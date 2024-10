Sconti Prime, le cuffie Bose Quietcomfort Ultra costano 309 € invece che 499€

Pubblicità

Le Bose QuietComfort Ultra sono le ultime, in ordine cronologico, tra le cuffie del marchio americano e le prime per qualità e funzioni ed oggi, in occasione degli sconti Prime d’autunno, le potete comprare in occasione della festa degli sconti Prime a 309 €, invece di 499€ prezzo Bose.

Questo accessorio è, come accennato, il non plus ultra nel campo del suono. Offrono audio spaziale senza dover per forza disporre di dispositivi o contenuti specifici grazie ad un chipset audio di nuova generazione, con elevata capacità di elaborazione e software. A partire da qualsiasi fonte di musica o video il sistema eroga audio immersivo profondo che offre un palco sonoro ampio all’interno del quale l’utente si trova sempre nel punto perfetto, come se ascoltasse una band dal vivo posizionato davanti al palco.

La funzione audio immersivo delle Bose QuietComfort Ultra ha due modalità: Still oppure Motion. La prima Still è indicata per l’ascolto da fermi o seduti con riproduzione audio fissata in una posizione specifica. Invece con la seconda modalità Motion l’audio tiene conto dei movimenti dell’utente per avere sempre l’impressione di trovarsi davanti a una esibizione, indicata per l’ascolto durante gli spostamenti.

Da notare che nelle cuffie per la prima volta Bose abbandona i tasti fisici per regolare il volume tramite una sottile striscia sensibile al tocco posizionata discretamente nel padiglione destro. A fianco troviamo il tasto per l’abbinamento Bluetooth 5.3 e anche un pulsante multifunzione per controllo riproduzione, scelta della modalità di ascolto e per rispondere alle telefonate.

La soppressione attiva del suono nelle Bose QuietComfort Ultra viene definita dal produttore come la migliore al mondo e probabilmente con ragione. Hanno funzione Quiet Mode, Aware Mode e Immersion Mode, quest’ultima funzione combina la cancellazione del rumore completa e l’audio immersivo di Bose.

I cuscinetti morbidi danno un importante contributo oltre che alla soppressione del rumore anche alla comodità, distribuendo la pressione uniformemente la pressione.

Per le telefonate ci sono microfoni con cattura selettiva del suono e cancellazione del rumore.

Le cuffie Bose QuietComfort Ultra si ricaricano via USB-C anche se non è supportata la trasmissione audio tramite questo connettore. Con cancellazione del rumore attiva le cuffie riproducono audio immersivo per 18 ore, senza audio spaziale si arriva a 24 ore.

Questo accessorio costerebbe 499€. Su Amazon si comprano spesso a meno ma mai al prezzo di oggi: 309 € è un affare per questo tipo di cuffie e per la loro qualità.