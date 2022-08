Redmi 10C in offerta, lo smartphone per i giovani a meno di 170 euro

La serie di smartphone Redmi è quella che più è riuscita a fare breccia tra i giovani. Si tratta di smartphone con un ottimo rapporto qualità prezzo, a cui non manca davvero nulla, neppure scocche colorate e un buon reparto camera. Oggi in sconto, si acquista a partire da meno di 170 euro.

Basati sulla MIUI 13 basato e su Android 11, questo terminale propone al suo interno il chip Octa Core Qualcomm Snapdragon 680, affiancato ad una GPU Adreno 610. Il dispositivo gode di tutti i sensori possibili e immaginabili, compreso il sensore di prossimità, quello di luce ambientale, così come l’accelerometro.

Il display è una univa da 6,71 pollici con design a goccia ormai tipica di questi dispositivi. si tratta di una delle migliori soluzioni possibili, perché di fatto la camera frontale è inserita in un piccolissimo ritaglio a forma di goccia, che non è per nulla invadente, e che lascia l’intero frontale totalmente libero. Lo schermo ha una risoluzione di 1650 x 720, quindi HD+.

La batteria al suo interno supporta la ricarica veloce a 18W, e ha una capacità nominale di ben 5000 mAh, che insieme a un display e ad un processore efficiente dal punto di vista energetico riuscirà ad assicurare oltre una giornata di utilizzo standard.

A livello multimediale, la camera frontale è da 5 MP, mentre sul retro trova spazio una configurazione con sensore principale da 50 MP apertura focale f / 1.8, affiancata ad una fotocamera di profondità da 2 MP f / 2.4.

Il dispositivo verrà spedito dalla Spagna, quindi questo assicura consegne rapide e zero rischi di eventuali oneri doganali. Solitamente lo smartphone ha un listino di 199 euro, ma al momento è prezzato 174 euro. Inoltre, utilizzando il codice sconto di 5 euro GOBOO99 si riuscirà ad abbattere il prezzo a 169 euro. Clicca qui per comprare.