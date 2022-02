Recensione Microsoft Designer Compact Keyboard, la tastiera per chi scrive (soprattutto su Windows)

Caratterizzata da dimensioni molto contenute e allo stesso tempo da un design molto elegante e business (in due colori), la nuova Microsoft Designer Compact Keyboard si è trovata a suo agio nella nostra scrivania, sovraffollata di speaker, microfono, webcam, tablet, mouse, agenda e altro.

Ci ha comunque regalato una ottima esperienza di scrittura, con i tasti morbidi e vellutati e una inaspettata precisione, anche se all’inizio serve capire bene come usarla.

Piccola e carica

La nuova tastiera ha dimensioni molto contenute, appena 284,07 x 110,77 mm, con uno spessore di meno di 1 centimetro nella parte più spessa, non regolabile: fuori dalla scatola si presenta sola, senza cavi di connessione che non servono, grazie all’incredibile durata di ben tre anni data dalle batterie CR2032 (incluse nella confezione).

Anche il peso è molto contenuto, solo 288 grammi.

La tastiera, infatti, funziona unicamente via Bluetooth 5 (compatibile con 4.0), non ci sono cavi di connessione ne di ricarica, dato che l’alimentazione avviene via batteria: un pro e un contro allo stesso tempo. Certo, una batteria ricaricabile sarebbe stata più economica, ma la durata qui è di tre anni, che sono un tempo enorme per un device come una tastiera, a fronte di un mese o due per le tastiere ricaricabili.

A proposito di batterie: nella tastiera tutto è pensato per risparmiare, tanto che quando inutilizzata, la tastiera si spegne da sola, riaccendendosi al primo tasto schiacciato in modo del tutto trasparente.

La costruzione è interamente in plastica satinata nera o bianca a seconda del modello, con i tasti in gomma semi-rigida vellutata, molto piacevole al tatto che facilita la scrittura per chi investe molto in questa arte e accoglie le dita con gentilezza: non c’è retroilluminazione, peccato, ma probabilmente mettere delle luci avrebbe significato ridurre drasticamente l’autonomia, che è uno dei punti forti di questo modello.

Per Windows, ma anche per Mac

La tastiera è ufficialmente compatibile solo con Windows (da 8.1 a 10 ma noi l’abbiamo provata anche su Windows 11 e funziona perfettamente) ma con alcuni accorgimenti funziona bene anche con Mac, specie in configurazione ibrida e anche su iOS/iPadOS.

Sostanzialmente, il vantaggio di usare la tastiera su Windows è che è possibile scaricare una App che offre alcune personalizzazioni, come ad esempio la possibilità di usare alcuni tasti funzione pre-programmati, per aprire il modulo ricerca o effettuare screenshot, che possono essere invece adattati ad altri usi previsti dal software.

Su altri sistemi operativi, la personalizzazione è assente e i due tasti non funzionano, ma tutto il resto è identico: anzi, su macOS Monterey dove abbiamo fatto parte del test, è stato possibile fare alcuni adattamenti direttamente dal modulo Tastiera all’interno di Preferenze di sistema, in modo da invertire i tasti Windows e Alt con, rispettivamente, Opzioni e Command, in modo da portare la tastiera ad un utilizzo più vicino all’esperienza dell’utente Mac.

Va detto che comunque anche su Windows il download e installazione dell’App non è strettamente necessario, tanto che il sistema operativo la riconosce al volo.

La tastiera ha un comodo pulsante Bluetooth che, oltre a servire per eseguire il pairing con i device, serve anche per selezionare una delle tre sorgenti registrate, in modo da poter passare agevolmente da un device all’altro: noi abbiamo subito associato la tastiera ad un Lenovo X1 con Windows 11, un Mac mini con macOS Monterey e un iPad Air con iPadOS 15.

La tastiera si è comportata molto bene con tutti e tre i device, privilegiando Windows per il solo fatto di avere delle personalizzazioni in più, tuttavia durante la fase di pura scrittura l’esperienza è stata gratificante in tutti e tre i device.

L’unico difetto è dato probabilmente dall’eccessiva attenzione ai consumi, dato che il tempo di spegnimento automatico per inutilizzo è dal nostro punto di vista troppo corto e andrebbe allungato: la riaccensione automatica funziona bene, ma ha un mezzo secondo che qualche volta è di troppo.

Come funziona

L’uso della tastiera è stato, come anticipato, molto buono, su tutti i device che abbiamo testato: la morbidezza dei tasti in gomma è ottima e ci si “affeziona presto” e quando si scrive, come ad esempio questo pezzo, ci si trova davvero bene.

La tastiera presenta una dimensione dei tasti ottimale (15 mm di lato per quelli principali, con due di distanziamento), simile a quella di un computer portatile e di altre tastiere in commercio, anche se rispetto a queste ha i tasti Windows e Alt leggermente più piccoli e la gesture nell’uso delle scorciatoie si deve adattare a questa situazione, a cui ci si abitua presto.

L’autore vede l’uso di questa tastiera prevalentemente per usi di scrittura, laddove la dimensione forse non è adatta all’utilizzo di un grafico, di un fotografo o di un elaboratore 3D, per l’intenso utilizzo delle scorciatoie (e la mancanza del tastierino numerico).

Per la sobrietà e la dimensione contenuta non è adatta neppure ad un gamer, ma la vediamo invece bene a chi viaggia molto e, costretto a lavorare in Hotel o in sale conferenze, preferisce una tastiera esterna a quella integrata nei portatili. Microsoft Designer Compact Keyboard infatti sta molto bene nello zaino e data la caratteristica Bluetooth e la dimensione ridotta si adatta anche agli spazi più angusti.

Considerazioni

Considerata la duttilità del modello, l’aspetto sobrio e sottile, la possibilità (anche se non ufficiale ma possiamo dire “ufficiosa”) di funzionare su molteplici sistemi operativi e la durata “monstre” di tre anni (che non abbiamo potuto avvallare per ovvi motivi), possiamo dire che il modello si presta non solo a molteplici utilizzi, ma offre anche una esperienza d’uso molto piacevole.

La digitazione è morbida e molto silenziosa, adatta come abbiamo detto soprattutto alla scrittura di testi medo lunghi o più, mentre per altri usi più da creativo la dimensione compatta potrebbe diventare un problema, forse è meglio un modello esteso.

Infine una nota sul prezzo: nonostante il marchio alle spalle sia forte e importante, la Microsoft Designer Compact Keyboard costa meno, spesso molto meno di moltissimi altri modelli concorrenti offrendo caratteristiche comunque concorrenziali con alcuni aspetti originali (come i tasti gommosi) davvero interessanti.

Pro:

• Look business

• Tasti gommosi

• Dimensioni contenute

• Grande durata della batteria

Contro:

• Personalizzazioni sono per Windows

• Eccessivo controllo dell’autospegnimento

Prezzo:

• 79,99 €

Microsoft Designer Compact Keyboard è disponibile a partire dal sito web della casa madre, ma si trova anche in moltissimi negozi della grande distribuzione italia: gli utenti di Macitynet possono comunque averla anche tramite Amazon.it sia in Nero satinato che in Blu ghiaccio.