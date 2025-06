Recensione Motorola Moto EDGE 60 Pro, bel design e tanta AI

Sono ormai sei anni che, sempre in questo periodo, Motorola svela i suoi nuovi prodotti della serie flagship, e anche quest’anno l’azienda ha annunciato ufficialmente i nuovi smartphone che fanno del design un vero punto di forza, ma non l’unico. I nuovi Moto EDGE sono infatti caratterizzati da linee morbide e gradevoli, uniti con una scelta di materiali particolari e decisamente inconsueti.

La nuova serie è composta da un top di gamma Moto EDGE 60 Pro e due medio-gamma Moto EDGE 60 e Moto EDGE 60 Fusion, lanciati insieme ai nuovi modelli della serie Moto RAZR. Assente quest’anno il modello Ultra che invece avevamo visto nel 2024. Abbiamo provato per qualche settimana il nuovo EDGE 60 Pro.

Confezione e design

Cominciamo ad esaminare il nuovo Moto EDGE 60 Pro dalla confezione di vendita, ormai completamente sostenibile e priva di plastica. Come già visto per i modelli dello scorso anno, Motorola ha cosparso lo smartphone e la confezione di un gradevole profumo, lasciando così sorpresi gli utenti che scartano il loro nuovo acquisto. Un’idea sicuramente originale e che rende ancora più particolare l’esperienza di unboxing.

Al suo interno troviamo la dotazione standard degli smartphone adesso che le direttive europee sono operative: un cavo USB-C, una cover rigida in tinta con lo smartphone (e anch’essa profumata) e lo strumento per l’estrazione della SIM.

Il design rimane abbastanza invariato rispetto alla serie precedente, con linee morbide e arrotondate che vanno a coinvolgere il modulo fotografico rendendolo parte di un corpo unico e senza alcun distacco, e con uno spessore ancora più contenuto. Le colorazioni disponibili, tutte in collaborazione con Pantone, sono tre: la Dazzling Blue che abbiamo provato, la Shadow e la Sparkling Grape. Il materiale della parte posteriore si fonde naturalmente con i bordi satinati e in tinta, che dall’altra parte incontrano un display curvo ma non troppo, che si lascia usare senza tocchi accidentali.

Le dimensioni del terminale sono di 160,7×73,1×8,2mm ed il peso di 186 grammi. La parte frontale è occupata dal display p-OLED da 6,7” con refresh a 120Hz e profondità di colore a 10-bit (con certificazioni Pantone e Pantone Skintone Validated), luminosità fino a ben 4500nits di picco, risoluzione di 1220×2712 pixel e supporto alla gamma dinamica HDR10+. Presenti anche le tecnologie per la cura degli occhi (DC Dimming + PWM Dimming) e la tecnologia touch resistente all’acqua per usare lo smartphone con mani bagnate.

Ai lati troviamo: in alto un microfono; a destra il tasto di accensione, i tasti volume e un microfono; in basso la porta USB-C, il microfono e l’altoparlante principali e lo slot per la singola nano SIM (è poi supportata una eSIM); a sinistra un nuovo tasto per chiamare le funzioni di intelligenza artificiale. Sul retro, il modulo fotografico per la tripla cam principale. Presenti poi le certificazioni IP68 / IP69 per la resistenza a polveri e liquidi, anche in immersione in acqua calda fino a 80°C, e MIL-STD-810H per la resistenza a urti e cadute.

Possiamo dire che la qualità del display è davvero ottima, sia per la luminosità massima che per la fedeltà della riproduzione dei colori, e sono supportate le riproduzioni di contenuti HD di Netflix e dei principali provider di streaming video sebbene, purtroppo, non sia presente il supporto al Dolby. Presente però il Dolby Atmos, che sfrutta la capsula auricolare come secondo altoparlante stereo.

Moto EGDE 60 Pro: caratteristiche

Se design e display sono da assoluto top di gamma, all’interno di Moto EDGE 60 Pro troviamo una dotazione che invece lo riposiziona più verso la fascia media. Abbiamo infatti un chipset MediaTek Dimensity 8350, un ottimo processore seppur non da flagship, con architettura a 4nm e grafica Mali-G615 più NPU MediaTek 780, affiancato da 12GB di RAM LPDDR5 – espandibile dinamicamente – e 512GB di memoria UFS 4.0 nell’unica versione disponibile per il nostro mercato.

Ottima poi la dotazione di connettività e sensori, che comprende tutto quello che si possa desiderare. A partire dal supporto alle reti 5G, e poi WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS con supporto a tutti i sistemi globali di navigazione. E poi i sensori di luminosità, prossimità, accelerometro, giroscopio, magnetometro, oltre al lettore ottico d’impronta sotto al display.

Migliora, rispetto allo scorso anno, il feedback aptico, con una vibrazione sufficientemente forte e una buona risposta del device al tocco.

La batteria da 6000mAh porta un notevole incremento di capacità rispetto al modello precedente, il tutto nonostante lo spessore rimasto invariato; l’autonomia risulta davvero ottima, mentre per quanto riguarda la ricarica troviamo la TurboPower da 90W (compatibile con gli standard PD/PPS), e una ricarica wireless da 15W.

Molte novità sul versante software, dove la Hello UI e accoglie nuove funzioni della Moto AI – l’intelligenza artificiale targata Motorola. Diverse funzioni che si preannunciano davvero utili, come il riassunto delle notifiche ricevute in assenza, ma che al momento sono disponibili solo in lingua inglese. L’interfaccia conserva un design stock molto simile a quello dei Google Pixel e adotta le applicazioni standard di Google, comprensive delle funzionalità più interessanti come quelle relative all’editing fotografico di Google Foto. La versione è, naturalmente, Android 15 con promessa di aggiornamenti per 4 anni con 3 major updates, seppure l’azienda garantisca aggiornamenti delle patch di sicurezza con cadenza trimestrale e non mensile.

Non manca poi uno dei cavalli di battaglia di Motorola: Smart Connect, precedentemente Ready For, combina la connettività verso schermi esterni con una gamma di funzionalità veramente ben progettate e che reputiamo probabilmente le migliori nel panorama degli smartphone.

Moto EGDE 60 Pro: fotografia

Un aspetto dove Motorola si comporta molto bene, e quest’anno ancora più dello scorso, è quello fotografico, con dei risultati che possiamo dire essere stati superiori alle aspettative.

Il sensore principale è un Sony LYT-700C da 50MP, con dimensione 1/1,56”, pixel da 1µm, apertura f/1.8, focale equivalente di 24mm per una visione di 84°, doppia stabilizzazione OIS + EIS e autofocus PDAF omnipixel e omnidirezionale; abbiamo poi un ultra-grandangolo Samsung JNS da 50MP e visione a 120°, con dimensione 1/2,76”, pixel da 0,64µm, apertura f/2.0, focale da 13mm, autofocus e visione macro; ed un teleobiettivo 3x Samsung 3K1 da 10MP, con dimensione 1/3,94”, pixel da 1µm, apertura f/2.0, focale di 73mm, stabilizzazione OIS e autofocus PDAF. Tutti i sensori possono registrare video fino a 4K@30fps, il principale fino a 4K@60fps.

Per i selfie abbiamo invece un sensore Samsung JNS da 50MP, lo stesso della grandangolare, con dimensione 1/2,76”, pixel da 0,64µm, apertura f/2.0 e supporto alla registrazione di video fino a 4K@30fps.

Fra le cose che più abbiamo apprezzato nel software della fotocamera di Motorola c’è l’ampia varietà di modalità di scatto, compresa l’esposizione prolungata che ci permette di scattare foto più creative, ma in generale possiamo dire che il software e l’intelligenza artificiale fanno davvero un ottimo lavoro sia in condizioni di luce ambientale ottimale che in notturna, e anche con un livello elevato di zoom. E sui video ritroviamo il blocco dell’orizzonte che permette di usare lo smartphone come una action cam ogni volta che siamo in movimento.

Pro:

Design e materiali, con identità Moto

Certificazioni IP69 e MIL-STD-810H

Ottima autonomia e ricarica rapida

Foto di qualità in tutte le condizioni di scatto

Prezzo altamente competitivo

Contro:

Moto AI ancora non disponibile in italiano

Smart Connect solo wireless e non via cavo

Moto EDGE 60 Pro: disponibilità e prezzo

Motorola Moto EDGE 60 Pro è disponibile su Amazon e nei negozi di telefonia al prezzo consigliato di €649,89, un prezzo inferiore a quello del modello Pro dello scorso anno!

