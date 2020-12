Come richiamare al volo la Dark Mode di Big Sur e altre funzioni

Una delle novità più evidenti di macOS Big Sur è il nuovo Centro di Controllo che consente di accedere ai controlli per Non disturbare, schermo, luminosità della tastiera e altro ancora direttamente dalla barra dei menu. Gli utenti possono vedere a colpo d’occhio le informazioni più rilevanti nel Centro Notifiche aggiornato, con notifiche interattive e nuovi widget.

Per la gestione delle vari controlli si passa dalle Preferenze di Sistema ma un trucco semplicissimo consente di posizionare un collegamento nella barra dei menu. Basta aprire il centro di controllo, quindi inserire l’impostazione desiderata e rilasciarla nella posizione desiderata nella barra. Un filmato illustra la funzione in modo semplice:

Just discovered that there's a quick way to switch between light and dark mode in Big Sur 🤩 pic.twitter.com/IcvTrHfIzG

— Simon B. Støvring (@simonbs) December 3, 2020