Recensione Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse, pensato per Windows, ottimo anche su Mac

Dotato di una connessione Bluetooth wireless, il nuovo Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse è un valido compagno per l’utente business medio, presentandosi da una parte con eccellenti capacità operative, che gli valgono anche qualche velleità grafica, dall’altra con un rapporto prezzo/pretazioni incredibile.

Anche se formalmente è compatibile solo con Windows, su Mac funziona molto bene, con qualche personalizzazione (facoltativa) in meno.

Grande il giusto

La versione che abbiamo ricevuto in prova è quella Nero satinato, assolutamente più business dell’altra Blu pastello o Pesca che forse sono più adatti ad un pubblico più giovane: dentro la scatola sosta solo il mouse e le due batterie stilo AA per l’alimentazione, capaci di offrire una durata sino a 15 mesi, molto buona per un mouse di questo tipo.

Nella scatola non c’è altro, e d’altra parte altro non serve dato che la connessione Bluetooth non necessita di Dongle o cavi, basta avere un PC o un Mac che supporti una connessione a basso consumo di tipo 4.0/4.1/4.2/5.0.

La connessione avviene in modo molto semplice in entrambi i sistemi operativi e, d’altra parte, il mouse stesso suporta più device grazie ad un piccolo switch sottostante che permette di saltare da un device all’altro, sino a tre, fattore molto comodo se, ad esempio, abbiamo un computer fisso in ufficio e un portatile in borsa pronto per il viaggio e non è il caso di acquistare due copie dello stesso se possiamo usarlo su più device.

Le dimensioni sono 118,2 x 76,3 x 42,4 mm per un peso di 91 grammi a batterie incluse. Una forma importante, assolutamente destrorsa, per chi ama i mouse che accompagnano tutta la mano: se avete le mani piccole o vi piacciono modelli meno ingombranti in borsa il mercato è pieno di soluzioni simili, viceversa se necessitate di un modello che abbia una impugnatura decisa, allora questo Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse vi darà ampie soddisfazioni.

La risoluzione massima è di 2.400 dpi, un valore medio ma sostanzialmente adatto all’uso da ufficio: perfetto per la navigazione in internet, la gestione dei file, l’uso di app come Word, Excel e anche PowerPoint e sostanzialmente anche Illustrator o Photoshop se non avete ambizioni di pittura o alta creatività (laddove servono risoluzioni più spinte con display ad alta risoluzione).

Non essendo un mouse da gaming, non ci sono informazioni precise relativamente a variabili come il Polling rate, che in una stima assolutamente soggettiva da parte di chi scrive dovrebbe attestarsi sui 500 Hz, un valore che rende abbastanza morbido l’utilizzo in Bluetooth senza grossi problemi anche in presenza di diversi altri device come cuffie, casse, smartphone e smartwatch.

Anche il sensore sottostante è apparso buono: c’è da dire che abbiamo provato il mouse in condizioni iniziali eccellenti, grazie alla presenza del Razer Gigantus V2, tappetino pensato per l’ambiente gaming ma che offre una superficie di tracciamento assolutamente adatta a ogni tipo di sensore.

Ma detto questo, ci siamo anche adattati ad altre situazioni come tavoli in legno (vero e finto, alternato) e una volta anche sopra un libro, ad uso tappetino, e il Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse ha risposto sempre bene, anche se con guadagni di certo diversi.

Veloce e pronto

Il mouse offre quattro pulsanti più la rotellina, cliccabile: i pulsanti sono personalizzabili, così come la risoluzione, grazie all’apposita App per Windows, scaricabile a parte. Su Mac l’App non è disponibile, per cui il mouse si comporta bene ma manca di alcune personalizzazioni, ma anche a fronte di questo, resta un ottimo prodotto anche sui nuovi Mac con M1 o superiore.

Il mouse è realizzato interamente in plastica, standard nella parte sottostante (dove sostano l’interruttore, lo switch per i device e il vano batterie) e più ricercata nella parte superiore, dove appoggia la mano.

Qui infatti la superficie è morbida, molto piacevole al tatto e perfettamente pensata per l’uso ufficio, laddove di solito non ci sono grandi escursioni termiche: la superficie tende a sporcarsi presto se abbiamo le mani unte da cibo, ad esempio, ma altrettanto velocemente si fa pulire con un semplice panno umido.

La rotellina è realizzata in metallo ed è a scatti, ben precisa e probabilmente pensata per l’uso di Excel soprattutto, perché è proprio con quest’app che l’abbiamo vista eccellere.

Infine la parte inferiore ospita tre piedini in gomma semi rigida, che offrono un contatto molto buono con le superfici, specie i tappetini (che noi consigliamo di usare sempre, anche in ufficio) ma in genere su tutte le superfici.

Considerazioni e uso

Abbiamo usato il Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse soprattutto per l’uso ufficio, nella creazione di diverse presentazioni in PowerPoint e la gestione e modifica di alcuni file di Excel, sia su di un PC Lenovo X1 con Windows 11 che su di un Mac mini con macOS Monterey, in combinazione con la tastiera Microsoft Designer Compact Keyboard, con cui va benissimo a braccetto.

All’inizio la caratteristica migliore di questo mouse è sicuramente l’ergonomicità: la presa è del tutto naturale anche grazie alla forma che accoglie il pollice nel lato sinistro con, tra l’altro, una parte della superficie leggermente vischiosa per non far scivolare il mouse.

L’approccio è molto naturale e intuitivo e, in tutta onestà, non abbiamo sentito la necessità di modificare quelle che sono le personalizzazioni standard di tutti i tasti, utilizzando poco anche i tasti laterali.

Di tanto in tanto abbiamo approfittato anche per fare qualche strage di demoni in Diablo III, ambiente dove il mouse opera correttamente, pur non eccellendo (ma qui manca appunto un supporto adeguato anche software per Macro e altre caratteristiche, non essendo un mouse gaming) e forse su titoli più spinti la mancanza di può far sentire.

Infine, anche se non è un mouse tipicamente da passeggio, abbiamo apprezzato la possibilità di usare più device, e di poterlo agilmente mettere in borsa, dato che la forma è importante ma non così importante da non stare nelle tasche dello zaino.

Per la precisione nulla da dire, i 2.400 dpi sono usati a dovere e per l’uso ufficio questo mouse fa assolutamente tutto e anche di più, piegandosi su impegni soprattutto grafici laddove comunque non pensato.

Il tutto, considerando l’eccellente rapporto prezzo prestazioni, perché questo prodotto costa meno di 60 Euro e nel mercato trovare un concorrente simile, con queste caratteristiche è molto arduo, dato che i nomi più blasonati sostano a circa il doppio.

Pro:

Forma elegante

Semplice da configurare

Eccellente rapporto prezzo prestazioni

Contro:

Poche personalizzazioni per Mac

Solo Bluetooth

Prezzo

59,99 Euro

I lettori possono trovare il Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse partendo dai negozi della grande distribuzione italiana, ma è presente sia partendo dal sito Microsoft, sia, spesso anche con un piccolo sconto, dalle pagine di Amazon.it