FRITZ!Repeater 1700 porta il Wi-Fi 7 ovunque in casa o ufficio

FRITZ!Repeater 1700 è un repeater Wi-Fi 7 (dimensioni 80 x 80 x 37 mm) da collegare alla presa elettrica e che abbiamo visto a settembre all’IFA 2025 di Berlino. Il collaudato FRITZ!Repeater 1200 AX è ora disponiible in versione 1700 Wi-Fi 7 come dispositivo dual-band e vanta velocità fino a 3600 Mbit/s su 2,4 e 5 GHz – un incremento di 600 Mbit/s rispetto alla generazione precedente.

Grazie alla porta LAN gigabit e alla potente tecnologia Mesh, il ripetitore Wi-Fi 7 in questione è in grado di assicura connessione a Internet in ogni stanza.

Con il Wi-Fi multigigabit, un numero ancora maggiore di dispositivi può connettersi in modo affidabile alla rete Wi-Fi contemporaneamente.

Grazie al design con 2 antenne su 2,4 e 5 GHz e alla tecnologia Wi-Fi 7, il ripetaer consente trasferimenti dati ancora più veloci tra un numero maggiore di dispositivi connessi.

La cosiddetta Multi-Link Operation permette il trasferimento simultaneo dei dati sulle bande da 2,4 e 5 GHz, La porta LAN gigabit integrata consente di integrare il ripetitore in una rete domestica anche via cavo.

FRITZ!Mesh Set

Chi desidera garantire il Wi-Fi in più stanze o su più piani potrà presto acquistare il nuovo ripetitore Wi-Fi 7 come Mesh Set da due o tre unità. Questa possibilità è valida non solo per i possessori di FRITZ!Box, ma anche per gli utenti di qualsiasi altro router o modem come quelli di Sky, Fastweb etc. In questo caso, il primo ripetitore collegato assume il controllo centrale del Wi-Fi, fornendo i vantaggi dell’ecosistema FRITZ!.

FRITZ!Repeater 1700 è già disponibile per l’acquisto al prezzo di listino di 119 euro e presto disponibile anche con i set da 2 o 3 ripetitori. Tutti i modelli di FRITZ!Box e i FRITZ!Repeater sono coperti da una garanzia del produttore di 5 anni, oltre a ricevere aggiornamenti gratuiti per sicurezza e funzionalità.

