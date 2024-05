Apple, a Zurigo un laboratorio europeo che si occupa di AI

Da uno studio sui profili LinkedIn, si evince che Apple ha reclutato decine di esperti in Intelligenza Artificiale che in precedenza lavoravano per Google, persone che sono state assunte per creare un “laboratorio segreto” in Europa (a Zurigo), una sede che ospita lo staff che si occupa della creazione di nuovi prodotti con Intelligenza Artificiale.

A riferirlo è il Financial Times, spiegando che Apple ha da tempo compreso le potenzialità delle reti neurali – modelli usati per tentare di risolvere con l’intelligenza artificiale problemi come quelli che si pongono in diversi ambiti tecnologici (in elettronica, informatica, simulazione, e altre discipline) ma che per vari motivi ha preferito finora muoversi con i piedi di piombo, attenta com’è a question relative alla privacy e alla sicurezza.

Chuck Wooters, esperto di IA conversazionale e LLM (modelli linguistici di grandi dimensioni), è arrivato in Apple a dicembre 2013, ha lavorato per Siri per almeno due anni e riferisce che nel periodo in cui ha lavorato per la Mela una delle pressioni era spostare verso l’architettura neurale il riconoscimento vocale. “Già allora, prima che i modelli linguistici di grandi dimensioni prendessero piede, erano grandi sostenitori delle reti neurali”.

Si vocifera che iOS 18 e altri sistemi operativi di Apple che vedremo quest’anno, integreranno varie funzionalità legate all’AI; alcune di queste saranno utilizzabili on-device (direttamente sul dispositivo), altre richiederanno una connessione.

Attualmente per Apple lavorano molti esperti di IA che in precedenza lavoravano per Google. Tra questi John Giannandrea – ex responsabile della ricerca di Google che in precedenza era anche a capo della divisione intelligenza artificiale di Big G – ma anche Samy Bengio, senior director responsabile AI e ricerche ML in Apple (in precedenza AI scientist per Google); stesso discorso per Ruoming Pang, responsabile dei team “Foundation Models” di Apple che si occupano di modelli linguistici di grandi dimensioni; quest’ultimo in precedenza si è occupato di riconoscimento vocale con l’AI per Google.

Nel 2016 Apple ha acquisito Perceptual Machines, azienda specializzata in AI generativa e riconoscimento immagini fondata da Ruslan Salakhutdinov della Carnegie Mellon University. Salakhutdinov è ritenuto una figura chiave in ambito AI, ed è autore di numerose ricerche sulle reti neurali, sul deep kernel learning, sul deep kernel learning e altri argomenti correlati.

Parlando con il Financial Times, Salakhutdinov ha riferito che uno dei motivi per il quale Apple sembra negli ultimi anni avere rallentato rispetto ad altri in ambito AI, è la tendenza dei modelli linguistici a fornire risposte errate o problematiche. “Penso preferiscano essere un po’ più cauti perché che non possono rilasciare qualcosa senza avere il pieno controllo”.

Apple ha intanto acquisito altre aziende specializzate in AI; l’ultima acquisizione nota è quella di DarwinAI, società canadese che si è fatta notare per una tecnologia AI che consente di ispezionare visivamente componenti durante i processi produttivi.

A inizio mese è emeso un accordo di Apple con Shutterstock, una piattaforma che fornisce contenuti fotografici, e sta addestrando suoi modelli di IA con milioni di immagini.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.