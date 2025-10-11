Samsung Galaxy XR, specifiche e prezzi del visore con Android XR in arrivo

La tecnologia di Apple Vision Pro è ammirata da molti, ma gli acquirenti per ora sono pochi: questo sembra non preoccupare i principali colossi della Silicon Valley che sempre più puntano sui visori con nuovi modelli, come presto farà anche Samsung con Galaxy XR, in precedenza noto con il nome in codice Project Moohan, il primo visore con sistema operativo Android XR previsto in arrivo a breve.

Come spesso accade per le novità Samsung, le specifiche tecniche principali trapelano in anticipo rispetto all’annuncio ufficiale. Dalla descrizione offerta da Android Headlines si apprende che, come Vision Pro, anche Galaxy XR sarà alimentato da una batteria esterna collegata via cavo.

Si potrà controllare con i movimenti dell’occhio e anche della mano, oltre che tramite la voce. Come i visori di Meta saranno supportati anche due controller, simili proprio a quelli di Meta, dotati di stick digitali e feedback aptico. Rispetto ad Apple Vision Pro il visore di Samsung sembra offrirà una risoluzione grafica leggermente superiore, tramite due schermi micro-OLED da 29 milioni di pixel e risoluzione di 4.032 PPI, superiore ai 23 milioni di Pixel di Vision Pro.

Come prevedibile ci saranno tanti sensori: sei fotocamere frontali e sensori a infrarossi per tracciare i movimenti delle mani, quattro microcamere interne per rilevare e tracciare i movimenti dell’occhio, un sensore di profondità frontale. Il funzionamento sarà gestito dal processore Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2: ricordiamo che questo visore nasce dalla collaborazione a tre Samsung, Google e Qualcomm annunciata fin dal 2023.

Come avviene negli smartphone, il sistema operativo per visori Android XR di Google sarà in versione personalizzata Galaxy UI con le principali app di Samsung già avvistate nelle immagini trapelate. Galaxy Xr offrirà una autonomia di circa due ore nell’impiego misto, che può arrivare a 2,5 ore nella riproduzione video. Pur essendo un po’ più leggero di Vision Pro, anche il dispositivo Samsung non sarà un peso piuma da indossare, visti i suoi 454 grammi.

Invece per quanto riguarda il prezzo, indiscrezioni circolate in agosto puntavano a una cifra compresa tra 1.700 – 2.800 dollari, quindi da 1.500 euro fino a oltre 3.000 euro. Per gli appassionati di tecnologia funzioni e specifiche dei visori sono intriganti, ma fattore di forma e prezzi sono ancora per pochi.

Le notizie sull’universo Android sono disponibili da questa pagina di macitynet.