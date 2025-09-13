Recensione tablet OSCAL PAD 100, buono per chi si accontenta del grande schermo e della connettività

Il mondo dei tablet Android, specialmente quelli economici è davvero vasto. Tra i brand che probabilmente non avrete spesso sentito nominare c’è OSCAL PAD 100, che ha parecchie frecce al suo arco, anche se non tutte sembrano centrare perfettamente il bersaglio. Ad ogni modo, anticipiamo subito, se volete un tablet con display grande, penna e custodia incluse in confezione, ma soprattutto con connettività LTE, potrebbe fare al caso vostro.

Visivamente, questo OSCAL Pad 100 prova a richiamare i canoni di quello che si è imposto come design moderno, con cornici simmetriche su tutti i lati, non troppo ridotte. La costruzione non è impeccabile, dobbiamo dirlo, e se premuta con forza la scocca si lascia andare a qualche scricchiolio. Nulla di eccessivo ovviamente, ma l’intera struttura non restituisce la sensazione di maggiore solidità mai apprezzata su un tablet.

Qui sotto la galleria dell’unboxin con tutti i dettagli del tablet.

Dal punto di vista estetico il tablet si lascia guardare, sia chiaro, ma alla fine dei conti tutto lascia tradire la natura da prodotto entry-level. Non che sia necessariamente un contro su un tablet che di fatto, entry level è.

La disposizione delle porte è comunque sommato funzionale, con SIM, jack audio e USB-C facilmente accessibili, disposti su un lato corto e sull’altro lungo, mentre sul retro svetta il modulo fotocamera, ben fatto, dove è presente anche il LED e la scritta “AI”, che lascia presagire la presenza di una qualche sorta di intelligenza artificiale a bordo, che probabilmente servirà più per esigenze di marketing che per altro. E’ anche vero che dopo qualche settimane di utilizzo e qualche ricerca manuale di aggiornamenti (che faticavano ad arrivare) è finalmente saltato fuori un upgrade alla versione 4.2 che ha portato alle tanto pubblicizzate funzioni AI, che vedremo più avanti.

Ampio schermo

Lo dicevamo in apertura, uno dei motivi per puntare su questo tablet economico è la necessità di un ampio schermo. OSCAL PAD 100 monta un display da 12 pollici con una risoluzione 2000×1200 che sulla carta dovrebbe garantire buona qualità.

Anche in ques to caso il tablet tradisce subito la natura di modello low cost, con un pannello non nitidissimo, anche per via di una bassa densità di pixel bassa e colori non troppo accesi.

Il pannello propone un refresh rate di 60 Hz, che ormai risulta un po’ penalizzante. Ci saremmo aspettati almeno un 90 Hz per offrire una maggiore fluidità delle animazioni, così come solo sufficiente risulta la luminosità, che permette un buon utilizzo al chiuso, mentre all’aperto di potrebbe faticare un po. Manca, poi, il trattamento anti-riflesso, che rende difficile l’utilizzo al sole.

Lo schermo è fruibile anche tramite il pennino incluso in confezione, un accessorio che però non fa gridare al miracolo. Questo perché si tratta di un accessorio basico e piuttosto datato rispetto alle moderne smart pen attuali. È un modello capacitivo classico con punta in gomma morbida, che funziona sostanzialmente come un dito.

Questo vuol dire che il pennino sostanzialmente non riconosce la pressione né l’inclinazione, manca di funzionalità avanzate e in generale non servirà per prendere appunti o scrivere con la massima precisione.

Batteria e autonomia: il punto di forza

Aspetto positivo, invece, è certamente quello relativo all’autonomia autonomia. La batteria da 9000 mAh permette di affrontare sicuramente una giornata intera di uso intenso senza ansie, e addirittura e ipotizzabile con uso moderato arrivare anche a due giorni.

Anche qui il compromesso arriva quando si guarda alla potenza di ricarica, che si ferma a 15 W e che si traduce in un lunghissimo tempo di ricarica. Il consiglio è di metterlo a caricare la notte, così da svegliarsi con il 100%.

Fotocamera e funzionalità: solo il necessario

Sul fronte fotografico, nessuna sorpresa: la fotocamera posteriore da 16 MP e la frontale da 8 MP garantiscono scatti sufficienti solo per esigenze basilari. Lo si potrà usare per qualche video chiamata, anche di lavoro, per scansionare documenti ma poco altro.

Qui il valore aggiunto, considerando anche il prezzo, è la presenza dei moduli LTE, GPS e addirittura doppio slot SIM, vere rarità su dispositivi di questa fascia e utili per chi necessita di connettività continua in viaggio o nelle zone senza Wi-Fi.

Prima dell’aggiornamento grandi assenti erano le modalità di AI promesse nelle pubblicità pre lancio. Ci si aspettavano, ad esempio, tutte le modalità chiamate Magi AI Photo Editor. Non sembra essercene traccia. O meglio, aprendo l’app fotografia integrata esiste la possibilità di effettuare queste modifiche AI, ma il menù è praticamente identico a quello di Google Foto, nulla di nuovo.

E’ presente solo la Gomma Magica, mentre mancano le funzioni di AI Tap Sky Replacement e le altre promesse.

Peraltro, il sistema non sembra funzionare particolarmente bene. Abbiamo provato la semplice rimozione di oggetti anche sopra ad una scrivania completamente bianca, con risultati che non sono per nulla ottimali.

Funzioni AI

Dopo l’aggiornamento 4.2 sono finalmente apparse due app, Hi Doki, un assistente virtuale che offre funzioni DeepSeek, disegno AI, Music AI e analisi documenti. Il problema è che si tratta di un’app completamente a pagamento, che costa 46,99 euro all’anno: se non avete altri abbonamenti per funzioni similari potrebbe essere interessante.

L’altra app, sempre a pagamento, è ImageX, che consente di rimuovere oggetti dalle foto e ritoccare le immagini o aggiungere oggetti con l’intelligenza artificiale. Anche qui, il piano gratuito consente 5 rimozioni a settimana gratis o due creazioni AI a partire da prompt testuali. Il resto è tutto a pagamento.

Anche in questo caso, comunque, i risultati sono stati evidentemente sotto la media, a tratti inutilizzabili.

Prestazioni

Nonostante la presenza del processore Unisoc T615, 8 o 12 GB di RAM e 256 GB di memoria UFS 2.2, le prestazioni risultano sufficienti per navigazione, social e streaming leggero. Il sistema Android 15 è pulito e privo di app inutili, anche questo una rarità nel panorama dei tablet low cost.

Non manca qualche rallentamento durante il multitasking avanzato, né quelli durante l’esecuzione di giochi un po’ più impegnativi.

Il tablet, dunque, è consigliato per chi ne farà uso per la lettura di email, YouTube e WhatsApp. In campo applicativo ha la potenza sufficiente per diventare un karaoke e audio player, un sistema di navigazione in auto o in camper (attenzione però alla luminosità), viene utilizzato come arranger virtuale con un hardware dedicato da una azienda italiana.

Altra funzione che Oscal Pad 100 potrebbe certamente svolgere è quella di un hub per il controllo della casa smart. Considerando che la batteria è il punto di forza, lo immaginiamo appeso ad una parete per sfruttare Google Home, Smartthings, Homey o altri applicativi simili per il controllo di luci, prese smart e per tutti i dispositivi connessi presenti in casa.

Conclusioni

In definitiva, OSCAL Pad 100 è un tablet entry level che si rivolge a chi desidera uno schermo ampio, tanta autonomia e soprattutto connettività LTE a un prezzo contenuto. Non è privo di compromessi, con una qualità costruttiva migliorabile, display discreto e prestazioni limitate alle attività quotidiane più leggere. Tuttavia, la dotazione completa in confezione, l’assenza di software superflui e la possibilità di sfruttare doppia SIM lo rendono una scelta valida per chi cerca un dispositivo essenziale ma funzionale per lavoro leggero, studio o intrattenimento basico ma anche un tablet di servizio per la smart home, l’auto e il camper.

Pro

Ampio display da 12 pollici, utile per chi cerca uno schermo grande per navigazione, google maps in auto o camper

Connettività completa con LTE, GPS e doppio slot SIM

Batteria da 9000 mAh con autonomia ottima

Dotazione ricca in confezione

Android 15 pulito e privo di bloatware

Contro

Qualità costruttiva leggera

Schermo solo sufficiente

Ricarica lenta a 15 W

Fotocamere di qualità media

Funzioni AI a pagamento e non troppo funzionali

Prezzo al pubblico

Su Amazon lo si acquista direttamente a questo indirizzo a circa 179 €.

