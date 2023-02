BlitzWolf VS3, fondale ALR 100 pollici per videoproiettori a corto raggio in sconto

Se avete acquistato un proiettore ad ottica ultra corta o avete intenzione di acquistarne uno e volete poterne massimizzare la qualità di proiezione anche di giorno, allora non fatevi sfuggire l’offerta attualmente attiva sul BlitzWolf VS3, un fondale che vi cambierà davvero la vita perché promette di migliorare sensibilmente l’uso del videoproiettore in qualsiasi condizione di luce.

Per quanto riguarda le misure, questo pannello è lungo 2,24 metri e alto 1,26 metri, e può quindi ospitare una proiezione massima di 100 pollici in 16:9. Presenta delle sottilissime cornici (solo 10 millimetri) che lasciano tutto lo spazio alla proiezione, ed è costruito con materiali di alta qualità che promettono diversi miglioramenti.

Parliamo di un retro realizzato in PET mentre la superficie frontale è costruita in TPU con una struttura a prisma che – si legge nella pagina promozionale – assicura un’elevata luminosità anche alla luce del giorno e al contempo sarebbe in grado di azzerare i riflessi dati dalla luce incidente.

Questo fondale è piuttosto facile da installare e si può eventualmente sganciare e montare all’occorrenza, in modo da sfruttare la parete in altro modo nel resto della giornata, quando il videoproiettore è spento e inutilizzato.

L’azienda dice che è compatibile con tutti i proiettori ad ottica ultra corta con risoluzione fino al 4K e nello specifico funzionerebbe benissimo con tutti i modelli Xiaomi FENGMI (uno ad esempio è questo) ma non dovrebbero esserci problemi con i modelli di XGIMI come Aura e Hisense P1.

Se siete interessati all’acquisto di questo fondale per videoproiettori ad ottica ultra corta, lo trovate attualmente in sconto online: invece di pagarlo 611,79 € potete risparmiare il 46% andandolo a pagare quindi 329,42 € a cui aggiungere circa 8 euro per la spedizione dall’Europa in 7 giorni.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino al 28 Febbraio fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.