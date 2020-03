Le recensioni iPad Pro 2020 lodano il cursore, per le vere novità bisogna aspettare

A pochi giorni dal lancio e in vista delle prime unità consegnate agli utenti che lo hanno già ordinato, le prime recensioni iPad Pro 2020 circolano in rete. In generale il nuovo tablet professionale di Cupertino è accolto positivamente dai siti web statunitensi e anche dalla stampa specializzata e non, emergono però anche alcune zone d’ombra.

Non si tratta di veri e propri difetti, quanto piuttosto di particolari fondamentali che potrebbero far propendere alcuni utenti interessati a questo tipo di tablet a rivolgere l’attenzione ai modelli precedenti, oppure più semplicemente a prolungare la vita utile di un iPad Pro 2018 per chi ne possiede già uno.

Tra questi fattori rientra senza dubbio la velocità del processore. Come già emerso il alcuni benchmark in rete, il processore Apple A12Z offre una potenza di calcolo quasi identica al presente Apple A12X degli iPad Pro 2018. Risulta invece leggermente più veloce il comparto GPU per la grafica. Nei test sia iPad Pro 2018 che i nuovi iPad Pro 2020 risultano più veloci anche dei nuovi MacBook Air 2020 in configurazione base e media, quindi stiamo parlando di tablet super veloci e versatili. Occorre anche tenere presente che alcuni software di benchmark probabilmente richiedono un aggiornamento per poter rilevare e misurare meglio le prestazioni del nuovo processore.

Oltre alle prestazioni, quello che praticamente tutte le recensioni apprezzano è la possibilità, finalmente, di poter gestire il cursore anche su iPad, con il supporto avanzato per mouse e trackpad in arrivo anche per gli altri iPad con iPadOS 13.4. La soluzione sviluppata da Apple con il cursore che cambia forma in base all’elemento su cui sta scorrendo è giudicata positivamente, anche se rimane qualche affinamento da introdurre nella gestione della Dock e soprattutto degli angoli attivi.

Apprezzato anche il nuovo comparto fotocamere, molto simile a quello che conosciamo sugli iPhone 11, anche se non tutti gli utenti di un tablet professionale necessitano di foto e video di qualità così elevata. La novità principale del sensore LiDAR è accolta come una rivoluzione nel settore tablet che porterà enormi benefici nelle app di realtà aumentata.

In pratica il sensore LiDAR porta fin da subito miglioramenti per tutte le app che sfruttano ARKit per posizionamento, cattura dei movimenti, occlusione di persone e oggetti. Anche l’app Apple Metro in realtà aumentata risulta più potente e precisa. Ma per il momento non esistono app in grado di sfruttare appieno il nuovo sensore, così per avere un giudizio completo e realistico occorre attendere per vedere come non solo Apple, ma anche e sopratutto gli sviluppatori terze parti sfrutteranno questa componente e le funzioni che rende possibili. Cupertino mostra cosa è possibile fare in un video.

Lo stesso discorso vale anche per Apple Magic Keyboard, vale a dire la prima cover con tastiera retroilluminata e anche trackpad per iPad. Questo accessorio promette di migliorare sensibilmente la produttività su iPad Pro 2020 (ma anche per i modelli precedenti iPad Pro 2018) ma per poterla provare occorre attendere il mese di maggio, quando sarà disponibile per l’acquisto. È molto probabile che il ritardo di lancio di Magic Keyboard rispetto alla disponibilità di iPad Pro 2020 sia dovuto al problema coronavirus.

Per la maggior parte delle recensioni iPad Pro 2020 rappresenta un piccolo upgrade dei modelli precedenti, raccomandato, anche da Repubblica.it, per gli utenti che necessitano di prestazioni superiori per foto, video e realtà aumentata. Chi non sfrutta queste funzioni può tranquillamente continuare a usare iPad Pro 2018: supporto per cursore, mouse e trackpad e anche Magic Keyboard sono in arrivo anche per questi modelli.

Oltre che da questa pagina di Apple Store online i nuovi iPad Pro 2020 si possono ordinare anche su Amazon.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPad Pro sono disponibili da questa pagina.