Recensione protezione Sleeve Mujjo per i nuovi Macbook con Apple M1

I nuovi Macbook di Apple con processore M1 sono ormai arrivati da qualche settimana, e la prima preoccupazione di ogni utente è di salvaguardarne l’estetica, mettendola a riparo dai graffi, soprattutto durante il trasporto. Oggi in prova la Sleeve Mujjo, con inserti in pelle. Ecco come è fatta e a chi può servire.

Per chi non conoscesse il brand, Mujjo opera da tanti anni nel settore degli accessori di fascia alta per i dispositivi Apple, iPhone, iPad o Mac che siano. Propone al pubblico cover e sleeve che mirano a competere direttamente con gli accessori Apple, con un prezzo quasi alla pari con quello degli accessori prime parti. Tra le nostre i più attenti avranno letto della recensione delle cover per iPhone 12. Questa volta in prova la Sleeve per Macbook Air e Pro da 13 pollici con processore M1.

Anzitutto a chi, e a cosa serve. Non si tratta di una custodia che serve durante l’utilizzo del Mac, bensì di una “borsa” per il trasporto in totale sicurezza. La sleeve può essere davvero utile in ambito lavorativo, quando ci si sposta da un posto all’altro e si ha la necessità di viaggiare “leggeri”. Ecco che questa particolare “calza” per Macbook offre una soluzione ideale: può contenere, oltre al portatile, anche qualche documento di formato A4, oltre a documenti personali, e qualche banconota. Tutto quello che serve per un professionista che lavora in mobilità.

La cura e l’attenzione di Mujjonegli accessori per Mac lo si evince sin dall’apertura del pack. Questa volta, ancor prima di prendere contatto con la Sleeve, l’utente si ritrova di fronte ad una sacca in tessuto, molto semplice, ma di impatto, con il logo Mujjo sulla parte frontale. E’ questa sacca che protegge, e custodisce al suo interno, la vera Sleeve per Macbook.

La sleeve è realizzata con una combinazione di feltro e pelle conciata al vegetale, ed è appositamente progettata per trasportare in modo sicuro i nuovissimi MacBook Air da 13 pollici e MacBook Pro con chip M1, insieme ai suoi predecessori (quelli in versione solo Retina). Ha uno stile certamente unico, con una patta in pelle, con un bottone a pressione sulla destra, che offre una chiusura semplice e mantiene il dispositivo immobile, al sicuro all’interno della calza. I rivetti sono rivestiti per impedire al Macbook di toccare qualsiasi cosa tranne il feltro all’interno, che è davvero morbido e spesso.

La qualità dei materiali si nota sin da subito, non appena si prende in mano la sleeve. All’interno, peraltro, è presente una piccola tasca, utile per riporre documenti personali, come una carta di identità, o la carta di credito, insieme a qualche banconota. Peraltro, la Sleeve è suddivisa al suo interno in due tasche, che permettono come già anticipato di riporre Macbook, insieme ad alcuno documenti di formato A4.

A renderla particolare nel design è certamente la parte superiore, con la pelle conciata al vegetale, cerata per prolungarne la durata e trattata con olio all’anilina per arricchire le “tonalità di colore”. Si tratta di un meccanismo che consente alla pelle di acquisire con l’usura una patina particolarmente lucente.

I materiali di questa Sleeve sono di alta qualità e come detto la custodia è adatta a chi vuole mantenere il Macbook intatto durante l’utilizzo, ma non vuole privarsi del suo design minimale e sottile durante l’utilizzo. Inoltre funge da pratica “borsa” per un utilizzo quotidiano, nel caso in cui si desideri viaggiare leggeri, portando con sé, oltre al Macbook strumento di lavoro, anche qualche documento cartaceo, documenti di identità e, perché no, qualche banconota.

La Sleeve Mujjo è un’ottima scelta per preservare il Macbook, trasportarlo con stile, e utilizzarlo come unica borsa per la propria attività lavorativa in movimento, senza doversi preoccupare di portare con sé altro. Curata sotto i minimi dettagli, con cuciture estremamente precise e prive di qualsivoglia sbavatura, si tratta di una sleeve di qualità superiore rispetto alla concorrenza. Il prezzo, inoltre, sebbene non troppo basso, è lontano dai 199 euro richiesti da Apple per le nuove custodie in pelle e, dunque, potrebbe essere un regalo ideale di classe e qualità, senza dover spendere cifre esagerate.

La Sleeve per Macbook Air e Pro 13 pollici con M1, compatibile anche con i modelli Retina precedenti, si acquista su Amazon a 69,95 euro, direttamente a questo indirizzo.