Recensione Hisense Laser Cinema PL1, il proiettore a tiro corto tutto in uno

Ricordate la laser TV di Hisense con schermo da 88” (Hisense 88LVG) che abbiamo provato qualche tempo fa costruendo un apposito “cavalletto” per non forare la parete della nostra sala prove?

Il proiettore Laser di Hisense di quel test aveva tanti pregi tra cui lo schermo dedicato utilizzato come superficie di diffusione audio ma un difetto particolare: non era possibile ottenere dimensioni dello schermo maggiori o inferiori visto che la messa a fuoco era fissa su quella dimensione di proiezione.

Le nuove serie a cui appartiene Hisense PL1 è denominata “Laser Cinema” e permette di avere una continuità di dimensioni da 80 a 120”: questo significa che se non disponete di uno schermo concepito per la proiezione a corto raggio potete utilizzare pure una parete bianca per avere una grande immagine con elevata luminosità e minima distanza del proiettore dal muro.

Questo modello è sul mercato da qualche tempo insieme ai più potenti e luminosi PX1 e PX1-PRO che dispongono di un triplo laser (RGB) mentre qui abbiamo un solo laser ed una ruota colore al fosforo con una potenza di 2100 Lumen. Vediamo se la maggior convenienza è accompagnata da un’ottima qualità.

Lo schermo ALR

Visto che Hisense ha ritirato il vecchio schermo da 88” della precedente prova ed era necessario conoscere il comportamento del proiettore in presenza di luce diurna abbiamo pensato di riutilizzare con qualche adattamento il precedente trespolo e di acquistare uno schermo ALR direttamente in Cina per avere dei prezzi accettabili: con poco più di 350 Euro (contro i 700-800 minimi nel nostro paese) ci siamo procurati uno schermo Blitzwolf VS3 e lo abbiamo montato sullo stesso trespolo modificato senza cornice.

Le immagini che vedrete in questo test sono realizzate sia con lo schermo ALR da 100″ montato che sulla parete nuda posta in vicinanza di una finestra da 80×140 cm posta a 90° rispetto allo schermo: in questo caso lo schermo proiettato era circa di 120″.

Unboxing e design

La scatola in cartone con protezione interna in schiuma contiene il proiettore dalle linee arrotondate, i guanti di protezione, il manuale e il grande telecomando che funziona ad infrarossi, non ha retroilluminazione e ha tanti tasti di accesso diretto ai servizi di streaming di tutta Europa.

Laser Cinema PL1 funziona con il sistema operativo VIDAA U6 di ultima generazione di Hisense, ricco di app, facile da usare e anche personalizzare. Alla versatilità d’uso contribuisce la presenza integrata di VIDAA Voice e dell’assistente digitale Amazon Alexa, che permettono di gestire PL1 via voce premendo il tasto dedicato sul telecomando.

Il proiettore ha una forma abbastanza arrotondata e occupa veramente poco spazio con una profondità di 33,1 cm, una larghezza di 53,1 ed una altezza di 12, il che aiutq sicuramente nel posizionamento su mobili TV poco profondi.

Sulla parte superiore abbiamo l’uscita per la proiezione laser (senza cover protettive) e l’uscita degli speaker che contribuiscono al sistema Dolby Atmos di cui parleremo in seguito.

Gli altri speaker sono posti sul frontale per creare un sistema da 2×15 Watt.

Sul retro abbiamo tutta la gestione di ingressi ed uscite che comprendono 2 porte HDMI, 1 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 uscita audio digitale e 1 uscita audio analogica e 1 Common Interface (CI+). La presenza a bordo di un doppio decoder DVB-T2 e DVB-S2 permette la ricezione delle trasmissioni televisive via segnale digitale terrestre e satellitare.

Oltre a questo abbiamo ovviamente Wi-Fi e Bluetooth oltre alla possibilità di collegare una Mac, iPhone e iPad attraverso Airplay 2 e ovviamente l’opzione per il mirroring su Android.

Ricordiamo che le porte HDMI sono di tipo 2.1 e 2.0 (una per ciascun formato) e la prima supporta eARC con la possibilità di collegare direttamente anche un soundbar Sonos ARC o prodotti simili con componenti dolby Atmos separate. Una delle due porte USB è di tipo 3.0 con la possibilità di accedere velocemente a archivi di elevata dimensione con il lettore multimediale di VIDAA.

Posizionamento e configurazione

Una volta collocato il proiettore parallelamente allo schermo occorrerà stabilire la dimensione di proiezione che, come detto può andare da 80 a 120” con continuità grazie ad una regolazione della messa a fuoco e ad un settaggio ottimizzato che andremo a regolare in seguito nelle opzioni.

Il rapporto di proiezione di PL1 è di .25:1 e nel nostro caso con uno schermo da 100” il fronte del proiettore sta a 31 cm e la base d’appoggio a 41 cm dallo schermo. In questo caso è sufficiente un mobile profondo circa 65 cm, misure che diminuscono o aumentano a seconda delle dimensioni di proiezione.

A questo punto possiamo avviare la configurazione partendo dall’allinamento: nel nostro caso con una installazione “semi mobile” abbiamo provato ad usare la correzione trapeizodale sia in modalità automatica (che richiede di fotografare lo schermo attraverso una pagina dedicata di Hisense) che manuale con un controllo ad 8 punti.

L’accesso alla prima configurazione è guidato e richiede la sintonizzazione dei canali DTT o Satellite e ovviamente l’accesso al WI-Fi per accedere ai servizi di straming.

La navigazione è molto efficiente grazie anche alla semplicità dell’interfaccia VIDAA e a buone prestazioni delle App dei servizi come Prime, Netflix, Disney, Apple TV che tra l’altro sfruttano tutte le opzioni di 4K HDR, HDR-10+ e Dolby Vision.

A proposito di HDR è da notare che il proiettore ha una larga compatibilità con i metadata dinamici e può gestire, tra i pochi modelli sul mercato sia HDR-10 che HLG sia HDR-10+ che Dolby Vision: con i metadata dinamici si ottengono prestazioni su picchi di luminosità più controllate con un miglior bilanciamento sulle alte luci e sui neri profondi.

Un proiettore per smanettoni e giocatori

Anche se una volta avviata la configurazione l’operatività è immediata grazie alla scelta diretta di modalità che dipendono dalla sorgente (Cinema di giorno e di notte, dinamica, sport, filmmaker mode etc.) chi acquista un proiettore di questo tipo soprattutto per una installazione fissa e ha conoscenze dirette o consulenti colore a disposizione vuole ottimizzare al massimo le prestazioni e qui ne ha tutte le possibilità gestione l’accesso a varie modalità di immagine ma sopratutto ai parametri di gamma, colorimetria, scala di grigi con offset e guadagno.

Per chi gioca troviamo la modalità Auto Low Latency Mode sull’ingresso HDMI 2.1, la gestione di segnali 1080 a 120hz e la modalità Gioco azzera tutte le opzioni che potrebbero ridurre la latenza.

Per chi è preoccupato di trovarsi di fronte all’effetto “speckle”, le macchioline che appaiono superficie non perfettamente liscia quand’è illuminata da una luce coerente quale è il laser, derivante dall’interferenza delle onde diffuse dalle singole rugosità il consiglio è quello di disattivare le opzioni di contrasto dinamico visto che apportano pochi vantaggi.

Impressioni d’uso

Per quanto riguarda la visione dei differenti tipi di contenuto non possiamo che essere soddisfatti: il tiro corto i 2100 lumen si apprezzano tutti e ovviamente ancora di più con uno schermo ALR quando la stanza non è perfettamente al buio, ovviamente con qualche dominante in più dalle luci della stanza mentre al semibuio o buio completo uno schermo piano o addirittura una parete potranno farci apprezzare sia le regolazioni standard che la gestione fine di tutte le opzioni.

Questa nuova generazione di proiettori ha dalla sua parte anche ottime capacità di upscaling da sorgenti 1080p e ovviamente una gestione ottimizzata delle sorgenti 4K senza alcuna limitazione su tutte le opzioni disponibili nei servizi di streaming e anzi con l’accesso alle modalità più avanzate sul mercato come HDR10+ / Dolby Vision. Il tutto ad un prezzo molto competitivo (grazie anche agli sconti periodici di grandi retail e negozi online).

Collegata ad una console in modalità Gioco rivela come Hisense abbia cercato di sfruttare al meglio tutte le opzioni per i gamer trasformando un proiettore in un sistema per portarsi dietro una macchina per moltiplicare il coinvolgimento di partite e sfide tra amici… basta una parete bianca di due metri di base o più grande!

Nell’uso quotidiano dei nostri test il proiettore ha una buona velocità di attivazione ed un rumore di funzionamento leggermente al di sopra di quello ambientale e la ventola, seppure non assolutamente fastidiosa, si può udire nelle scene senza colonna sonora. Del resto il sistema audio incluso fa di tutto per rendere coinvolgente la proiezione sopratutto nella modalità cinema in cui l’intervento degli speaker superiori aggiungono tridimensionalità alla colonna sonora.

Bisogna dire che la potenza a medio volume è sufficiente per stanze di medie dimensioni (12-16 mq) ma quando dobbiamo insonorizzare grandi vani (quello che abbiamo usato per i test è 4 volte tanto) e alziamo il volume oltre il 60% la distorsione e le vibrazioni dello chassis diventano fastidiosi. In pratica abbiamo un sistema audio versatile per spazi medio piccoli e molto potente per l’uso in mobilità ma da completare con un sistema esterno se volete utilizzarlo in una media room dedicata o in grandi spazi.

Pro

Prezzo

Design compatto e sistema audio molto potente incluso

Interfaccia veloce ed accessibile

Modalità gioco e prestazioni ottimizzate

Capacità di settaggio avanzate anche per smanettoni

Compatibilità con HDR10+ / Dolby Vision.

Reparto I/O versatilissimo con eARC, Satellite, USB 3

Airplay 2 a bordo

Contro

Rumore di fondo udibile

Distorsione a volumi alti

Prezzo al Pubblico

Hisense PL1 si può acquistare a 1.999 € Iva compresa nei grandi retail e su Amazon.