conforme allo standard NIST SP 800-155, tecnologie Secured-core di Windows 11, accesso biometrico con autenticazione FIDO2 e cinque anni di assistenza per gli aggiornamenti. Di serie è incluso un anno gratuito di McAfee Premium membership, con rilevamento delle minacce e dei deepfake basato su AI e protezione avanzata dalle truffe via e-mail, che dovrebbe garantire la sicurezza dei dati sensibili sotto ogni aspetto.

Conclusioni

L’utente target di questo notebook è chi lavora per le aziende; chi ha bisogno di una macchina completa, non troppo pesante, in grado di affrontare una giornata di lavoro. Il produttore offre allo scopo piattaforme di gestione unificate e versatili progettate per soddisfare esigenze specifiche in diversi scenari, sfruttando le quali è possibile monitorare e gestire in remoto più sistemi senza alcuno sforzo. Aziende a parte può essere una buona scelta anche per l’utente che ha bisogno di una macchina robusta, affidabile, moderna e non troppo costosa, perfetta per l’uso con applicazioni quali Office, software per la gestione della posta elettronica, per vedere film e serie in streaming, utile per gestire applicazioni AI locali e non interessato a giochi di alto livello o applicazioni per la grafica 3D e affini. Lo abbiamo provato per più di due settimane e si è dimostrato affidabile, sia in termini di velocità che di affidabilità. Le dimensioni sono abbastanza compatte, non è fastidioso da portare in una borsa o zaino durante i viaggi e gli spostamenti (al peso bisogna ad ogni modo aggiungere quello dell’alimentatore e relativo cavo. L’autonomia della batteria convive: mediamente siamo riusciti a usarlo per più di nove ore, usando web e applicazioni di produttività varie.

Il prezzo di listino è di 1399 euro ma nel momento in cui scriviamo su vari siti è possibile trovarlo a un prezzo medio di 1279 euro. La garzante è di 24 mesi.

Pro

Tastiera di buon livello e resistente ai liquidi

Connessioni completi, WiFi 6, Bluetooth 5

Resistente e robusto

Ottima autonomia batteria

Contro