Recensione aspirapolvere senza fili Dreame V20 Pro, snodabile arriva dappertutto

Quando si parla di pulizie smart ormai uno dei principali esponenti è certamente Dreame, che si è posta in diretta competizione con brand più blasonati, come ad esempio Dyson, non facendo rimpiangere alcuna funzionalità e permettendo di risparmiare. E’ il caso di questa Dreame V20 Pro a cui non manca davvero nulla, compreso il braccio centrale telescopico e flessibile.

All’apertura della confezione appare come un aspirapolvere più che completo. Al corpo centrale possono essere, infatti, collegate due spazzole principali, una delle quali dotata di rullo, taglierina per peli e capelli, così da evitare che si annodino. Ancora, è presente il classico beccuccio per arrivare nelle insenature dei divani, nonché una spazzola più piccola, pensata sempre per tappeti o divani.

In confezione, naturalmente, la batteria (questa volta rimovibile), nonché la base dove riporre la scopa verticale e tutti i suoi accessori. E’ presente anche l’alimentatore da collegare alla base, così da poter ricaricare l’aspirapolvere semplicemente appoggiandola.

Ergonomicamente si tratta di un prodotto molto leggero, con un peso ben distribuito, con plastiche che sembrano di qualità al tatto. Non solo, anche nelle parti in cui si agganciano gli accessori viene restituito un senso di robustezza.

Come già accennato, una delle principali caratteristiche di questo aspirapolvere è il braccio principale. Non solo si può allungare, ma risulta anche snodabile. La combinazione di queste due caratteristiche consente di arrivare praticamente ovunque, anche sotto i mobili più bassi o sotto i letti. Lo snodo consente alla scopa di piegarsi praticamente a 90 gradi e con il braccio telescopico allungabile non si faticherà a raggiungere il centro del letto, il retro dei divani o parti basse dei mobili anche più distanti.

Altra caratteristica favorevole è il peso molto ben distribuito. La scopa si avverte come leggera durante le pulizie, dove la parte più pesante è proprio nel manico, in cui si aggancia la batteria. È rimovibile, quindi in teoria è possibile dotarsi di una seconda batteria per prolungare l’autonomia, che diciamo sin da subito non è il punto forte.

Il manico offre una presa particolarmente confortevole, anche se avremmo gradito che fosse incluso qui il grilletto per l’accensione. Invece, è presente un pulsante sulla parte alta, quella dove insiste il display. Non che sia scomodo, ma occorre lasciare l’impugnatura per accendere e spegnere l’aspirapolvere, così come per cambiare la modalità di pulizia. Questa, infatti, si gestisce attraverso un secondo pulsante, posizionato accanto a quello di accensione e spegnimento.

Spazzola con bracci AI

Come già detto, oltre alla presenza di una spazzola tradizionale, probabilmente da preferire per l’aspirazione sulle superfici più dure, V20 Pro offre in confezione anche una seconda spazzola motorizzata a rullo. Questa è, probabilmente, la più completa, perché come già accennato integra un piccolo braccio robotico che si abbassa in prossimità dei muri, così da raccogliere quanta più polvere possibile, evitando di lasciare zone sporche. Inoltre, integra al suo interno una taglierina per spezzare peli e capelli, così da evitare che si aggroviglino.

Il braccio robotico IA GapFree, dunque, serve rendere praticamente nullo lo spazio tra la spazzola a rullo morbida e i bordi, grazie a un sensore a infrarossi che abbassa automaticamente il braccio per aderire alle pareti.

Invece, i sistema di raschietti doppi TangleCut sostituisce i tradizionali pettini anti-groviglio. Durante l’uso, questa spazzola taglia attivamente capelli e peli intrappolati, mantenendola più pulita e riducendo la manutenzione manuale richiesta. Si tratta di un’arma da sfruttare in case con animali domestici o persone con capelli lunghi.

La spazzola multisuperficie, oltre, integra un sistema di illuminazione a LED chiamato CelesTect, che rende visibile la polvere nascosta, mentre le setole a V angolate permettono una pulizia efficace sia su tappeti che su pavimenti duri, permettendo profondità della pulizia e facilitando il movimento sul pavimento.

Durante le nostre prove la luce a LED è risultata essere particolarmente efficace, anche troppo: anche i pavimenti più puliti, sono il passaggio della luce a LED, rileveranno load presenza di sporco, facendovi passare e ripassare più volte, nel tentativo di rimuovere tutta la polvere presente.

Altro elemento che certamente fornisce completezza a questo aspirapolvere è il tubo flessibile e pieghevole, che offre certamente ulteriore versatilità, con quattro livelli di regolazione della lunghezza che facilitano la pulizia anche di soffitti alti, scaffali e soprattutto spazi bassi.

Potenza di aspirazione

Dal punto di vista della potenza, il motore brushless assicura un’aspirazione continua pari a 210 Air Watt. Non si tratta del record di potenza, ma garantisce certamente buona capacità di cattura di peli di animali, polvere sottile e detriti più grandi.

Integra anche un sistema di filtrazione in grado di trattenere il 99,99% delle particelle con dimensioni pari o superiori a 0,1 micron, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria nell’ambiente domestico. Il cestello di raccolta è posizionato sul manico, si smonta facilmente per una facile pulizia, così come facile risulta anche smontare il filtro per il suo lavaggio.

Autonomia

Dicevamo poco sopra che, probabilmente, l’autonomia non è il punto di forza di questo dispositivo. E’ forse l’unico vero compromesso di questa Dreame V20 Pro, anche se pienamente giustificato dal prezzo al quale si trova.

Sulla carta dovrebbe proporre fino a 90 minuti di autonomia. Vero, ma solo se si utilizza la modalità a bassa potenza di aspirazione. C’è da dire che durante le nostre prove abbiamo sempre utilizzato l’aspirapolvere in modalità automatica, quella che rileva il grado di sporcizia e adatta la partenza di aspirazione.

Abbiamo ritenuto questa funzione automatica pienamente funzionante. In effetti, ci è parso che realmente l’aspirapolvere sia in grado di rilevare il grado di sporcizia e dosare automaticamente la potenza di aspirazione, passando da bassa ad alta potenza nelle zone giuste.

Questo, ovviamente, non permetterà di raggiungere i 90 minuti di autonomia dichiarati, nemmeno di avvicinarsi, ma certamente offrirà abbastanza tempo per pulire gran parte di. una casa da 100 metri quadrati.

Inoltre, riteniamo che questo genere di dispositivo serva spesso per pulizie rapide, mordi e fuggi, quindi difficilmente si riuscirà a scaricare totalmente la batteria, anche perché la base di ricarica davvero comoda, consentirà di ricaricarla facilmente in qualsiasi per la maggior parte del tempo. Certo, se pensate di usare l’aspirapolvere in modalità massima potenza, allora le prospettive di autonomia per singola pulizia di circa 15 minuti.

Conclusioni

Dreame V20 Pro si posiziona come una scelta convincente per chi cerca tecnologia avanzata, semplicità d’uso e un set di accessori completo senza dover rinunciare alle migliori funzionalità delle scope top di gamma. La reale autonomia potrebbe non soddisfare chi ha necessità di sessioni molto lunghe alla massima potenza, ma il bilanciamento tra prestazioni, innovazioni e gestione pratica lo rende un acquisto consigliato per ambienti di medie e grandi dimensioni alla ricerca di efficacia e risparmio rispetto ai brand più blasonati.

L’esperienza d’uso risulta generalmente soddisfacente sia per ergonomia che per risultati, anche grazie ad accessori completi e funzioni avanzate come Smart Dust Detection e illuminazione LED.

Il prezzo si mostra competitivo rispetto ai modelli premium, offrendo molte caratteristiche di fascia alta ad un costo più contenuto.

Pro

Versatilità

Ergonomia

Accessori

Potenza

Pulizia bordi

Contro

Autonomia bassa se usata al massimo della potenza

Controlli sul display

Prezzo e disponibilità

