Redmi Buds 3 Pro, gli auricolari intelligenti sono in sconto

Se volete comprare un paio di auricolari senza fili in stile AirPods ma che siano esteticamente più discreti senza rinunciare alle tecnologie più recenti, potreste valutare l’acquisto dei Redmi Buds 3 Pro che per altro, al momento, sono scontati di 10 euro.

Sono auricolari esteticamente simili a molti altri che trovate in commercio, ma a fare la differenza sono le tecnologie impiegate che permettono di beneficiare di alcune funzioni che generalmente ritroviamo soltanto negli auricolari di fascia alta. Innanzitutto c’è l’impiego degli algoritmi di intelligenza artificiale che sfruttano i tre microfoni di ciascun auricolare (uno utilizzato per captare la voce durante le telefonate, un secondo è posizionato sul lato più esterno per acquisire i rumori esterni e uno, incassato nella parte interna del padiglione, analizza quel che passa in questa zona) per analizzare i rumori ambientali e li confrontano con le abitudini dell’utente per offrire una riduzione attiva del rumore (ANC) molto più precisa e potente. In questo modo, si legge nella scheda tecnica, è possibile ridurre il rumore esterno fino al 98% e per un massimo di 35 dB, garantendo così un silenzio quasi totale che consente di ascoltare a pieno la musica o i podcast e concentrarsi così al meglio su ciò che si sta ascoltando.

Altra funzione interessante è quella che viene chiamata “modalità trasparenza” e che di fatto consente di ascoltare quel che accade nell’ambiente circostante senza dover rimuovere gli auricolari. Si tratta di un’opzione utile per poter partecipare brevemente ad una discussione ascoltando quel che stanno dicendo le persone nelle vicinanze, per le quali è possibile perfino amplificare il parlato attraverso un’apposita funzione. Ad ogni modo rimuovendo anche soltanto un auricolare, qualsiasi contenuto in riproduzione verrà messo in pausa, mentre infilando di nuovo gli auricolari nelle orecchie verrà ripresa automaticamente dal punto in cui era stata interrotta.

Dal punto di vista dell’autonomia, questi auricolari incorporano ciascuno una batteria da 35 mAh che promette fino a 6 ore di utilizzo ininterrotto con la tecnologia di riduzione del rumore disattivata e con un livello di volume impostato intorno al 50%. E’ comunque sufficiente inserirli nella custodia per 10 minuti in modo da ricaricarli quanto basta per poterli poi usare per tre ore. La custodia incorpora una batteria da 470 mAh che promette di prolungare l’autonomia complessiva fino a 28 ore e può essere ricaricata anche tramite wireless, poggiandola su una delle tante piastre di ricarica a induzione che troviamo in commercio.

Sono buoni anche gli ingombri: la custodia occupa uno spazio di circa 6,5 x 5 x 2,5 centimetri e, auricolari compresi, pesa meno di 60 grammi. Per il resto, usano diaframmi da 9 millimetri, sono certificati IPX4 quindi resistono al sudore, c’è la tecnologia Bluetooth 5.2 e una funzione accessibile dallo smartphone abbinato che consente di far emettere un suono alla custodia di ricarica qualora la si dovesse perdere di vista.

Le cuffie Redmi Buds 3 Pro, complete di tre gommini di diverse misure per poter adattarne l’inserimento in base alle diverse cavità auricolari, come dicevamo sono attualmente in offerta a 59,99 euro quindi con un risparmio di 10 euro (-14%) sul prezzo di listino, che è di 69,99 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.