Un video mostra di cosa è capace il sensore LiDAR dei nuovi iPad Pro 2020

Un nuovo video pubblicato in rete in queste ore mostra le funzioni rese possibili dal sensore LiDAR dei nuovi iPad Pro 2020: dei nuovi tablet professionali Apple abbiamo parlato in questo artiolo: sono già ordinabili da questa pagina di Apple Sotore online.

Tra le specifiche dei nuovi iPad Pro, il sensore LiDAR è senza dubbio la componente che suscita maggiore attenzione. Rilevando la distanza e la profondità, in abbinamento al nuovo comparto fotocamere e ARKIT, rende possibili nuove funzioni nel campo della fotografia e soprattutto della realtà aumentata

Un nuovo video emerso in queste mostra le potenzialità del nuovo scanner LiDAR in funzione. In una clip, viene mostrato come lo scanner LIDAR, in combinazione con l’app Complete Anatomy, è in grado di misurare in tempo reale l’intervallo di movimento in un braccio.

Ancora, il filmato mostra come il nuovo iPad Pro 2020 sia in grado di trasformare un salotto con un po’ di spazio libero in un perfetto scenario di gioco di Hot Lava, in cui divano, tavolino e pavimento risultano perfettamenti integrati nell’azione del protagonista del gioco.

Senza contare di come l’app Shapr3D è in grado, sfruttando il sistema LiDAR di iPad Pro, di scansionare una stanza e convertirla in un modello 3D accurato, che può quindi essere modificato per diversi utilizzi professionali in realtà aumenta. E che dire ancora dei possibili impieghi in ambito di shopping online, come ad esempio mostrato con l’app IKEA Place ancor più precisa nel mostrare mobili, cuscuni e altri complementi di arredamento all’interno della propria casa.

Ricordiamo che il nuovo iPad Pro 2020, e la nuova tastiera con trackpad, saranno disponibili il ​​24 marzo, con i preordini già attivi. Il supporto per mouse e trackpad esteso è disponibile su iPadOS 13.4, che arriverà sempre il 24 marzo.

Per tutte le novità su iPad Pro 2020 vi rimandiamo a questo indirizzo.