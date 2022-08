Tre novità in arrivo per la Privacy di Whatsapp

Il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha iniziato una nuova campagna sulla privacy di WhatsApp annunciando tre nuove funzionalità imminenti. Ecco di che si tratta.

La prima novità include la possibilità di impedire alle persone di scattare screenshot di una foto o di un video quando si utilizza la funzione “visualizza una volta”. Altre funzioni riguardano la possibilità di uscire dalle chat di gruppo senza avvisare tutti e controllare chi può vedere il proprio stato online.

WABetainfo ha condiviso dettagli su queste funzioni, incluso il fatto che le novità fanno parte di una campagna di marketing per le funzionalità di sicurezza e privacy dell’app di messaggistica.

WhatsApp sta ora lanciando una nuova campagna globale che inizia in India e nel Regno Unito al fine di informare gli utenti sulle nuove funzionalità e su come WhatsApp protegge la loro esperienza utilizzando diversi livelli di protezione: crittografia end-to-end, verifica in due passaggi, backup della chat crittografata end-end e altro ancora.

L’obiettivo della campagna è anche quello di educare le persone a capire qual è la vera sicurezza: non solo quando le informazioni vengono inviate, ma anche quando vengono memorizzate (ad esempio, utilizzando backup crittografati end-to-end).

Quest’ultima informazione potrebbe essere una vera frecciatina ad Apple. Mentre gli iMessage sono crittografati end-to-end, il loro contenuto è incluso nei backup iCloud, che non lo sono. Ciò significa che Apple detiene una copia della chiave di crittografia.

In precedenza c’è chi ha ipotizzato che questa potrebbe essere una decisione strategica da parte di Apple. Secondo alcuni è stata in passato l’FBI a fare pressione su Apple, ma è curioso notare che ancora oggi i iCloud non utilizzano la crittografia end-to-end.

Ad ogni modo, ne sapremo di più sulle funzionalità di privacy di WhatsApp esistenti e pianificate mentre la campagna ad hoc realizzata da Zuckemberg avanza.

Da ultimo, ricordiamo che nelle scorse ore gli utenti hanno scoperto di avere adesso più tempo per eliminare i messaggi inviati.

WhatsApp è recentemente approdata anche sugli occhiali smart Ray-Ban Stories: i proprietari di questi occhiali possono sfruttare il servizio di messaggistica istantanea e Mark Zuckerberg (CEO di Meta, azienda proprietaria di Facebook e WhatsApp) ha fatto sapere che da questi presto si potrà inoltre rispondere direttamente ai messaggi di Messenger o WhatsApp mediante comandi vocali