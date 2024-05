Recensione NAS ASUSTOR Drivestor 2 Pro Gen2, quello di cui il vostro salotto ha bisogno

Quando si pensa ad un NAS la prima cosa che salta in mente è la possibilità di avere molto spazio sempre a disposizione, localmente o anche come cloud personale ibrido. Ma con l’aiuto di qualche servizio ASUSTOR Drivestor 2 Pro Gen2 può fare da archivio per i documenti ma anche da centro multimediale per la casa, il che è davvero una gran cosa.

Ben presentato

La scatola che arriva è serigrafata e ben presentata, con i giusti “claim” delle più interessanti caratteristiche: dentro, il NAS vero e proprio è protetto da uno strato in plastica espansa morbida e una scaotola dove trovano posto tutti gli accessori.

Tra questi l’alimentatore esterno (ma forse per device così poco esosi di energia si poteva fare qualche cosa in più e metterlo interno), un cavo Ethernet RJ-45 (Cat 5e) a 2,5 Gbit e una piccola bustina con 8 viti a testa piatta, utili solo se avete SSD da 2,5”.

Il case misura 170x114x230 mm per 1.6 kg di peso (a cui aggiungere quello dei dischi): le slitte sono frontali, coperte da un pannello in plastica magnetico che le protegge ma anche funziona da “tappo” coprente nel caso il NAS sia posizionato in bella vista (il tappo è lucido ed è molto più elegante delle slitte a vista).

Montaggio facile

Per l’installazione abbiamo provato varie situazioni: con due sole slitte non è possibile giocare molto con il livello RAID, ma un utente un po’ smaliziato può trovare già così una soluzione comoda per i propri documenti.

I dischi meccanici da 3,5” si montano molto facilmente grazie alle slitte proprie di ganci laterali (sempre di più uno standard).

Noi consigliamo un RAID 0 se il NAS è un backup di un disco locale, collegato a Mac o PC Windows, oppure un RAID 1 se il NAS invece ospita dati che non sono un backup, di cui appunto quest’ultimo livello RAID applica una ridondanza che è ben più sicura.

La scelta dei dischi singoli può essere interessante nel caso di opti per un sistema misto, dove una unità SSD (per i documenti più importanti, con accesso veloce) si alterna a una meccanica (con accesso più lento, quindi magari documenti che sono usati meno frequentemente).

Da sottolineare che in questo ASUSTOR Drivestor 2 Pro Gen2 manca un alloggio per le unità SSD di tipo M.2 (che invece c’è, per esempio, nel modello Asustor AS5404T) ma in questa fascia di mercato è abbastanza normale.

Ext4 o Btrfs?

Durante la fase di installazione dell’OS, che tra l’altro è molto semplice e anche alla portata dell’utente non molto esperto, il sistema chiede quale filesystem usare a scelta tra il più comune e rodato Ext4 e Btrfs, che sino a poco tempo fa era una esclusiva delle architetture basate su Intel, mentre qui è presente anche su una più semplice basata su ARM.

La scelta è arbitraria e dal punto di vista dell’archiviazione non cambia molto, per come abbiamo visto la velocità è pressoché la stessa, fatta eccezione per le specificità dei dischi e della natura dei documenti.

Btrfs però permette a ASUSTOR Drivestor 2 Pro Gen2 di generare Snapshot, che altro non sono che istantanee del sistema operativo, che possono essere salvate e ripristinate all’occorrenza.

Tipicamente, le Snapshot sono utili per protezione da ransomware, dato che in caso di attacco è possibile tornare indietro ad una specifica data e ora, come se il tempo si fosse congelato, ma per noi sono utili anche come protezione quando si condivide il NAS con più utenti, che possono essere sbadati e eliminare o modificare uno o più file senza la dovuta attenzione. Le Snapshot però prevedono un grande consumo di spazio, quindi vanno tenute in considerazione solo per documenti molto importanti.

Per il resto ADM è un sistema operativo che ha tra le migliori qualità quello di essere semplice e immediato, e anche se un utente più smaliziato può avere modo di sperimentare configurazioni particolari, chi non ne ha voglia arriva sempre in pochi clic dove vuole arrivare.

Anche l’App Store è ben fornito, seppure alcuni processi come la virtualizzazione siano preclusi (e dedicati ai modelli pi9ù potenti) servizi come Plex per la multimedialità, la sincronizzazione con i più diffusi sistemi cloud, la possibilità di essere gestito in una rete locale o remota, la buona collaborazione con le App per mobile e altre funzionalità rendono ASUSTOR Drivestor 2 Pro Gen2 davvero un prodotto interessante per il salotto.

Come funziona

Lo si può usare anche in un piccolo ufficio, con 5-10 utenti, ma non è il suo spazio di lavoro, questo ASUSTOR Drivestor 2 Pro Gen2 è pensato per servire 2-3 utenti in casa, ma servirli bene.

La situazione migliore è con due SSD SATA da 2,5 (come questo, per esempio), in RAID 0 quindi sommando le due capacità), che offrono ottima velocità e rendono il tutto molto silenzioso, usando il NAS come unità di backup per il computer di casa, oltre che per i device mobile, potendo così raggiungere i file archiviati anche quando siamo fuori casa, e magari goderseli nella TV del salotto tramite Plex, che con file video FullHD (e su rete Gigabit) funziona davvero benissimo.

Avere un cloud teoricamente fino a 48 TB usando due unità meccaniche è davvero comodo per chi ama usare i propri file ovunque: il processore Quad Core 1.7GHz Realtek RTD1619B con 2 GB di ram DDR4 (non espandibile) è ben bilanciato per le necessità e offre il giusto compromesso tra potenza necessaria, risparmio energetico e rumorosità, qui data in pratica solo dai dischi meccanici, se presenti.

Per il primo passaggio dati, tra l’altro, c’è una nota di merito per le porte USB frontali e posteriori (tre in tutto) di tipo USB 3.2 Gen 1 (con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps) e un connettore Ethernet a 2.5 Gigabit (che è comodo per la banda passante, ma che per essere sfruttato appieno avrebbe bisogno di uno switch o router a 2,5 Gigabit Ethernet o superiore).

Conclusioni

Se avete bisogno di qualche cosa che archivi foto, video, documenti, file vettoriali, immagini, musica e ogni cosa che avete creato a livello personale, da mettere in salotto a fianco alla TV, potendo accedere i file ovunque vi troviate (a casa o fuori, basta avere un segnale 4G o superiore) allora questo modello fa sicuramente per voi.

Una architettura potente, i servizi giusti al posto giusto, un prezzo in linea con l’offerta e con l’utente target, che è un privato e non un professionista, rendono questo prodotto molto interessante, anche se per chi scrive, l’offerta migliore è quella con 4 slitte, perchè oltre ad una maggiore elasticità di configurazione dei dischi, permette di avere non solo uno o più volume di archiviazione ma anche uno di backup, che nel tempo può diventare fondamentale.

Pro:

• Silenzioso e facile da gestire

• Buon rapporto prezzo prestazioni

• Perfetto per l’archiviazione

Contro:

• Più adatto all’archiviazione che ad altro

• Due soli slot limitano il RAID

Prezzo:

• 309,00 € (Asustor Drivestor 2 Pro Gen2)

• 419,00 € (Asustor Drivestor 4 Pro Gen2)

• 78,87 € (SanDisk SATA 2,5″ da 1 TB)

• 109,99 € (WD Red Plus da 5400 RPM da 4 TB)

• 320,71 € (WD Red Pro da 7200 RPM da 10 TB)

• 544,50 € (WD Red Pro da 7200 RPM da 20 TB)

ASUSTOR Drivestor 2 Pro Gen2 è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it, così come la versione Asustor Drivestor 4 Pro Gen2, identica nelle caratteristiche ma con 4 slitte al posto di 2.

