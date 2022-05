Mouse MX Master 3S e tastiere MX Mechanical da Logitech ergonomia e produttività

Il mondo dei programmatori e quello dei gamer non sono poi così lontani sia perché molti di quelli che oggi lavorano nel campo dello sviluppo sono stati o sono ancora giocatori accaniti sia perché il feedback che si ottiene da una digitazione meccanica ad alte prestazioni aggiunge quelle sensazione di controllo che permette di raggiungere risultati con la massima sicurezza.

Come noto Logitech ha propone da tempo una linea di prodotti dedicati ai gamer e allo stesso tempo commercializza la serie MX Master usata da tanti professionisti nelle versioni multipiattaforma e quelle dedicate al Mac.

Tastiere MX Mechanical per programmatori con un il feeling dei gamer

Così come per MX master sulle tastiere MX Mechanical abbiamo sia una versione full con tastierino numerico sia una versione Mini di dimensioni ridotte per chi ha poco spazio a disposizione: entrambe hanno come caratteristica principale la presenza di tasti meccanici di ultima generazione di tipo Tactile Quiet, che abbinano alla silenziosità la sensazione di digitazione meccanica.

I tasti hanno una finitura in due colori per una migliore visione e sono retroilluminati (avete mai visto dei programmatori lavorare in piena luce?) con 6 modalità personalizzate che permettono di regolare automaticamente la luminosità in base all’ambiente e spegnersi quando questa non è necessaria, per ottimizzare i consumi della batteria.

Le tastiere sono facilmente ricaricabili MX Mechanical tramite la presa USB-C posizionata sul retro di fianco allo switch di alimentazione che permette di annullare del tutto i consumi e di bloccare la trasmissione Bluetooth durante un eventuale trasporto. Diciamo però la verità questa non è una tastiera pensata per essere trasportata: il peso notevole le conferisce una gradita stabilità che aumenta la sensazione di sicurezza durante l’uso.

Come per la serie MX Master abbiamo due tipi di connettività, quella Bluetooth che ne permette l’uso con Mac, iPhone, iPad, Android e quella con la tecnologia wireless proprietaria Logi Bolt che richiede l’inserimento di una chiavetta USB sul PC o desktop da collegare.

Tra i tasti che comprendono la gestione dei multimedia, i tasti funzione e tante scorciatoie in ambiente multipiattaforma troviamo anche i 3 che permettono di scegliere tre dispositivi diversi a cui ci si collegare con un rapido switch con la compatibilità assicurata con diversi sistemi operativi tra cui Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS e Linux.

MX Mechanical e MX Mechanical Mini sono inoltre compatibili con il software Logi Options+ disponibile da oggi in versione definitiva: è possibile personalizzare i singoli pulsanti, utilizzare profili predefiniti o crearne di specifici, regolare la velocità di tracciamento, selezionare gli effetti di retroilluminazione per ottimizzare il proprio flusso di lavoro.

Non è prevista al momento una versione con il layout italiano: da una parte perché si tratta di un modello completamente nuovo e dall’altra perché i programmatori sono inclini a preferire tastiere di questo tipo. Trattandosi di una US internazionale il tasto Enter ha la classica forma ad “L” rovesciata e questo dovrebbe rendere più facile il passaggio da una tastiera tradizoinale italiana a questo modello.

MX Mechanical Full-size e MX Mechanical Mini, nel colore grafite di Logitech, sono disponibili in Italia solo con layout internazionale rispettivamente al prezzo consigliato di 179€ e 159€.

Mouse MX Master 3S, l’evoluzione ad altissima risoluzione di un maestro dell’ergonomia

Fluidità, versalità e precisione sono le caratteristiche distintive di questo nuovo mouse, evoluzione della fortunata serie MX Master molto apprezzata dai creativi o “creatori”.

MX Master 3S ha a bordo un sensore ottico da 8.000 DPI in grado di funzionare sulla quasi totalità delle superfici, compreso il vetro, garantendo fluidità e rapidità necessaria per lavorare con monitor la cui risoluzione è in costante aumento. Potete scegliere in qualsiasi momento se utilizzare la modalità da 4.000 o 8.000. Dpi.

Uno degli aspetti ergonomici su cui ha lavorato di più Logitech su MX Master 3S è sicuramente la gestione della rumorosità del click: pensate ad un ufficio con tanti creativi che lavorano nello stesso tempo o ad un videomaker che monta i suoi video di notte in un ambiente casalingo: la riduzione del 90% del livello sonoro di click mantenendo allo stesso tempo la precisione è sicuramente un bonus di non poco conto per chi preferisce la concentrazione al rumore.

MX Master 3S ha sul dorso rotella MagSpeed Electromagnetic che consente di sfogliare fino a 1.000 righe in un secondo, e una seconda rotellalaterale di scorrimento, per una navigazione orizzontale più rapida oltre a una forma ergonomica unica, realizzata per garantire il massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo.

Anche MX Master 3S p compatibile con il software Logi Options+, Gli utenti possono personalizzare i singoli pulsanti, utilizzare profili predefiniti o crearne di specifici, regolare la velocità di tracciamento, selezionare gli effetti di retroilluminazione e molto altro ancora, ottimizzando il proprio flusso di lavoro. Anche il mouse è dotato sua di Bluetooth che della tecnologia wireless proprietaria Logi Bolt per una connessione affidabile e sicura anche in ambienti difficili, con la possibilità di connetterisi a un massimo di tre dispositivi diversi e sono compatibili con numerosi sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS e Linux.

MX Master 3S, nelle colorazione grafite o grigio chiaro, è disponibile su Logitech.com e presso altri rivenditori globali, al prezzo consigliato di 129€.

Il progresso è anche la tutela dell’ambiente

In Logitech, i prodotti sono progettati per ridurre al minimo l’impatto ambientale. Infatti, una parte degli elementi in plastica delle nuove tastiere è realizzata con materiale riciclato post-consumo (PCR): più precisamente il 45% per MX Mechanical e il 47% per MX Mechanical Mini. Inoltre, l’involucro superiore in alluminio è realizzato con metallo a basse emissioni di carbonio e prodotto con energia rinnovabile anziché con combustibili fossili, per un minore impatto sulle emissioni di carbonio. Anche il mouse MX Master 3S è realizzato con plastica PCR – il 27% per la colorazione grafite e il 22% per il grigio chiaro.

Tutti i prodotti Logitech, compresi MX Mechanical, MX Mechanical Mini e MX Master 3S, sono certificati Carbon Neutral.

Nelle prossime ore pubblicheremo le nostre impressioni d’uso dei due prodotti che stiamo provando in un flusso di lavoro produttivo.