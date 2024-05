Registratore vocale digitale da 32 GB a soli 24 €

Se vi serve un registratore vocale digitale, approfittate dell’offerta in corso su un ottimo strumento promosso a soli 24 Euro.

È decisamente compatto e leggero (misura circa 10 x 4 x 1,2 centimetri e pesa 80 grammi batteria compresa, con scocca in lega di zinco) e si ricarica come un cellulare, con la comodità quindi di poterlo avere sempre carico e pronto all’uso quando serve.

La batteria è da 350 mAh e promette fino a 24 ore di autonomia in registrazione continuata, oppure 12 ore se si utilizza come lettore per ascoltare le registrazioni o, eventualmente, la musica in MP3 caricata in memoria.

Ha infatti 32 GB di capacità che viene usata in entrambi i modi, e per quanto riguarda le registrazioni c’è la possibilità di attivare la registrazione in loop e proteggerne l’accesso con una password.

Si controlla tutto tramite uno schermo OLED da 1,44″ incorporato e ci sono due microfoni con riduzione automatica del rumore in modo da offrire registrazioni sempre in alta qualità. A tal proposito, registra in formato WAV a 1.536 Kbps e si può ascoltare in tempo reale la registrazione collegando un paio di cuffie alla presa jack audio da 3,5 mm.

Il nome del file è un generico time stamp in modo da avere sempre sotto mano la data e l’ora di registrazione per ogni file, e c’è la garanzia di non perdere nulla anche in caso di batteria scarica perché il sistema è in grado di salvare automaticamente la registrazione prima di spegnere il dispositivo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 78,56 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 69% andando a spendere soltanto 24,05 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.