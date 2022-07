Recensione Logitech POP Keys + POP Mouse, il design che domina la scrivania

Raccontare la combo Logitech POP Keys + POP Mouse non è semplice, perché servirebbe fare un lungo discorso che mette questo peculiare bundle a confronto con altri set di mouse e tastiere o anche con semplici singole tastiere. In più no stiamo parlando di un prodotto standard ma di qualche cosa di totalmente fuori dal comune a partire dalla fatto che parliamo di una tastiera meccanica. Ci proviamo lo stesso al termine di una prova durata qualche settimana

Bella anche nel packaging

Che si tratti di una tastiera particolare lo si capisce subito dalle immagini: i colori e la forma sono tutto tranne che quelli usuali. A denunciare originalità e anticonformismo che sono i due segni distintivi stilistici, è un po’ tutto l’impianto a cominciare alla scatola che si apre come fosse una specie di origami svelando il mouse per finire con alcuni dettagli che rendono tutto l’assetto molto diverso da quello prettamente business che abbiamo visto in tanti altri prodotti a cominciare dalla Logitech Combo MK650

Due di questi dettagli sono da una il dongle USB-A e dall’altra parte alcuni tasti sostituibili.

Il dongle quando non viene usato trova posto nella parte inferiore della tastiera, a fianco alle batterie (ce ne sono due nella confezione), una scelta comoda quando si viaggia. Peccato che invece il POP Mouse non abbia alcun sistema per custodire l’adattatore. E in effetti quando è comprato in confezione singola non ha il dongle incluso anche se resta compatibile con la nuova tecnologia Logi Bolt.

Piccoli ma non troppo

Le dimensioni della tastiera sono quelle compatte, senza tastierino numerico; ha dimensioni al 70% se vogliamo dirla in termini da gamer. Ci sono i tasti freccia e tasti funzione con anche una colonna dedicata alla destra, inizialmente pensata per le emoji.

La Logitech POP Keys non è per piccola, perché la dimensione è di 138,47 x 321,2 x 35,4 millimetri, tra l’altro con un peso di ben 779 g (il che aiuta a tenerla stabile). Chi conosce la tecnologia delle tastiere meccaniche sa che siamo di fronte a qualche cosa di assolutamente normale visto che le dimensioni di queste periferiche sono più generose delle altre a membrana (qui un’analisi sulle principali differenze tecnologiche tra i due tipi).

Il POP Mouse invece è piccolo, pensato per non ingombrare: le dimensioni sono 104,8 x 59,4 x 35,2 millimetri (per 82 grammi): in particolare il profilo è basso come basso è il rumore che produce, grazie alla tecnologia Logitech.

Sia sulla tastiera che sul mouse c’è un piccolo interruttore che spegne l’attività manualmente, anche se ovviamente i device vanno in stop dopo un periodo di inattività. È possibile fare l’abbinamento a tre computer, tablet o smartphone via Bluetooth Low Energy (5.1) oppure con un dongle USB-A (che può pilotare entrambi, occupando una sola porta USB).

Il sistema di risparmio di energia permette al POP Mouse e alla POP Keys di funzionare per ben 36 mesi senza sostituire le batterie, un risultato ragguardevole, considerando che probabilmente al secondo cambio di batteria molti utenti avranno anche cambiato computer.

Logitech POP Keys

La Logitech Pop Keys è disponibile in tre colori: Daydream (Bianco, Lilla, giallo e verde chiaro) al Heartbreaker (con varie tonalità che vanno dal Rosso al Rosa) sino a Blast, oggetto di questo test, dove prevalgono il giallo, nero e grigio.

Stilisticamente la tastiera si fa notare per avere il tasto ESC realizzato in materiale diverso, lucido e colorato in modo particolare, anche se resta grande come gli altri.

Pur essendo piccola, come detto la tastiera Logitech è massiccia e resta molto stabile sulla scrivania: i tasti sono rotondi o con angoli smussati, con un diametro di circa 15 millimetri con una spaziatura di 3.

Logitech Pop Keys funziona sia con Mac che con PC e i tasti sono rispettosi nelle serigrafie di entrambi i sistemi operativi. Peccato che non siano retroilluminati e che non ci sia alcun supporto per regolare l’altezza, anche se nel corso della nostra prova abbiamo avuto la sensazione che l’ergonomia sia buona nonostante la posizione delle mani non sia del tutto usuale.

La scelta di realizzare questo modello con Switch meccanici (Brown) è sicuramente azzeccata e a noi è piaciuta molto: le tastiere meccaniche sono più responsive e danno un miglior feeling di quelle a membrana; l’uso di tasti meccanici oltre al resto esalta il look alternativo della tastiera stessa che ricorda quello di una vecchia macchina da scrivere.

Certo, per chi viene da un modello tradizionale a membrana (come la Apple Magic Keyboard o la Logitech MX Keys) l’impatto è forte, e serve un po’ di tempo per abituarsi, soprattutto per tasti che hanno una escursione lunga, di 4 millimetri, invece di un millimetro scarso.

Oltre a questo ci sono scelte un po’ radicali, come ad esempio il tasto Delete singolo e non doppio e altri tasti come quelli delle Emoji che l’utente può tenere o cambiare a piacere.

La digitazione comunque è buona, qualche errore di digitazione all’inizio ci sta, soprattutto per la forma dei tasti rotondi, ma ci si mette poco per abituarsi e finire per amare per come si scrive con la Logitech Pop Keys

Switch

La scelta dei tasti Brown attutisce molto del rumore che potrebbe fare questa tastiera con altri switch, rumore che spesso a chi usa tastiere meccaniche piace molto, ma capiamo che fuori dall’ambiente gaming si preferisce qualche cosa di più silenzioso.

A proposito di gaming: nonostante la natura meccanica, questa tastiera non è adatta per un uso intensivo nel gioco. Il software è generoso ma manca delle macro e di una personalizzazione avanzata. Se lo scopo è quello di giocare, Logitech offre tastiere della linea G o con la nuova Logitech MX Mechanical.

La tastiera comunque non è avara di funzioni accessorie: la prima riga in alto mostra molti comandi convenzionali e altri che sono improvvisamente sono diventati popolari, come il pulsante per la dettatura automatica, quello per spegnere il microfono, il pulsante per screenshot e quello per Exposé, oltre ai cinque pulsanti laterali per le Emoji, che possono comunque essere riassegnati a piacere.

POP Mouse

Il POP Mouse è in perfetta unione stilistica con la tastiera, stesso look e stessi colori, anche se non ha tutti i tocchi di originalità e le sorprese della tastiera Logitech POP Keys

Si tratta di un buon prodotto, dotato di un sensore laser da 4.000 dpi, tutt’altro che da sottovalutare per il settore a cui si rivolge considerato che la risoluzione è doppia rispetto a molti modelli della concorrenza

Si tratta, come detto, di un mouse piccolo. Il volume è circa il 60/70% di un Logitech MX Master e la sua forma molto più schiacciata. La copertura superiore colorata è applicata magneticamente; quando si apre e scopre il vano batteria.

Il mouse è dotato di due pulsanti principali, di una rotella in gomma e di un pulsante programmabile; la forma è sia per destrorsi che per mancini. Questo, intendiamoci, può essere un pregio per qualcuno e per qualcun altro un difetto.

Tra le caratteristiche sottolineiamo la capacità di adattare lo scorrimento da lento, quando iniziamo che diventa più veloce in base alla spinta impressa dall’utilizzatore.

Software

Come molti altri modelli anche il bundle Logitech POP Keys + POP Mouse non ha strettamente necessità della presenza dei driver per funzionare, nel nostro caso abbiamo collegato il dongle e il computer ha visto subito i device. La presenza dell’App Logi Option+ è però importante per altri aspetti

Logitech POP Keys + POP Mouse utilizza un dongle USB-A Logi Bolt, una connessione proprietaria che ottimizza il segnale e lo rende anche più sicuro grazie alla crepitazione dei dati di trasmissione e che fa parte oramai della nuova generazione di device di Logitech.

Mouse e tastiera sono compatibili con la nuova versione della Logi Option+, appena uscita dalla beta, che offre una interfaccia molto bella e moderna e permette la personalizzazione parziale di molte funzioni della tastiera e del mouse.

Per quanto riguarda la Logitech POP Keys, sono personalizzabili tutti i pulsanti funzione in alto ad eccezione del tasto Esc e dei tre tasti per l’assegnazione dei device via Bluetooth, oltre ai cinque pulsanti per le Emoji.

Ad ogni tasto è assegnabile una funzione tra quelle disponibili o una emoji a scelta: ad esempio è possibile lanciare una App, controllare la riproduzione, copiare, incollare, chiudere una finestra o aprire un file, stampare, controllare il volume e il microfono e molte altre cose. Di contro, mancano opzioni avanzate come la funzione Macro o la possiblità o quella di creare scorciatoie da tastiera; speriamo più avanti arrivi un update software per queste funzioni.

I tasti presenti all’interno della confezione portano stampate altre Emoji diverse da quelle montate sulla tastiera. L’idea dei tasti Emoji è divertente e fa parte del marketing di questo prodotto, anche se la nostra opinione è che forse era meglio mettere dei tasti supplementari con icone più generiche. È però altrettanto vero che la scelta non è vincolante. Invece che “scrivere” faccine gli stessi tasti possono essere infatti riassegnati a funzioni più legate alla produttività.

Anche il mouse è una periferica del “nuovo millennio”: dei quattro pulsanti presenti, uno (appena sotto la rotella) è inizialmente dedicato ad una emoji, ma può essere riassegnato a piacere (noi l’abbiamo subito impostato per mostrare o nascondere il desktop). Degli altri, solo la funzione della rotella cliccabile può essere modificata.

Interessante il fatto che sia per il mouse che per tastiera, l’App consente di diversificare il funzionamento di App in App.

Entusiasmante

Nonostante siamo consapevoli che la combo Logitech POP Keys + POP Mouse non sia un prodotto per tutti, ma con un profilo utente molto particolare, tipicamente consumer con esigenze di stile e di design, siamo stati subito coinvolti dalla sua personalità e anche parenti e amici hanno notato tutta l’originalità di questo bundle.

Design e originalità sono il vero elemento del DNA di Logitech POP Keys e POP Mouse; se volete un kit tastiera e mouse divertente, frizzante, particolare e che vi regali emozioni nella scrittura che non sapevate potessero uscire da due periferiche allora la combo Logitech è il kit che fa per voi.

Considerate le peculiarità hardware, l’ampia personalizzazione, l’originalità della proposta e la qualità dei materiali, il prezzo non ci sembra neppure così alto: ci sono tastiere meccaniche che costano meno, ma non hanno la qualità di questa, come ce ne sono che costano molto, ma molto di più ma sono certamente pensate per utilizzi più estremi, e con look senza dubbio diversi da questa.

Se però scrivere al computer è invece la vostra attività principale, il vostro lavoro, allora vi consigliamo di mettere da parte l’originalità dello stile di questa soluzione per qualche cosa di più funzionale, come ad esempio la Logitech MX Keys, che costa quanto questo bundle, e pur priva del mouse è sicuramente un prodotto più adatto ad un uso professionale.

Pro:

• Look originale

• Ricca di funzionalità accessorie

• Mouse molto silenzioso e preciso

Contro:

• Manca la retroilluminazione

• I tasti con le faccine sono solo un vezzo

• Non è possibile regolare l’altezza

Prezzo:

• 140,98 €

Logitech POP Keys + POP Mouse è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it sia come solo tastiera che anche come Combo.

Per chi vuole, Logitech mette a disposizione anche tappetino soft studiato ad hoc che aumenta la comodità e la precisione del mouse, come anche una comoda custodia per il viaggio.